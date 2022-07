Le Sri Lanka lève le couvre-feu, le président Rajapaksa ne démissionnant pas

COLOMBO, Sri Lanka – Des affrontements tard dans la nuit près du Parlement sri-lankais entre des manifestants et les forces de sécurité à la suite de la fuite du président Gotabaya Rajapaksa du pays ont menacé de plonger davantage la nation insulaire dans un abîme politique, risquant de retarder davantage le renflouement indispensable du Fonds monétaire international forfait.

Rajapaksa, qui avait dit qu’il démissionnerait mercredi mais a laissé passer le délai, s’est envolé pour les Maldives pour échapper à la fureur du public face à une économie en chute libre. La nomination du Premier ministre Ranil Wickremesinghe au poste de président par intérim a encore exaspéré les manifestants, qui ont pris d’assaut son bureau après une confrontation avec les forces de sécurité. Plus tard, des manifestants et des agents de sécurité se sont affrontés près du Parlement et les dirigeants de l’opposition ont appelé Wickremesinghe à démissionner de son poste de Premier ministre.