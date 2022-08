Le Sri Lanka présente un projet de loi visant à réduire les pouvoirs présidentiels

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Un ministre du gouvernement sri-lankais a soumis mercredi au Parlement un projet de loi d’amendement constitutionnel qui réduirait les pouvoirs du président, une demande clé des manifestants appelant à des réformes politiques et à des solutions à la pire crise économique du pays.

Le ministre de la Justice, Wijayadasa Rajapakshe, a présenté le projet de loi, qui transférerait certains pouvoirs présidentiels – y compris ceux de nommer des membres indépendants de la commission électorale, des fonctionnaires de la police et de la fonction publique, et des enquêteurs sur les pots-de-vin et la corruption – entre les mains d’un conseil constitutionnel composé de législateurs et d’apolitiques respectés. personnes. Le conseil recommanderait ensuite des candidats pour ces nominations parmi lesquels le président pourrait choisir.

Selon les modifications proposées, le président ne pourrait également nommer un juge en chef, d’autres juges principaux, un procureur général et un gouverneur de banque centrale que sur recommandation du conseil. Le Premier ministre recommanderait des nominations au Cabinet et le président ne serait pas autorisé à occuper des postes ministériels à l’exception de la défense.

Le projet de loi, qui fera l’objet d’un débat, doit être approuvé par les deux tiers des 225 membres du Parlement sri-lankais pour devenir loi.

S’ils sont adoptés, les amendements rétabliront les réformes démocratiques de 2015. Gotabaya Rajapaksa, qui a été évincé de la présidence par des manifestations de colère le mois dernier, a annulé ces réformes et concentré le pouvoir sur lui-même après avoir été élu en 2019.

Le président Ranil Wickremesinghe, qui a succédé à Rajapaksa, a promis de limiter les pouvoirs de la présidence et de renforcer le Parlement en réponse aux revendications des manifestants.

Les Sri Lankais ont organisé des manifestations de rue massives au cours des quatre derniers mois pour exiger des réformes démocratiques et des solutions à l’effondrement économique du pays.

Les manifestants accusent la mauvaise gestion et la corruption présumées de la famille Rajapaksa d’être à l’origine de la crise économique qui a entraîné de graves pénuries de produits essentiels comme les médicaments, la nourriture et le carburant.

La nation insulaire négocie avec le Fonds monétaire international pour un programme de sauvetage.

Les manifestations ont largement démantelé la dynastie politique Rajapaksa qui a dirigé le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

Gotabaya Rajapaksa s’est enfui à Singapour le mois dernier après que des manifestants en colère ont pris d’assaut sa résidence officielle et occupé plusieurs bâtiments clés de l’État. Son frère aîné Mahinda Rajapaksa a démissionné de son poste de Premier ministre en mai et trois autres membres de sa famille proche ont démissionné de leurs postes au Cabinet avant lui.

Krishan Francis, Associated Press