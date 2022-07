Le Sri Lanka entamera le processus de sélection du nouveau président samedi

Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a prêté serment en tant que président par intérim du Sri Lanka vendredi jusqu’à ce que le Parlement élise un successeur à Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné après que des manifestations de masse contre l’effondrement économique du pays l’ont contraint à quitter ses fonctions.

Le président du parlement sri-lankais a déclaré que la démission de Rajapaksa était officielle et que les législateurs se réuniront samedi pour choisir un nouveau chef. Leur choix servirait le reste du mandat de Rajapaksa se terminant en 2024, a déclaré le président Mahinda Yapa Abeywardana. Il s’attend à ce que le processus soit terminé dans sept jours.

Cette personne pourrait potentiellement nommer un nouveau Premier ministre, qui devrait ensuite être approuvé par le Parlement. Une fois Rajapaksa terminé, la pression sur Wickremesinghe augmentait.

Wickremesinghe, dans une déclaration télévisée, a déclaré qu’à court terme, il prendrait des mesures pour modifier la constitution afin de réduire les pouvoirs présidentiels et de renforcer le parlement. Il a également déclaré qu’il rétablirait la loi et l’ordre et intenterait une action en justice contre les “insurgés”.

Sur cette photo fournie par le bureau du président sri-lankais, le président par intérim Ranil Wickremesinghe, à droite, salue le juge en chef Jayantha Jayasuriya lors de la cérémonie de prestation de serment à Colombo. Wickremesinghe a prêté serment en tant que président par intérim du Sri Lanka vendredi jusqu’à ce que le parlement élise un successeur. (PA)

Faisant référence aux affrontements près du parlement mercredi soir, au cours desquels de nombreux soldats auraient été blessés, Wickremesinghe a déclaré que les vrais manifestants ne s’impliqueraient pas dans de telles actions.

“Il y a une grande différence entre les manifestants et les insurgés. Nous intenterons une action en justice contre les insurgés”, a-t-il déclaré.

Le Sri Lanka manque d’argent pour payer les importations de produits de première nécessité tels que la nourriture, les engrais, les médicaments et le carburant, au désespoir de ses 22 millions d’habitants. Son déclin économique rapide a été d’autant plus choquant qu’avant cette crise, l’économie était en expansion, avec une classe moyenne grandissante et confortable.

Gâterie festive

Après la démission de Rajapaksa, les manifestants ont cuisiné et distribué du riz au lait – un aliment que les Sri Lankais apprécient pour célébrer les victoires. Sur le principal site de protestation devant le bureau du président à Colombo, les gens ont salué sa démission mais ont insisté sur le fait que Wickremesinghe devait également se retirer.

“Je suis heureux que Gotabaya soit enfin parti. Il aurait dû démissionner plus tôt, sans causer trop de problèmes”, a déclaré Velayuthan Pillai, 73 ans, un employé de banque à la retraite, alors que des chansons patriotiques retentissaient des haut-parleurs.

Mais il a ajouté que “Ranil est un partisan de Gotabaya et d’autres Rajapaksas. Il les aidait. Il doit aussi partir.”

Des manifestants distribuent du riz au lait de bon augure vendredi à Colombo dans le cadre de la célébration après la démission du président déchu Gotabaya Rajapaksa du Sri Lanka. (Arun Sankar/AFP/Getty Images)

Les manifestants qui avaient occupé des bâtiments gouvernementaux ont reculé jeudi, rétablissant un calme précaire dans la capitale, Colombo. Mais avec l’opposition politique au Parlement fracturée, une solution aux nombreux malheurs du Sri Lanka ne semblait pas plus proche.

La nation cherche l’aide du Fonds monétaire international et d’autres créanciers, mais ses finances sont si pauvres que même l’obtention d’un renflouement s’est avérée difficile. Le pays reste une poudrière et l’armée a averti jeudi qu’elle avait le pouvoir de réagir en cas de chaos – un message que certains ont trouvé préoccupant.

