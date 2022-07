Le Sri Lanka a besoin de milliards car il épuise ses financements

Le Sri Lanka a besoin de 6 milliards de dollars d’ici la fin de l’année pour acheter du carburant et d’autres biens essentiels afin de stabiliser son économie en ruine.

La question est de savoir d’où viendra cet argent.

L’un de ses mécènes les plus fidèles, l’Inde, a déjà fourni 4 milliards de dollars de crédits et de prêts, que le Sri Lanka a épuisés ces derniers mois. Lors de réunions tenues à Colombo, les responsables indiens ont exprimé leur volonté de continuer à soutenir le pays. Mais on ne sait pas exactement combien l’Inde fera de plus.

La situation est devenue si désespérée que le Sri Lanka a demandé au président russe Vladimir V. Poutine une ligne de crédit pour acheter du carburant. Des délégations gouvernementales ont même été envoyées à l’étranger pour rencontrer toute personne susceptible d’aider, y compris des organisations caritatives au Qatar.