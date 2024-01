Le Sri Lanka adopte un projet de loi controversé pour réglementer le contenu en ligne

CNN





Les législateurs du Sri Lanka ont adopté mercredi un projet de loi réglementant l’utilisation d’Internet par les citoyens, une décision qui a suscité parmi les groupes de défense des droits une crainte d’une répression de la liberté d’expression.

Le Projet de loi sur la sécurité en ligneadopté par 108 voix contre 62, vise à « prendre des dispositions pour interdire la communication en ligne de certaines déclarations de fait au Sri Lanka » et à « empêcher l’utilisation de comptes en ligne et de comptes en ligne inauthentiques à des fins interdites ».

Le projet de loi créera également une « Commission de sécurité en ligne », un comité de cinq membres nommés par le président, pour « donner des directives aux personnes qui communiquent des déclarations interdites en vertu de cette loi afin qu’elles mettent fin à la communication de telles déclarations ».

Le gouvernement du Sri Lanka affirme que le projet de loi fournira une protection contre les abus en ligne, mais des groupes de défense des droits ont critiqué sa position, affirmant que le projet de loi vise plutôt à étouffer la dissidence et les critiques.

« Le Sri Lanka est encore sous le choc d’une crise économique causée en partie par une mauvaise gouvernance et un manque de responsabilité. » dit Le directeur adjoint de Human Rights Watch pour l’Asie, Meenakshi Ganguly, a déclaré mardi. « En 2022, des manifestations de plusieurs mois réclamant des réformes ont renversé le Premier ministre et le président. Depuis son arrivée au pouvoir cette année-là, le président (Ranil) Wickremesinghe a pris des mesures pour étouffer la dissidence.

Le Coalition Internet asiatiqueun groupe industriel, s’est opposé au projet de loi lorsqu’il a été annoncé pour la première fois en septembre de l’année dernière.

Le directeur général Jeff Paine avait alors déclaré dans un communiqué que « le projet de loi prévoit un système draconien pour étouffer la dissidence et le droit à l’expression des Sri Lankais ».

Il a ajouté : « Même si nos sociétés membres prennent au sérieux la sécurité en ligne de ceux qui utilisent leurs services, la législation ne doit pas freiner l’innovation en restreignant le débat public et l’échange d’idées qui peuvent par conséquent avoir un impact sur l’économie numérique. »

Le Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme s’est prononcé contre le projet de loi en octobre.

Soulevant des problèmes avec les sanctions proposées pour les contrevenants, l’organisation a déclaré qu’elle « inclut une définition trop large du terrorisme et accorde de larges pouvoirs à la police – et à l’armée – pour arrêter, interroger et fouiller, et pour arrêter et détenir des personnes, avec des pouvoirs insuffisants. contrôle judiciaire. »

Il y a près de deux ans, le Sri Lanka a été secoué par des manifestations qui ont duré plusieurs mois contre la pire crise économique que le pays ait connue depuis 73 ans.

Gotabaya Rajapaksa, alors président, a été contraint de fuir le pays après que des manifestants en colère, qui lui imputaient la situation financière, ont pris d’assaut sa résidence.

Rajapaksa a démissionné de son poste, ouvrant la voie à la prise de fonction de l’actuel président Wickremesinghe. Mais des groupes de défense des droits l’ont accusé de réprimer la dissidence et de faire taire les manifestants.

« Les lois répressives du Sri Lanka ont facilité des violations généralisées des droits humains pendant des décennies et contribué aux crises économiques et politiques », a déclaré Ganguly.