Le Sri Lanka ferme les écoles car les conditions météorologiques extrêmes entraînent la pollution

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Les écoles du Sri Lanka ont été fermées vendredi alors que les responsables de la santé et de l’environnement ont déclaré que la qualité de l’air dans la plupart des régions de la nation insulaire était malsaine en partie à cause des conditions météorologiques extrêmes.

L’air pollué de l’Inde voisine a aggravé le problème, ont déclaré les autorités, car une tempête dans le golfe du Bengale a déclenché de fortes pluies et des vents à travers le Sri Lanka ces derniers jours.

Une brume planait sur la capitale, Colombo, et d’autres parties du pays, le niveau de particules fines dans l’air atteignant des niveaux malsains.

“La pollution actuelle est due à la combinaison de polluants atmosphériques locaux et de pollution atmosphérique transfrontalière”, a déclaré la National Building Research Organization, une agence d’État impliquée dans la surveillance de l’environnement et la gestion des risques.

“Cette condition peut être observée dans toutes les régions du Sri Lanka et elle a tendance à causer des problèmes de santé”, a-t-il ajouté.

Le directeur général des services de santé, Asela Gunawardena, a déclaré que la condition se poursuivrait pendant les deux prochaines semaines et il a conseillé aux gens de limiter le temps qu’ils passent à l’extérieur et de porter un masque facial lorsqu’ils sont à l’extérieur pour minimiser leurs risques pour la santé.

Au moins deux personnes ont été tuées et deux autres ont été blessées alors que de fortes pluies et des vents violents ont frappé de nombreuses régions du Sri Lanka ces deux derniers jours. Des dizaines de maisons ont été endommagées par des chutes d’arbres et plusieurs routes ont été bloquées.

Le département de météorologie a déclaré vendredi qu’une violente tempête cyclonique se trouvait dans la baie du Bengale, à environ 230 kilomètres (143 miles) au nord-est du Sri Lanka, et qu’elle se déplacerait probablement vers l’Inde.

