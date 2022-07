Le Sri Lanka frappé par la crise fait face à un avenir encore plus sombre si le président élu ne parvient pas à se débarrasser des élites riches | Nouvelles du monde

Les Sri Lankais se sont soulevés par centaines de milliers et ont réclamé le changement – au lieu de cela, ils ont reçu davantage de la même chose.

Le président élu Ranil Wickremesinghe a été Premier ministre à six reprises, est un vétéran de 50 ans dans les marécages de la politique sri-lankaise et est étroitement lié aux élites qui ont tant ruiné ce pays.

Sur les marches d’un monastère bouddhiste, il s’est moqué des affirmations selon lesquelles il était un vieil ami des Rajapaksas.

Pas étonnant qu’il les ait reniés. Les Sri Lankais blâment la famille des milliardaires pour leur crise économique paralysante.

Mais il sait que les gens croient qu’il a été et reste leur proche allié.

Image:

Ranil Wickremesinghe a été élu huitième président exécutif



Gotbaya Rajapaksa a peut-être été évincé de ses fonctions par l’extraordinaire soulèvement du pouvoir populaire au Sri Lanka, mais la famille a toujours un poids énorme au parlement.

Les manifestants ont déclaré à Sky News qu’ils ne doutaient pas que la richesse et l’influence des Rajapaksas aient aidé à sécuriser Victoire surprise de Wickremesinghe lorsque les députés ont voté pour remplacer l’ex-président en disgrâce.

Wickremesinghe a déclaré à Sky News qu’il n’envisageait pas de convoquer de nouvelles élections. Sans eux, la crise sri-lankaise ne fera que s’aggraver.

Lire la suite:

Le chagrin du père alors que le chaos au Sri Lanka signifie qu’il ne peut pas mettre de nourriture sur la table

Le pays est en chute libre économique et pour des millions de personnes, la vie est une lutte quotidienne pour la survie avec le strict nécessaire en pénurie, du carburant à la nourriture en passant par les médicaments.

Politiquement, il reste en crise. Les masses ont exigé des changements, mais elles disent que le système vient de revenir à la case départ.

Les dernières semaines ont vu une lutte titanesque entre les masses et le parlement censé les représenter, mais la plupart pensent plutôt que c’est aux mains des élites riches.

Il est peu probable que les élites soutiennent des réformes qui affaiblissent leur emprise sur le pouvoir, mais sans que le système ne change, le mécontentement populaire massif ne fera que se poursuivre.

Wickremesinghe a déclaré l’état d’urgence et les manifestants pensent qu’il pourrait l’utiliser pour mobiliser l’armée et écraser les troubles.

Il a l’occasion de leur prouver le contraire et d’inaugurer le type de réformes économiques et politiques dont ce pays a tant besoin. Sinon, il fait face à un avenir encore plus sombre.

Suivez le podcast quotidien sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou Spreaker