Le Sri Lanka déclare l’état d’urgence alors que le président fuit le pays

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a fui le pays mercredi et des centaines de manifestants ont pris d’assaut le bureau du Premier ministre pour exiger son éviction, alors qu’un soulèvement populaire suite à une crise économique dévastatrice a submergé les forces de sécurité.

Rajapaksa a appelé le président du parlement pour dire qu’il démissionnerait plus tard dans la journée et que son allié, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, devrait être président par intérim, exaspérant les Sri Lankais aux prises avec des pénuries de nourriture, de carburant et d’électricité depuis des mois.

La fuite du président a mis fin au règne du puissant clan Rajapaksa qui a dominé la politique dans ce pays d’Asie du Sud au cours des deux dernières décennies.

Le bureau de Wickremesinghe a déclaré l’état d’urgence et un couvre-feu avec effet immédiat, mais les a ensuite annulés. Son bureau a déclaré que les déménagements seraient à nouveau annoncés plus tard.

“Les manifestants n’ont aucune raison de prendre d’assaut le bureau du Premier ministre”, a déclaré Wickremesinghe dans un communiqué. “Ils veulent arrêter le processus parlementaire. Mais nous devons respecter la constitution. Les forces de sécurité m’ont donc conseillé d’imposer une urgence et un couvre-feu. J’y travaille.”

Les manifestants veulent aussi que le Premier ministre sorte

La police stationnée devant le bureau du Premier ministre a tiré plusieurs cartouches de gaz lacrymogène et un hélicoptère militaire a brièvement tourné au-dessus de la tête, mais les manifestants n’ont pas semblé découragés et ont finalement fait irruption dans l’enceinte. L’équipe de Wickremesinghe a refusé de révéler où il se trouvait.

“Quoi qu’il en soit, tout le monde dans cette foule sera là jusqu’à ce que Ranil démissionne également”, a déclaré Sanchuka Kavinda, 25 ans, étudiante à l’université, debout à côté d’une porte ouverte et mutilée du bureau du Premier ministre.

REGARDER l La diaspora sri-lankaise au Canada regarde les événements à Colombo avec inquiétude et colère : Des étudiants sri-lankais au Canada expriment leur soutien aux manifestants de Colombo Les étudiants universitaires sri-lankais Manoj Kaushalya Rathnayake à Fredericton, Shenaly Kuluppuarachchi à Winnipeg et Subitha Tharmakulasagaram à Montréal disent qu’ils se joignent aux manifestants dans la capitale de leur pays d’origine, Colombo, appelant à une réforme politique dans un contexte de turbulences économiques.

Dans une déclaration vidéo, le président du parlement, Mahinda Yapa Abeywardena, a déclaré: “Le président m’a contacté par téléphone et a déclaré qu’il veillerait à ce que sa lettre de démission me parvienne aujourd’hui.”

“J’appelle le public à avoir confiance dans le processus parlementaire que nous avons défini pour nommer un nouveau président le 20 et être pacifique.”

La chaîne de télévision publique Rupavahini a brièvement suspendu la transmission après que des manifestants sont entrés dans les locaux. Une deuxième chaîne de télévision gérée par le gouvernement, Independent Television Network, a également arrêté sa diffusion, bien que la cause n’en soit pas immédiatement claire.

Les protestations contre la crise économique ont mijoté pendant des mois et ont atteint leur paroxysme le week-end dernier lorsque des centaines de milliers de personnes ont pris le contrôle de bâtiments gouvernementaux clés à Colombo, accusant les Rajapaksas et leurs alliés d’une inflation galopante, de la corruption et d’un grave manque de carburant et de médicaments.

“Les deux doivent partir”

Des sources et des collaborateurs du gouvernement ont déclaré que les frères du président, l’ancien président et premier ministre Mahinda Rajapaksa et l’ancien ministre des Finances Basil Rajapaksa, étaient toujours au Sri Lanka.

Gotabaya Rajapaksa, sa femme et deux gardes du corps ont quitté le principal aéroport international près de Colombo à bord d’un avion de l’armée de l’air sri-lankaise tôt mercredi, a indiqué l’armée de l’air dans un communiqué.

Les manifestants réagissent après être entrés mercredi dans les locaux du bureau du Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe. (Adnan Abidi/Reuters)

Une source gouvernementale et une personne proche du président ont indiqué qu’il se trouvait à Malé, la capitale des Maldives. Le président se rendrait très probablement dans un autre pays asiatique à partir de là, a déclaré la source gouvernementale à Reuters.

