Le Sri Lanka approuve le développement de nouveaux ports avec l’Inde et le Japon

Le Sri Lanka a annoncé mardi qu’il développerait un autre terminal – West Container Terminal – dans le même port que l’Inde et le Japon.

Le porte-parole du gouvernement Keheliya Rambukwella a déclaré que le cabinet avait approuvé le projet, qui sera géré comme une entreprise publique-privée avec l’autorité portuaire et des entreprises sélectionnées par les gouvernements de l’Inde et du Japon.

L’Inde a sélectionné les ports d’Adani, qui avaient été précédemment choisis pour investir dans le terminal à conteneurs Est. Le Japon n’a pas encore nommé son investisseur dans le projet, qui sera exploité pendant 35 ans sur une base de construction, d’exploitation et de transfert.

Rambukwella a déclaré que le gouvernement offrait une participation étrangère dans le terminal ouest car cela nécessite un investissement important pour être développé, tandis que le terminal est est terminé et nécessite peu d’argent supplémentaire.

Considérant l’océan Indien comme son arrière-cour stratégique, l’Inde s’inquiète depuis des années de l’influence économique et politique croissante de la Chine rivale sur le Sri Lanka voisin.

La Chine considère le Sri Lanka comme un maillon essentiel de son initiative mondiale massive de construction d’infrastructures de la ceinture et de la route et a accordé des milliards de dollars en prêts pour des projets sri-lankais au cours de la dernière décennie. Les projets comprennent un port maritime, un aéroport, une ville portuaire, des autoroutes et des centrales électriques.