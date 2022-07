Le Sri Lanka choisit un nouveau dirigeant aligné sur l’ancien président déchu

Les législateurs sri-lankais ont choisi mercredi le Premier ministre à six reprises Ranil Wickremesinghe comme président pour succéder au dirigeant évincé qui a fui le pays, lors d’un vote qui risque de raviver les troubles politiques dans la nation insulaire en difficulté d’Asie du Sud.

Wickremesinghe a déclaré qu’il avait passé 45 ans de sa vie au parlement et qu’il était heureux que cela lui ait donné l’honneur de devenir président. “Je n’ai pas besoin de vous dire dans quel état se trouve notre pays. Maintenant que les élections sont terminées, nous devons mettre fin à cette division. Nous avons eu 48 heures pour rester divisés mais à partir de maintenant, je suis prêt à dialoguer avec vous”, a-t-il déclaré. , demandant à d’autres partis politiques de travailler avec lui.

L’ancien président Gotabaya Rajapaksa a nommé Wickremesinghe au poste de Premier ministre en mai, dans l’espoir d’apporter la stabilité à un pays plongé dans sa pire crise économique de mémoire. Wickremesinghe est devenu président par intérim après que Rajapaksa a fui le pays la semaine dernière et a démissionné par e-mail.

Wickremesinghe, 73 ans, est un politicien chevronné avec une vaste expérience dans les affaires diplomatiques et internationales. Mais il est impopulaire parmi les électeurs qui le considèrent comme un vestige du gouvernement de Rajapaksa. Des manifestants devant la résidence du président scandaient “Rentre chez toi, Ranil” après son élection.

Le vote de 134 députés a placé Wickremesinghe devant l’ancien ministre du gouvernement Dullas Alahapperuma, qui a obtenu 82 voix. Le candidat marxiste en avait trois.

Les gens regardent les débats parlementaires diffusés sur un écran géant sur les pelouses du secrétariat présidentiel mercredi à Colombo, au Sri Lanka. (Abhishek Chinnappa/Getty Images)

Wickremesinghe servira le reste du mandat de Rajapaksa, qui se termine en 2024. Rajapaksa a fui le pays et a démissionné par e-mail la semaine dernière après que des manifestants furieux contre l’effondrement économique du pays ont pris d’assaut sa résidence officielle et pris le contrôle de bâtiments publics clés.

En tant que président, Wickremesinghe a désormais le pouvoir discrétionnaire de nommer un nouveau Premier ministre.

Les présidents du Sri Lanka sont normalement élus par le public. La responsabilité incombe au parlement uniquement si le poste de président devient vacant avant la fin officielle d’un mandat.

Cela ne s’est produit qu’une seule fois auparavant au Sri Lanka lorsque le Premier ministre de l’époque, Dingiri Banda Wijetunga, a été choisi par le Parlement sans contestation en 1993 après l’assassinat de l’ancien président Ranasinghe Premadasa, père de l’actuel chef de l’opposition.

Pénuries de nourriture, de médicaments, de carburant

La crise économique a laissé les 22 millions d’habitants du Sri Lanka aux prises avec des pénuries de produits essentiels, notamment des médicaments, du carburant et de la nourriture, tandis que le gouvernement négocie un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international. Et la crise politique qui en a résulté a suscité des inquiétudes quant à savoir si un nouveau gouvernement suffira à réparer l’économie et à apaiser un public furieux contre les échecs de ses politiciens.

Servir dans un double rôle en tant que ministre des Finances, Wickremesinghe a dirigé les pourparlers cruciaux du FMI. Il a prononcé des allocutions hebdomadaires au Parlement avertissant que la sortie de crise serait difficile, tout en s’engageant à remanier un gouvernement qui concentre de plus en plus le pouvoir sous la présidence.

Le personnel de sécurité monte la garde dans les locaux du bâtiment du parlement à Colombo, alors que le vote commence mercredi pour élire le nouveau président. (Adnan Abidi/Reuters)

Le public, cependant, le voit comme un vestige du gouvernement Rajapaksa qui a conduit le pays à la catastrophe économique.

Seuls quelques législateurs avaient déclaré publiquement qu’ils voteraient pour Wickremesinghe compte tenu de l’hostilité à son encontre. Des dizaines de législateurs fidèles à Rajapaksa dont les maisons ont été incendiées par des manifestants en mai auraient soutenu Wickremesinghe sur l’assurance qu’il punirait sévèrement les auteurs et maintiendrait la loi et l’ordre.

Les 225 députés, y compris le président, avaient le droit de voter au scrutin préférentiel. Deux députés se sont abstenus et quelques bulletins ont été déclarés nuls.