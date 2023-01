Le SS Rajamouli écrit une note touchante après que MM Keeravani ait remporté le prix Padma Shri

Jeudi, le cinéaste RRR SS Rajamouli s’est rendu sur Instagram et a écrit une note adorable pour son ‘Peddanna’ M Keeravan, le compositeur de Naatu Naatu nominé aux Oscars, qui recevra le Padma Shri – la quatrième plus haute distinction civile en Inde cette année .

S’adressant à sa poignée de médias sociaux, Rajamouli a écrit: “Comme beaucoup de vos fans le pensent, cette reconnaissance était en effet attendue depuis longtemps. Mais, comme vous le dites, l’univers a une étrange façon de récompenser ses efforts. Si je peux répondre à l’univers , Je dirais Konchem gap ivvamma. Okati Poorthigaa Enjoy chesaaka inkoti ivvu. MON PEDDANNA.MM KEERAVAANI. RÉCIPIENDAIRE DU PRIX PADMA SHRI. FIER !!!”





Rajamouli et Keeravani ont fait la fierté de l’Inde sur le podium mondial alors que la chanson Naatu Naatu du réalisateur RRR de l’ancien a remporté des reconnaissances prestigieuses l’une après l’autre. La chanson est finalement entrée dans la course aux 95e Oscars dans la catégorie Meilleure chanson originale.

Plus tôt, Naatu Naatu a remporté les Golden Globes dans la catégorie Meilleure chanson originale. La chanson a également remporté le Critics Choice Award dans la même catégorie. Le film RRR a également remporté le prix du meilleur film en langue étrangère au Critics Choice Award.

Après l’annonce des prix Padma, Keeravaani a laissé tomber une note de gratitude sur Twitter, qui disait : “Très honoré par le prix civil du gouvernement indien. Respect pour mes parents et tous mes mentors, de Kavitapu Seethanna garu à Kuppala Bulliswamy Naidu garu à cette occasion.”

Il recevra le Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile en Inde. La nouvelle survient un jour après que RRR ait atteint les 95e nominations officielles aux Oscars. Le blockbuster Telugu a été nominé dans la catégorie Meilleure chanson originale à la 95e cérémonie des Oscars, a-t-on annoncé mardi soir. La cérémonie de remise des prix aura lieu à Los Angeles le 12 mars.

Naatu Naatu est une chanson de danse illustrée sur Ram Charan et Jr NTR, les stars principales du film. Il a été composé par MM Keeravani et chanté par Kaala Bhairava et Rahul Sipligunj. La chanson a remporté le prix de la meilleure chanson originale aux Golden Globes et est devenue l’une des favorites des Oscars. RRR met également en vedette Ajay Devgn et Alia Bhatt dans des camées prolongés. (Avec entrées de l’ANI)



