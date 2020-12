Le Sri Lanka a enregistré les décès annuels d’éléphants les plus élevés et le deuxième plus grand nombre de décès humains au monde en raison du conflit homme-éléphant, a rapporté le Comité des comptes publics (COPA) de la nation insulaire.

Lors de discussions menées récemment par la COPA, il a été révélé que le Sri Lanka était classé deuxième pour ce qui est du nombre le plus élevé de décès humains dus au conflit homme-éléphant dans le monde, tandis que l’Inde occupe le premier rang, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

Le président de la COPA, Tissa Vitharana, a déclaré que même si le nombre moyen de morts d’éléphants en raison du conflit homme-éléphant au Sri Lanka est de 272 par an, 407 éléphants sont morts au cours de l’année écoulée.

Il a également déclaré que bien que le nombre moyen de décès humains dus au conflit homme-éléphant soit de 85 par an, 122 personnes étaient mortes au cours de l’année écoulée.

Vitharana et d’autres membres de la COPA ont souligné la nécessité pour le Département de la faune et d’autres agences compétentes de travailler ensemble sur un programme plus efficace pour résoudre le problème.

Il a déclaré que malgré 60 ans d’efforts pour résoudre le conflit homme-éléphant, aucun progrès significatif n’avait été réalisé et qu’une nouvelle approche était nécessaire pour trouver une solution.

Le comité a souligné que bien que 4 211 km de clôtures pour éléphants aient été construits en 2016 pour contrôler le conflit homme-éléphant dans tout le pays insulaire, elles étaient devenues inactives en peu de temps en raison d’un entretien inapproprié.

Le comité a également déclaré que de nombreuses constructions avaient dû être interrompues en raison des protestations des habitants de certaines régions qui pensaient que la construction de la clôture était une limite de leur terrain.

Tuer des éléphants sauvages au Sri Lanka est une infraction pénale, mais il y a eu des rapports réguliers de villageois en colère les empoisonnant ou leur tirant dessus.

Les registres officiels montrent que la population d’éléphants sauvages au Sri Lanka est estimée à 7500.