Le Sri Lanka dans le chaos alors que le président fuit et que les manifestants s’opposent au chef par intérim

Ces derniers mois, il a fonctionné principalement grâce à l’aide de partenaires comme l’Inde, qui a distribué environ 4 milliards de dollars. Mais une crise gouvernementale, avec des dirigeants contestés et des rues dirigées par des manifestants, rend le travail de la diplomatie – y compris les négociations avec des organisations telles que le Fonds monétaire international pour restructurer la dette du pays – presque impossible.

Certains des alliés de M. Wickremesinghe ont fait valoir qu’il ne restait que pour éviter un effondrement complet du gouvernement. La loi sri-lankaise stipule que la démission d’un Premier ministre non seulement dissout le cabinet des ministres, mais soulage également les secrétaires ministériels – les bureaucrates les plus haut placés.

Eran Wickramaratne, un député de l’opposition, a déclaré que quiconque prendra les rênes du gouvernement traversera une période difficile et devra finalement convoquer des élections pour un nouveau mandat, afin que le mouvement de protestation et le processus politique aient l’occasion de converger. La tâche immédiate, cependant, est d’assurer l’approvisionnement en carburant, en nourriture et en médicaments pour les six prochains mois, afin de créer une marge de manœuvre pour des corrections à moyen et à long terme des politiques économiques.