Le SS Rajamouli se sent submergé par le succès mondial du RRR : “J’essaie toujours de comprendre pour être très honnête”

SS Rajamouli est actuellement sur la lune avec la réponse écrasante à son magnum opus RRR avec Ram Charan et Jr NTR. Le cinéaste as ne pouvait pas croire que ses films seront aimés par le public étranger et peuvent également s’y rapporter. Avant RRR, sa franchise Baahubali fonctionnait également bien dans l’ouest. Réagissant à l’engouement, Rajamouli a déclaré que cela l’avait pris par surprise.

“Plus jamais [had] Je m’attendais à ce que RRR réussisse auprès du public occidental. Je n’avais même pas envie de ça. Lorsque RRR est sorti [in the West], j’ai commencé à recevoir les réponses, j’ai pensé qu’il y en avait peut-être quelques-unes. Puis quelques-uns sont devenus des centaines et des centaines sont devenus des milliers et les cinéastes de différents domaines parlaient hautement de RRR, j’ai réalisé quelque chose que je n’avais jamais su sur moi-même ou mes films. Pour être très honnête, j’essaie toujours de comprendre”, a déclaré Rajamouli au Festival international du film de Toronto (TIFF).

Parlant de la franchise Baahubali, Rajamouli a déclaré qu’étant un Indien, ils font toujours des films pour les Indiens qui vivent dans différentes parties du monde. Cependant, le kilométrage supplémentaire que Baahubali a reçu au Japon l’a surpris dans une large mesure. Alors que Rajamouli croyait que ses films pouvaient franchir les frontières de l’État, il n’a jamais pensé que ses films iraient au-delà des frontières de l’Inde. Lorsque Baahubali a brisé cette barrière, le cinéaste a pensé “peut-être que nos sensibilités sont similaires”.

Le RRR du réalisateur SS Rajamouli, qui est sorti en salles le 25 mars, a fait une croisière dans le club convoité de Rs 1 000 crore, dans les 16 jours suivant sa sortie mondiale. C’est maintenant le troisième film indien le plus rentable de tous les temps. Le film est un drame d’époque fictif tournant autour de deux combattants de la liberté indiens, Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem. Le film a reçu des applaudissements pour ses performances louables, son échelle cinématographique magnanime, son action et son drame du monde entier.