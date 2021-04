Le premier SSD sans DRAM de Samsung permet à plus d’utilisateurs de faire l’expérience

Vitesses NVMe à des prix abordables

Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie de mémoire avancée, a annoncé aujourd’hui le 980 NVMe SSD,1 le premier lecteur grand public de la société sans DRAM. Offrant les meilleures performances parmi les SSD sans DRAM,2 le nouveau 980 rend les vitesses NVMe fulgurantes plus accessibles à un plus large éventail d’utilisateurs.

«Grâce à des innovations matérielles et logicielles, notre nouveau SSD 980 apporte une plus grande valeur sans compromettre les performances NVMe haut de gamme», a déclaré KyuYoung Lee, vice-président de l’équipe Memory Brand Product Biz chez Samsung Electronics. «Le 980 offre un excellent mélange de vitesse, d’efficacité énergétique et de fiabilité, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs de PC et les joueurs de tous les jours, ainsi que pour les créateurs de contenu.»

Auparavant, les conceptions sans DRAM présentaient un inconvénient en termes de vitesse sans la mémoire à court terme disponible pour un accès rapide aux données. Le 980 de Samsung utilise la technologie HMB (Host Memory Buffer), qui relie le lecteur directement à la DRAM du processeur hôte pour surmonter les inconvénients de performances. Cette technologie, associée au dernier V-NAND de sixième génération de la société ainsi qu’à un contrôleur et un micrologiciel optimisés, permet au 980 de fournir des performances NVMe six fois plus rapides que les SSD SATA. Les vitesses de lecture et d’écriture séquentielles atteignent jusqu’à 3500 et 3000 Mo / s, tandis que les performances de lecture et d’écriture aléatoires sont évaluées à 500K IOPS et 480K IOPS,3 respectivement.

L’Intelligent TurboWrite 2.0 récemment mis à niveau offre également des performances soutenues considérablement améliorées par rapport à l’itération précédente4 en allouant une zone de stockage tampon beaucoup plus grande à l’intérieur du lecteur.

Pour les utilisateurs travaillant avec des fichiers extrêmement volumineux ou exécutant des jeux riches en graphiques, le nouveau « mode pleine puissance » ajouté au logiciel Samsung Magician 6.3 permet au lecteur de fonctionner en continu à des performances optimales pour un travail et un jeu ininterrompus.

De plus, les consommateurs n’auront plus à s’inquiéter de la surchauffe de leur disque, grâce à ses conceptions thermiques avancées. Grâce à la technologie Dynamic Thermal Guard, aux contrôleurs revêtus de nickel et aux solutions d’étiquettes de dissipateur de chaleur disponibles dans la série haut de gamme 980 de Samsung, les utilisateurs peuvent profiter de performances stables et fiables, même en cas d’utilisation prolongée.

Le SSD présente en outre une efficacité énergétique améliorée allant jusqu’à 56% par rapport à la précédente 970 EVO,5 permettant aux utilisateurs d’ordinateurs portables de mieux gérer la consommation d’énergie.

Le SSD Samsung 980 est disponible au prix de détail suggéré par le fabricant de 49,99 $ pour le 250 Go, 69,99 $ pour le 500 Go et 129,99 $ pour le 1 To. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez samsung.com/SSD ou alors samsungssd.com.

Spécifications clés

Catégorie Samsung SSD 980 NVMe Interface PCIe génération 3.0 x4, NVMe 1.4 Facteur de forme M.2 (2280) Capacité 1 To, 500 Go, 250 Go Vitesse de lecture / écriture séquentielle Jusqu’à 3 500/3 000 Mo / s Vitesse de lecture / écriture aléatoire (QD32) Jusqu’à 500 000 IOPS / 480 000 IOPS Logiciel de gestion Samsung Magician Cryptage des données Cryptage complet du disque AES 256 bits, TCG / Opal V2.0, lecteur crypté (IEEE1667) Nombre total d’octets écrits 600 To (1 To) 300 To (500 Go) 150 To (250 Go) garantie6 Garantie limitée de cinq ans7

1 Le NVM Express® La marque de conception est une marque déposée de NVM Express, Inc.

2 SSD PCIe 3.0 NVMe sans DRAM, à compter de mars 2021

3 Les performances peuvent varier en fonction de la version du micrologiciel du SSD et de la configuration matérielle et système du système. Les mesures de performance sont basées sur IOmeter 1.1.0. Les performances d’écriture séquentielle et aléatoire ont été mesurées avec la technologie Intelligent TurboWrite activée. Intelligent TurboWrite fonctionne uniquement avec une taille de transfert de données spécifique. Pour des informations détaillées, veuillez contacter votre centre de service local

* Configuration du système de test: Processeur Intel (R) Core (TM) i7-6700K à 4,00 GHz, DDR4 2133 MHz 8 Go x 2 OS-Windows 10 Pro 64 bits Asrock Z-170 Extreme7 +

4 La région TurboWrite a été considérablement augmentée, passant de 42 Go dans le 970 EVO à 160 Go dans le NVMe SSD 980

5 Amélioration de l’efficacité énergétique (mesurée en IOP / watts) déterminée par rapport au 970 EVO 1 To. Consommation électrique mesurée avec la version IOmeter1.1.0 avec AMD Ryzen 7 3700X 8 Core @ 3,6 GHz, DDR4 8 Go x2, OS-Windows 10 Pro 64bit Chipset-GIGABYTE-X570-AORUS MASTER

6 Samsung Electronics ne sera pas responsable des dommages non couverts par la garantie limitée, y compris, mais sans s’y limiter, toute perte de données ou d’autres informations stockées sur le produit Samsung Electronics ou toute perte de profit ou de revenus pouvant être encourue par l’utilisateur en raison de la perte de Les données. Pour plus d’informations sur la garantie limitée, veuillez visiter samsung.com/ssd.



7 Produit couvert pendant cinq ans ou jusqu’à l’obtention de la classification TBW, selon la première éventualité. Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez consulter le document de garantie joint à l’emballage.