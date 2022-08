Le Sri Lanka demande à la Chine de reporter l’escale du navire de recherche

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Le Sri Lanka a demandé à la Chine de reporter l’escale d’un navire de recherche scientifique après que des problèmes de sécurité auraient été soulevés par l’Inde voisine.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré lundi soir dans un communiqué que le navire chinois Yuan Wang 5 devait arriver jeudi au port du sud de Hambantota et rester jusqu’au 17 août à des fins de réapprovisionnement, mais “à la lumière de la nécessité de nouvelles consultations”. Le gouvernement a demandé à l’ambassade de Chine à Colombo de différer l’arrivée du navire.

Le ministère n’a donné aucune raison précise, mais les préoccupations de sécurité de l’Inde concernant la présence du navire à proximité de ses frontières sud pourraient être une raison probable.

Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a déclaré plus tôt que l’Inde était au courant d’une visite prévue du navire et qu’elle surveillait attentivement tout développement affectant sa sécurité et ses intérêts économiques et prendrait toutes les mesures pour les protéger.

La Chine s’efforce d’étendre son influence dans la nation de l’océan Indien, qui se trouve le long de l’une des routes maritimes les plus fréquentées et que l’Inde considère comme faisant partie de son arrière-cour stratégique.

L’Inde a fourni une aide cruciale au Sri Lanka, notamment de la nourriture, du carburant, des médicaments et du gaz de cuisine, alors qu’elle est aux prises avec un effondrement économique au milieu d’une grave crise des devises. Dans le même temps, l’accord de la Chine pour restructurer ses prêts d’infrastructure au Sri Lanka est vital pour que le pays puisse parvenir à un programme de sauvetage avec le Fonds monétaire international.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lundi aux journalistes qu’il est “complètement injustifié que certains pays invoquent les soi-disant” problèmes de sécurité “pour faire pression sur le Sri Lanka”.

“Alors que le Sri Lanka est aux prises avec des difficultés économiques et politiques, s’immiscer grossièrement dans les échanges et la coopération normaux du Sri Lanka avec d’autres pays, c’est exploiter sa vulnérabilité, ce qui est moralement irresponsable et contraire aux normes fondamentales régissant les relations internationales”, a-t-il déclaré.

“Nous exhortons les parties concernées à considérer les activités de recherche scientifique marine de la Chine sous un jour rationnel et à cesser de perturber les échanges et la coopération normaux entre la Chine et le Sri Lanka”, a-t-il déclaré.

La Chine a soutenu le Sri Lanka pendant une guerre civile avec des rebelles tamouls et l’a défendu contre les accusations de violations flagrantes des droits de l’homme. Depuis la fin de la guerre en 2009, la Chine a prêté au Sri Lanka des milliards de dollars pour des projets de développement, dont certains ont été critiqués pour leur faible utilité pratique. Il s’agit notamment du port de Hambantota, que le Sri Lanka a loué à la Chine en 2017 car il n’a pas pu rembourser le prêt.

