Le Sri Lanka remporte la série T20 contre l’Inde avec une victoire de sept guichets à Colombo | Nouvelles de cricket

Dasun Shanaka célèbre avec le trophée après que son équipe a remporté une victoire en série T20 contre l’Inde

Spinner Wanindu Hasaranga a célébré son anniversaire en remportant quatre guichets alors que le Sri Lanka battait l’Inde par sept guichets et a remporté la série de trois matches Twenty20 2-1 à Colombo jeudi, obtenant sa première victoire en série dans le format depuis 2019.

Hasaranga (14 non retirés) et Dhananjaya de Silva (23 non retirés) ont poursuivi un maigre total de 82 avec 33 balles à jouer après que Rahul Chahar ait écarté la première paire d’Avishka Fernando (12) et Minod Bhanuka (18).

« Le guichet était lent et nos spinners ont vraiment bien joué », a déclaré Hasaranga, qui a terminé avec les meilleurs chiffres T20 en carrière de 4-9 à son 24e anniversaire.

Le skipper Shikhar Dhawan est tombé amoureux d’un canard d’or dans l’ouverture avant que Hasaranga n’élimine rapidement Sanju Samson (0) et Ruturaj Gaikwad (14), l’effondrement de premier ordre de l’Inde les laissant à 36-5 après neuf overs.

Bhuvneshwar Kumar (16 ans) et Kuldeep Yadav (23 ans non éliminés) ont contribué à près de la moitié du total de l’Inde alors qu’ils étaient limités à 81-8, enregistrant leur troisième plus bas total des internationaux T20.

L’Inde a remporté le premier match par 38 points lundi avant que le Sri Lanka n’égalise la série mercredi avec une victoire à quatre guichets dans un thriller à faible score.

L’Inde a nommé une équipe de deuxième rang pour sa tournée au Sri Lanka alors que plusieurs joueurs de premier choix se préparent en Angleterre pour une série de cinq tests commençant le 4 août à Nottingham.

Leur équipe déjà épuisée a été encore plus étendue mardi après que le test COVID-19 positif de Krunal Pandya a fait que huit joueurs n’étaient pas disponibles pour la sélection pour le deuxième match, qui a été repoussé d’un jour.

« C’était une situation difficile pour nous, mais en tant qu’équipe, nous avons décidé de rester et de jouer la série », a déclaré Dhawan. « Le dernier match était serré, aujourd’hui c’était un jour de congé pour l’unité des frappeurs, mais les garçons en tireront des leçons. »