Un porte-parole du principal parti d’opposition aux Maldives a déclaré qu’il était regrettable que le gouvernement de l’archipel ait autorisé Rajapaksa à débarquer, selon un rapport de l’Associated Press.

“Pourquoi devrions-nous être un refuge pour qui que ce soit, cela me dépasse”, a déclaré Mohamed Shareef, de la Progressive Congress Coalition aux Maldives.

Wickremesinghe, dont la résidence privée à Colombo a été incendiée samedi, avait proposé de démissionner de son poste de Premier ministre mais n’a pas réitéré cette offre après être devenu président par intérim mercredi. S’il y va, l’orateur sera président par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu le 20 juillet comme prévu.

Des manifestants occupent mercredi la pelouse du secrétariat présidentiel à Colombo, au Sri Lanka. Le pays est dans une crise économique qui a vu de nombreux citoyens rationner des articles ou faire la queue pendant des heures pour le carburant. (Abhishek Chinnappa/Getty Images)

Les leaders de la protestation disent que le Premier ministre est allié aux Rajapaksas et ont mis en garde contre un “combat décisif” s’il ne démissionne pas.

“Nous sommes fermement opposés au gouvernement Gota-Ranil. Les deux doivent partir”, a déclaré Buddhi Prabodha Karunaratne, l’un des organisateurs des récentes manifestations.

L’ambassade du Canada fermée

Mahinda Rajapaksa a démissionné de son poste de Premier ministre en mai après que les manifestations contre la famille sont devenues violentes. Il est resté caché dans une base militaire de l’est du pays pendant quelques jours avant de retourner à Colombo.

Mardi, les responsables de l’immigration sri-lankais ont empêché Basil Rajapaksa, qui a démissionné en avril de son poste de ministre des Finances et a démissionné de son siège au Parlement en juin, de quitter le pays par avion.

Wickremesinghe a été nommé Premier ministre pour succéder à Mahinda Rajapaksa en mai, la sixième fois qu’il occupe ce poste depuis le début des années 1990.

📣 Des manifestations sont en cours à #Colombo, notamment près de Galle Rd et Flower Rd. Si vous êtes dans la région :

▪️ Évitez les manifestations

▪️ Attendez-vous à une présence sécuritaire renforcée et à des perturbations des transports

▪️ Suivez les instructions des autorités locales

▪️ Surveillez les médias locaux pour rester informé pic.twitter.com/4LWaWGqulQ —@HCCanSriLanka

Le manifestant Sithara Sedaraliyanage, 28 ans, a déclaré que le peuple voulait de nouveaux dirigeants jeunes, éduqués et capables de gérer l’économie.

“Nous ne savons pas qui viendra ensuite, mais nous espérons qu’ils feront un meilleur travail pour résoudre les problèmes”, a-t-elle déclaré à l’AP. “Le Sri Lanka était autrefois un pays prospère.”

Les ambassades canadienne et américaine dans le pays ont suspendu les services consulaires en personne en raison des troubles.

S’appuyer sur la Chine, l’Inde

L’économie dépendante du tourisme de la nation insulaire a d’abord été martelée par la pandémie de COVID-19, puis a souffert d’une baisse des envois de fonds des Sri Lankais d’outre-mer. Une interdiction des engrais chimiques a frappé la production, bien que l’interdiction ait été annulée par la suite.

Les Rajapaksas ont mis en œuvre des réductions d’impôts populistes en 2019 qui ont affecté les finances publiques, tandis que la diminution des réserves de change a réduit les importations de carburant, de nourriture et de médicaments.

Un couple s’embrasse et dort sur la pelouse à l’intérieur du secrétariat présidentiel mercredi à Colombo. (Abhishek Chinnappa/Getty Images)

L’essence a été sévèrement rationnée et de longues files d’attente se sont formées devant les magasins vendant du gaz de cuisine. L’inflation globale a atteint 54,6% le mois dernier et la banque centrale a averti qu’elle pourrait atteindre 70% dans les mois à venir.

L’impasse politique a alimenté la crise économique puisque l’absence d’un gouvernement d’union alternatif menaçait de retarder le renflouement espéré du Fonds monétaire international.

Le gouvernement doit soumettre un plan sur la soutenabilité de la dette au FMI en août avant de parvenir à un accord.

En attendant, le pays compte sur l’aide de l’Inde voisine et de la Chine.