Abeywardana a promis un processus rapide et transparent pour l’élection d’un nouveau président.

“Je demande aux citoyens honorables et aimants de ce pays de créer une atmosphère pacifique afin de mettre en œuvre le processus démocratique parlementaire approprié et de permettre à tous les parlementaires de participer aux réunions et de fonctionner librement et consciencieusement”, a-t-il déclaré vendredi.

Rien n’est étranger27:44Le Sri Lanka a renversé son président, et maintenant ? Le président du Sri Lanka vient de démissionner après des mois de protestations et une aggravation de la crise économique. Malgré le départ de Rajapaksa et les scènes de célébration des manifestants faisant la fête au domicile du président, le peuple sri-lankais a un énorme trou d’endettement à sortir et les gens se débattent. Que ce passe t-il après? De plus, découvrez pourquoi un arrêt pour maintenance du gazoduc russe Nord Stream 1 vers l’Allemagne déclenche des alarmes dans toute l’Europe. Avec : Aritha Wickramasinghe, avocat bancaire Christoph Rauwald, chef du bureau Bloomberg, Francfort

Les manifestants accusent Rajapaksa et sa puissante famille politique de siphonner l’argent des coffres du gouvernement pendant des années et d’accélérer l’effondrement du pays en gérant mal l’économie. La famille a nié les allégations de corruption, mais Rajapaksa a reconnu que certaines de ses politiques avaient contribué à l’effondrement du Sri Lanka.

Maduka Iroshan, 26 ans, étudiant universitaire et manifestant, s’est dit “ravi” que Rajapaksa ait démissionné, car il “a ruiné les rêves de la jeune génération”.

Le président sortant désormais à Singapour

Des mois de manifestations ont atteint un pic frénétique au cours du week-end lorsque des manifestants ont pris d’assaut la maison et le bureau du président et la résidence officielle de Wickremesinghe. Mercredi, ils ont saisi son bureau.

Des images de manifestants à l’intérieur des bâtiments – allongés sur des canapés et des lits élégants, posant devant les bureaux des officiels et visitant les lieux somptueux – ont attiré l’attention du monde.

Les manifestants avaient initialement juré de rester jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit en place, mais ils ont changé de tactique jeudi, apparemment inquiets qu’une escalade de la violence puisse saper leur message.

“La crainte était qu’il y ait une fissure dans la confiance qu’ils détenaient pour la lutte”, a déclaré Nuzly, un leader de la protestation qui porte un nom. “Nous avons montré ce que le pouvoir du peuple peut faire, mais cela ne signifie pas que nous devons occuper ces lieux.”

Vendredi, des policiers montent la garde derrière une barricade sur la route menant au parlement sri-lankais. (Abhishek Chinnappa/Getty Images)

Rajapaksa est arrivé à Singapour jeudi après avoir fui le pays et sa démission est devenue officielle à cette date.

Étant donné que les présidents sri-lankais sont protégés contre l’arrestation lorsqu’ils sont au pouvoir, Rajapaksa a probablement voulu partir alors qu’il bénéficiait encore de l’immunité constitutionnelle et avait accès à l’avion.

Les manifestations ont souligné la chute dramatique du clan politique Rajapaksa qui a dirigé le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

Gotabaya Rajapaksa, un stratège militaire dont la campagne brutale a contribué à mettre fin à la guerre civile de 26 ans dans le pays, et son frère, qui était président à l’époque, ont été salués par la majorité bouddhiste cinghalaise de l’île. Malgré les accusations d’atrocités en temps de guerre, notamment d’avoir ordonné des attaques militaires contre des civils de souche tamoule et d’avoir enlevé des journalistes, Rajapaksa est resté populaire parmi de nombreux Sri-Lankais. Il a toujours nié les allégations.

Il n’était pas immédiatement clair si Singapour serait la destination finale de Rajapaksa, mais il y a déjà recherché des soins médicaux, y compris une chirurgie cardiaque.