Qui sera couronné champion de la Coupe d’Asie 2022 ? Un sondage de fans avec une question simple a été mené avant l’étape du Super 4. L’Inde, championne en titre, était la favorite pour soulever la coupe. L’Afghanistan a obtenu la deuxième place. Le Pakistan a également obtenu quelques voix. Le Sri Lanka, cependant, n’a suscité aucun intérêt ni aucune attention. Leur pourcentage sur la prédiction des fans ? Zéro.

Une semaine plus tard, le Sri Lanka a fait preuve d’une détermination et d’une passion extrêmes pour le jeu lorsqu’il est sorti au stade international de Dubaï pour affronter le Pakistan lors de la grande finale de la Coupe d’Asie 2022.

Le Sri Lanka, après avoir perdu le tirage au sort, a connu un départ chancelant alors que l’équipe était en lambeaux à 58/5 alors qu’elle était la première à frapper. Bhanuka Rajapaksa (71*) a décidé de prendre les choses en main et a donné une chance à son équipe. Un objectif rigide de 171 a été inscrit au tableau. Le Pakistan, dans sa réponse, a eu du mal à démarrer et a échoué de 23 courses. Le Sri Lanka a été couronné champion en livrant avec la batte et le ballon et a tout donné en ce qui concerne le département de terrain.

Après la victoire retentissante du Sri Lanka, un sondage de fans sur le diffuseur Star Sports mené avant l’étape du Super 4 a fait surface sur les réseaux sociaux lorsqu’un utilisateur de Twitter par la poignée @mufaddal_vohra a rappelé à tout le monde que les hommes de Dasun Shanaka n’étaient même pas en course pour la finale, au moins selon les fans.

Le Sri Lanka a été élu à 0% des vainqueurs de la Coupe d’Asie le 3 septembre – une semaine plus tard, ils sont les champions. pic.twitter.com/P4Wr1D8prl — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 11 septembre 2022

Les grands sri-lankais ont fait l’éloge de l’équipe pour avoir prouvé le contraire à tout le monde.

“Bon coup pour perdre les garçons !! A montré du caractère et de la passion pour jouer pour le pays et si fier de chacun… profitez de la victoire car tout le pays fera… un brillant effort d’équipe », a tweeté la vétéran Mahela Jayawardhane.

Bon lancer pour perdre les garçons !! A montré du caractère et de la passion pour jouer pour le pays et si fier de chacun… profitez de la victoire car tout le pays le fera… brillant effort d’équipe #AsiaCup2022 👊 — Mahela Jayawardena (@MahelaJay) 11 septembre 2022

Des émotions similaires ont été exprimées par les anciens grands Lasith Malinga et Sanath Jayasurya.

Absolument ravi de voir cette jeune équipe remporter la Coupe d’Asie 2022🏆😍

Nous attendions cela depuis 8 ans depuis 2014 et il est prudent de dire que nous sommes enfin de retour ❤️

C’est super de voir l’esprit combatif de notre équipe.

Fier de vous les garçons🙌#AsiaCup2022 – Lasith Malinga (@malinga_ninety9) 11 septembre 2022

Félicitations pour une victoire fantastique et surtout pour ramener la marque de cricket sri-lankaise pour laquelle nous étions réputés. Vous avez ramené la coupe à la maison comme prévu ! Profitez de ce moment. Prochain objectif la coupe du monde ! – Sanath Jayasuriya (@Sanath07) 11 septembre 2022

L’héroïsme de dimanche à Dubaï a aidé le Sri Lanka à décrocher son sixième titre en Coupe d’Asie. C’était leur premier titre depuis 2014.

