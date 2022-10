Le Sri Lanka exhorté à retirer le projet de loi autorisant de larges détentions

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Un groupe international de défense des droits de l’homme exhorte le gouvernement sri-lankais à retirer le projet de loi qui créerait des centres de réadaptation gérés par l’armée, affirmant qu’il donnerait aux autorités de larges pouvoirs pour détenir des personnes sans inculpation et les exposer à un risque d’abus .

Les militants des droits et les législateurs de l’opposition ont vivement critiqué le projet de loi, affirmant qu’il vise à réprimer les personnes en quête de réforme politique et de responsabilité pendant la crise économique sans précédent du pays. Un avocat et un député de l’opposition ont contesté la législation devant la Cour suprême.

Le groupe new-yorkais Human Rights Watch a déclaré lundi que le Bureau of Rehabilitation Bill autoriserait la détention obligatoire dans des “centres de réhabilitation” des “personnes toxicomanes, ex-combattants, membres de groupes extrémistes violents et tout autre groupe de personnes”.

Le groupe a déclaré que le projet de loi, qui a été présenté au Parlement le mois dernier, créerait une structure administrative contrôlée par le ministère de la Défense pour faire fonctionner des centres dotés de personnel militaire.

« Les efforts de « réhabilitation » proposés par le gouvernement sri-lankais semblent n’être rien de plus qu’une nouvelle forme de détention abusive sans inculpation », a déclaré Meenakshi Ganguly, directeur du groupe pour l’Asie du Sud.

Les Sri Lankais ont protesté pendant des mois contre la crise économique du pays, qui a entraîné de graves pénuries de nombreux articles importés essentiels tels que les médicaments, le carburant et le gaz de cuisine.

L’effondrement économique a déclenché une crise politique au cours de laquelle des milliers de personnes ont pris d’assaut la résidence présidentielle officielle en juillet, forçant le président Gotabaya Rajapaksa à démissionner.

Les manifestants ont également occupé d’autres bâtiments clés du gouvernement, notamment les bureaux du président et du Premier ministre.

Les manifestations ont démantelé l’emprise de la puissante famille Rajapaksa sur le pouvoir politique. Avant que Rajapaksa ne démissionne, son frère aîné a démissionné de son poste de Premier ministre et trois autres membres de sa famille proche ont quitté leurs postes au Cabinet.

Le nouveau président du pays, Ranil Wickremesinghe, a depuis réprimé les manifestations. Sa première action en tant que leader a consisté à évincer les manifestants et à démonter leurs tentes au milieu de la nuit.

Wickremesinghe a été élu par le Parlement pour terminer le mandat de Rajapaksa, qui se termine en 2024.

Des groupes de défense des droits affirment que l’armée a cherché à limiter les manifestations par l’intimidation, la surveillance et les arrestations arbitraires depuis que Wickremesinghe a pris ses fonctions en juillet.

« Le projet de loi sur la réhabilitation ouvrirait largement la porte à davantage de torture, de mauvais traitements et de détention sans fin », a déclaré Ganguly.

Des dizaines de leaders et militants de la contestation ont été arrêtés depuis juillet. Wickremesinghe a promis la clémence pour ceux qui ont commis des violences sans le savoir ou à l’instigation d’autrui, mais a promis de punir ceux qui enfreignent délibérément les lois.

« Le président Wickremesinghe poursuit des politiques abusives et répressives qui rendent difficile pour les partenaires internationaux du Sri Lanka de soutenir sans réserve des mesures économiques désespérément nécessaires », a déclaré Ganguly.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du gouvernement. Certains législateurs du parti au pouvoir ont appelé à des poursuites judiciaires contre ceux qui ont mené les manifestations et à des mesures pour réhabiliter les participants qu’ils ont qualifiés d'”égarés”.

Le Sri Lanka est en faillite et a suspendu le remboursement de près de 7 milliards de dollars de dette extérieure due cette année en attendant le résultat des pourparlers avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage

La dette extérieure totale du pays dépasse 51 milliards de dollars, dont 28 milliards de dollars doivent être remboursés d’ici 2027.

« Les gouvernements étrangers doivent indiquer clairement qu’ils répondront aux besoins urgents du peuple sri-lankais, mais ils prendront également des mesures par le biais de sanctions ciblées et d’autres mesures contre ceux qui commettent de graves violations des droits humains », a déclaré Ganguly.

Bharata Mallawarachi, Associated Press