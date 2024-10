Le SSD Dockcase MagSafe est parfait pour filmer LOG sur iPhone

Bien que peu de gens le fassent, filmer des séquences LOG sur votre iPhone vous permet d’obtenir les meilleures séquences possibles, mais ces fichiers peuvent être énormes, avec des clips de 50 secondes occupant 1 Go d’espace.

Même si j’ai adoré la petite taille du SSD de l’édition Photography de Dockcases plus tôt cette année, je l’ai trouvé un peu ennuyeux car vous aviez besoin d’une forme de cage d’appareil photo pour que votre téléphone puisse le fixer. Cette année, la société a remédié à ce problème en fabriquant un petit SSD portable avec des aimants à l’arrière pour que vous puissiez simplement le coller sur votre téléphone lorsque vous photographiez. L’utilisation d’un SSD sur votre iPhone facilite également le transfert de nombreuses séquences sur votre ordinateur portable au lieu de compter sur AirDrop.

De plus, l’une des deux versions de cet appareil est dotée d’un transfert d’alimentation, ce qui vous permet de filmer LOG directement sur le SSD tout en branchant le téléphone pour le charger lorsque vous effectuez de longues prises de vue. Méfiez-vous lorsque vous achetez, car la version 15 watts ne chargera pas votre téléphone. Je suppose donc que la plupart des gens voudront payer le prix légèrement plus élevé pour la version 100 watts.

Il existe également un mode lecture seule et 3 secondes de protection contre les coupures de courant pour garantir que toutes vos données sont sauvegardées même si elles sont débranchées ou si le téléphone auquel il est connecté meurt.

Le SSD s’adapte aux petits SSD M.2 2230 et 2242 et peut prendre en charge un stockage jusqu’à 2 To, ce qui devrait permettre une quantité décente de prises de vue en fonction de ce que vous capturez. Par exemple, mon unité d’examen ne fait que 128 Go et elle peut enregistrer 28 minutes de 4K ProRes LOG à 24 ips, mais lorsque je vais capturer 120 ips, je ne peux y obtenir que 4 minutes de séquences. Je recommanderais d’acquérir le plus gros SSD que vous puissiez vous permettre à tous ceux qui achètent cet appareil. Le boîtier SSD utilise également la spécification USB 3.2, ce qui lui permet de transférer rapidement des fichiers du disque vers votre ordinateur. Dans mes utilisations jusqu’à présent, je n’ai eu aucune plainte concernant sa rapidité.

Comme pour l’édition photographique, j’ai trouvé l’écran assez terne. Ne vous méprenez pas, cela a l’air sympa, mais les informations qu’il contient sont plutôt inutiles dans le travail quotidien. Dockcase doit vraiment trouver un moyen pour que l’écran affiche la quantité de stockage restant sur le disque, ou je pense qu’ils devraient complètement couper l’écran car le reste des informations ne justifie pas le coût de l’ajout de l’écran. Bien sûr, c’est cool de voir vos vitesses de lecture/écriture, mais c’est inutile, et comme il ne peut pas me montrer combien d’espace il reste sur mon disque, cela semble super gadget.

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir l’appareil avec une transmission de puissance de 100 watts sur Kickstarter pour 69 $ USD (environ 95 $ CAD) avec l’offre super early bird, mais il coûtera à un moment donné 99 $ US (environ 135 $ CAD). Il y a également des frais d’expédition de 37 $ CAD. Cependant, si vous regardez autour de vous, il y a autres options sur Amazon qui coûtent un peu moins cher et offrent toujours des fonctionnalités similaires sans écran.