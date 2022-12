Le Sreenidi Deccan FC et l’Aizawl FC partagent le butin malgré le drame tardif

Le Sreenidi Deccan FC a fait match nul 3-3 contre l’Aizawl FC lors du septième tour de la I-League 2022-23 au Deccan Arena d’Hyderabad dimanche.

David Castaneda a marqué un doublé en première mi-temps pour Sreenidi, tandis que Songpu Singsit en a inscrit un dans le temps additionnel. De l’autre côté, R Ramdinthara, Henry Kisekka et Emmanuel Makinde ont marqué un but chacun pour Aizawl.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Ce fut un début de match frénétique, David Castaneda mettant Sreenidi en tête à la cinquième minute. Le Colombien a reçu le ballon au bord de la surface de réparation et a dribble Lalchhawnkima et Zodingliana Ralte, avant de tirer dans le coin inférieur.

Aizawl a égalisé trois minutes plus tard, lorsque R Lalthanmawia a fouetté un centre de l’aile gauche visant R Ramdinthara, qui a battu son marqueur pour hocher la tête au fond du filet.

Le jeu a continué à être une affaire de bout en bout. Au quart d’heure, Lalramsanga a frappé la barre transversale pour Aizawl à longue distance, tandis qu’à l’autre bout, le gardien de but Lahkbir Singh a été appelé à l’action, privant Faysal Shayesteh d’une occasion de but après que l’Afghan soit entré dans la zone de six mètres après un un- deux avec Casteneda.

Aizawl a pris les trois minutes pour marquer l’égalisation, alors que Kisekka, joué par Lalrinfela, a marqué pour le People’s Club. L’Ougandais a réussi à l’enfoncer avec son orteil.

Dans les dix dernières minutes de la mi-temps, Sreenidi Deccan a commencé à mettre la pression sur la défense d’Aizawl pour l’égalisation. À la 36e minute, Rosenberg Gabriel a frappé le poteau de l’intérieur de la surface après avoir été marqué par un coup arrière de Casteneda. Sept minutes plus tard, l’attaquant colombien a égalisé. Phalguni Singh a posé une passe pour Casteneda dans la surface de réparation et ce dernier a renvoyé le ballon à l’extérieur de la chaussure.

La deuxième mi-temps a commencé à un rythme lent alors que les deux équipes ont fait preuve d’une approche prudente du match. Les deux équipes ont utilisé une forme compacte ne laissant presque aucun espace aux attaquants pour se heurter. Pendant longtemps, aucune équipe n’a vu d’occasion de but car c’est devenu une bataille physique au milieu de terrain avec des défis volant aux deux extrémités.

Alors que le match entrait dans le dernier quart-temps, l’équipe à domicile a commencé à montrer un niveau d’urgence, tandis que l’équipe à l’extérieur cherchait à se contenter d’un point.

Dans la première minute du temps additionnel, le remplaçant de Sreenidi, Ogana Louis, a obtenu un coup franc près de la zone des 18 mètres. Shayesteh a lancé le ballon dans la zone de six mètres, alors que Songpu Singsit a réussi à toucher la croix pour marquer ce qu’il pensait être le vainqueur pour les hôtes.

Le gardien d’Aizawl, Vikram Lahkbir Singh, a reçu un carton rouge pour s’être disputé avec l’arbitre. Le capitaine Lalchhawnkima a enfilé les gants à sa place, alors qu’Aizawl lançait des corps en avant à la recherche d’un égaliseur.

Aizawl a reçu un coup franc à la 10e minute du temps additionnel. Le remplaçant Emmanuel Makinde a marqué avec la dernière touche du match sur le coup franc, qui a été tiré par Zodingliana Ralte.

Suite à ce résultat, Sreenidi Deccan a maintenant récolté 13 points en sept matchs tandis que l’Aizawl FC a neuf points en autant de matchs.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici