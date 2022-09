Le Sri Lanka et le FMI parviennent à un accord sur le plan de sauvetage

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI – Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi qu’il avait conclu un accord préliminaire avec le gouvernement sri-lankais qui donnerait au pays à court d’argent accès à 2,9 milliards de dollars de fonds nécessaires pour les importations cruciales et la stabilité financière. Les fonds ne seront cependant pas disponibles avant plusieurs mois, jusqu’à ce que le plan de sauvetage soit approuvé par la haute direction du FMI. Le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe doit également gagner le soutien des électeurs nationaux et des créanciers sri-lankais.

Mais l’accord est considéré comme un pas en avant significatif pour une nation sud-asiatique qui a touché le fond après avoir connu une crise des changes, une inflation alimentaire proche de 100 %, un manque quasi total de carburant et des troubles politiques qui ont vu le président Gotabaya Rajapaksa renversé. par des foules furieuses en juillet.

“Pour le Sri Lanka, le FMI était le seul jeu restant en ville”, a déclaré Murtaza Jafferjee, président du groupe de réflexion économique sri-lankais Advocata. “Le fait que le gouvernement soit finalement parvenu à un accord est le début du processus de relance économique du pays.”

Dans un communiqué, le FMI a déclaré que le gouvernement sri-lankais avait accepté d’augmenter les impôts des particuliers et des entreprises à revenu élevé et d’augmenter les prix du carburant, mais également d’augmenter les dépenses sociales pour les pauvres qui ont souffert de la crise actuelle.

Les responsables du Fonds ont également déclaré que le renflouement dépendait de l’octroi au Sri Lanka d’allégements de dette de la part des prêteurs, qui comprennent des détenteurs d’obligations du secteur privé, mais aussi du Japon, de la Chine et de l’Inde – des rivaux qui se sont disputés l’influence sur la nation insulaire.

Peter Breuer et Masahiro Nozaki, deux responsables du FMI qui se sont rendus au Sri Lanka cette semaine, ont déclaré que le pays faisait face à des taux d’inflation de près de 60% et que l’économie devrait se contracter de 8,7% cette année. “Le Sri Lanka est confronté à une crise aiguë”, ont déclaré les responsables. “L’impact a été supporté de manière disproportionnée par les pauvres et les vulnérables.”

Le cas du Sri Lanka a été considéré comme un avertissement inquiétant pour d’autres pays en développement dans le monde. La guerre en Ukraine a fait monter en flèche les prix du carburant et des denrées alimentaires, exacerbant une crise qui couvait déjà depuis des années en raison des emprunts publics excessifs et des réductions d’impôts.

Le dollar américain a également bondi ces derniers mois, rendant encore plus difficile pour des pays comme le Sri Lanka de rembourser leurs dettes internationales. En avril, il a cessé de rembourser la dette qui s’élevait à environ 30 milliards de dollars.

Gotabaya Rajapaksa, l’ancien président, a commencé à demander un renflouement du FMI au début de 2022, lorsque les réserves en dollars du Sri Lanka ont commencé à chuter précipitamment et que le coût du carburant et de la nourriture a grimpé en flèche. Mais l’absence d’un gouvernement cohésif a entravé la conclusion d’un accord.

En mai, Wickremesinghe, un homme d’État vétéran, a été nommé Premier ministre après la démission du frère du président, Mahinda Rajapaksa, au milieu de la violence de la foule dans les rues de Colombo. Wickremesinghe a ensuite assumé la présidence en juillet après un autre spasme de chaos qui a forcé Gotabaya Rajapaksa à fuir le pays.

Cette semaine, avant l’annonce de l’accord avec le FMI, Wickremesinghe a présenté un budget provisoire au Parlement qui a augmenté les taxes sur les biens et services à 15 % et réduit l’âge de la retraite des employés du secteur public. Il a réduit les dépenses de défense et d’infrastructure pour payer les subventions sociales et rembourser les intérêts des emprunts.

Wickreminsghe a également annoncé une expansion des mesures ciblant les plus pauvres, telles que l’octroi de subventions en espèces pour la nourriture aux familles pauvres et davantage d’allocations pour les personnes âgées, dans le but d’éviter une crise de la faim croissante dans le pays. Les agriculteurs, qui avaient été ruinés par l’interdiction mal conçue des engrais par le gouvernement précédent, bénéficieraient également d’exonérations de prêt, a déclaré Wickremesinghe.

Le FMI a déclaré jeudi que dans le cadre des changements proposés à la fiscalité et aux dépenses publiques, le Sri Lanka pourrait enregistrer un excédent budgétaire d’ici 2024.

Les pourparlers à Colombo cette semaine n’étaient que “la première étape d’un voyage ardu”, a déclaré Manjuka Fernandopulle, un expert en restructuration de la dette à Colombo qui a conseillé les détenteurs privés de la dette publique sri-lankaise. “En fait, c’est le début de la douleur des ajustements structurels.”