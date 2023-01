Le Sri Lanka exhorté à libérer un militant étudiant détenu pour des manifestations

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Des groupes de défense des droits de l’homme ont exhorté le Sri Lanka à libérer un militant étudiant de premier plan qui a été arrêté il y a cinq mois lors de manifestations antigouvernementales déclenchées par la pire crise économique du pays et qui a été détenu sans inculpation en vertu de lois antiterroristes sévères .

Wasantha Mudalige devait comparaître mardi devant le tribunal pour une audience de mise en liberté sous caution.

Sept groupes de défense des droits humains, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont déclaré qu’en vertu de la puissante loi sur la prévention du terrorisme, qui est utilisée depuis 1979, les tribunaux refusent systématiquement la libération sous caution si le procureur général s’y oppose.

Mudalige est l’organisateur de la Fédération des étudiants interuniversitaires et a été impliqué dans des manifestations anti-gouvernementales qui ont duré des mois l’année dernière. Les manifestants ont exigé des réformes de grande envergure pour résoudre la crise économique qui a provoqué des pénuries de biens essentiels, de carburant et de médicaments après que le Sri Lanka ait fait défaut sur sa dette massive.

Les manifestations ont culminé avec la fuite et la démission du président de l’époque, Gotabaya Rajapaksa, après que des milliers de personnes ont pris d’assaut sa résidence en juillet.

Son successeur, Ranil Wickremesinghe, a entamé des pourparlers avec le Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage contingent aux réformes et à la restructuration de la dette. Le gouvernement de Wickremesinghe a également donné des pouvoirs étendus aux autorités pour réprimer les manifestations, arrêtant des dizaines de militants.

Des groupes de défense des droits affirment que l’armée a cherché à limiter les manifestations par l’intimidation, la surveillance et les arrestations arbitraires depuis que Wickremesinghe a pris ses fonctions en juillet.

Beaucoup de personnes détenues ont été libérées sous caution, mais le groupe de défense des droits affirme que les autorités ont utilisé des pouvoirs extraordinaires pour maintenir Mudalige en détention bien qu’ils n’aient produit aucune preuve de son implication dans le terrorisme.

Les groupes ont déclaré lundi dans un communiqué que pendant la majeure partie du temps, Mudalige a été détenu « à l’isolement et dans de mauvaises conditions, ce qui peut violer l’interdiction de la torture ou d’autres mauvais traitements en vertu du droit international des droits de l’homme ».

Mudalige a également été arrêté et emprisonné pendant plus de trois mois en 2021, après avoir protesté pour le droit à l’éducation gratuite.

Depuis des mois, des députés de l’opposition, des militants des droits et des étudiants réclament la libération de Mudalige et la fin de la répression gouvernementale contre les manifestations liées à la crise économique.

Les porte-parole du gouvernement n’ont pas immédiatement renvoyé un appel demandant des commentaires sur Mudalige.

Les groupes de défense des droits ont également exhorté le gouvernement à abroger la loi antiterroriste, qui autorise jusqu’à un an de détention sans inculpation sur ordre du ministre de la Défense, poste actuellement occupé par Wickremesinghe.

En mars, le gouvernement a introduit certaines réformes de la loi antiterroriste. Cependant, des groupes d’opposition et de défense des droits les ont qualifiés de cosmétiques et ont déclaré que la loi autorise toujours la détention de suspects sans mandat et l’utilisation d’aveux obtenus par la torture. Ils disent que la loi, introduite pendant la guerre civile du pays en 1979, a été largement abusée, obligeant un grand nombre d’innocents à passer des années en prison sans procès.

Wickremesinghe a été élu par le Parlement pour terminer le mandat de Rajapaksa, qui se termine en 2024. Il est impopulaire car il est soutenu par des législateurs qui sont toujours soutenus par la famille Rajapaksa, qui a dirigé le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies. Beaucoup accusent Wickremesinghe de protéger les Rajapaksas, qui sont largement blâmés pour la corruption et la mauvaise gestion qui ont conduit à la crise.

Le Sri Lanka est effectivement en faillite et a suspendu le remboursement de près de 7 milliards de dollars de dette extérieure due cette année en attendant le résultat des pourparlers avec le FMI. La dette extérieure totale du pays dépasse 51 milliards de dollars, dont 28 milliards de dollars doivent être remboursés d’ici 2027.

Bharata Mallawarachi, Associated Press