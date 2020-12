CENTURION, Afrique du Sud: Le Sri Lanka a accusé un total de 396 lors de ses premières manches et son plus haut total de tests en Afrique du Sud, mais a également perdu deux quilleurs sur blessure pour freiner ses espoirs lors du match d’ouverture de la série dimanche.

Les Sri Lankais ont continué là où ils s’étaient arrêtés le premier jour avec une marque offensive de frappeur alors que Dasun Shanaka a frappé 66 pas pour son premier test d’un demi-siècle. Les manches de Shanaka ont été parsemées de cinq six et le Sri Lanka a ajouté 56 courses rapides à son total du jour au lendemain de 340-6 avant que l’Afrique du Sud ne termine la queue.

L’Afrique du Sud était 45-0 au déjeuner dans sa réponse et l’attaque au bowling du Sri Lanka a été sérieusement diminuée avec l’absence du lanceur Dhananjaya de Silva et du lanceur rapide Kasun Rajitha.

De Silva a fait 79 avec la batte samedi pour aider le Sri Lanka à atteindre son impressionnant total de premières manches, mais a dû se retirer blessé lors de ses manches en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Il a maintenant été exclu pendant deux semaines et manquera probablement le reste de la série de deux tests, a déclaré l’équipe du Sri Lanka.

Le quilleur de Pace Rajitha s’est arrêté au bowling dimanche matin et a dû quitter le terrain avec une blessure à l’aine présumée, ce qui signifie que l’attaque du bowling sri-lankais était gravement épuisée dès le deuxième jour alors que les touristes tentaient de maintenir leur avantage dans le test.

Les ouvreurs sud-africains Aiden Markram et Dean Elgar ont fait face à 11 reprises avant la pause déjeuner, Markram atteignant 27 et non pas cinq à quatre. Elgar n’avait pas 15 points mais l’Afrique du Sud avait encore 351 points de retard.

___

