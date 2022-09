Le squelette humain de l’âge de pierre à Bornéo fournit la preuve de la première amputation chirurgicale connue d’un membre | Nouvelles du monde

Un squelette humain a fourni la preuve de la première amputation connue d’un membre après que son pied ait été enlevé chirurgicalement.

Des chercheurs de Bornéo ont également déterminé que le patient, qui aurait vécu il y a environ 31 000 ans, s’était fait amputer le membre alors qu’il était enfant et s’était remis de la procédure.

Les chercheurs ont déclaré que la découverte sur l’île montre que les groupes humains de recherche de nourriture en Asie tropicale avaient des connaissances et des compétences médicales sophistiquées, notamment sur la façon de prévenir l’infection.

Écrivant dans la revue Nature, Tim Maloney, de l’Université Griffith en Australie, et ses collègues ont déclaré que le squelette humain est celui d’une jeune personne.

Ils ont survécu à la procédure et ont vécu encore six à neuf ans avant d’être enterrés dans la grotte de Liang Tebo dans le Kalimantan oriental.

La région contient certains des premiers arts rupestres datés au monde.

Jusqu’à présent, on pensait que le traitement des personnes malades ou blessées était peu développé dans les communautés de recherche de nourriture à petite échelle.

On croyait qu’ils pouvaient gérer des procédures plus petites telles que la suture et la dentisterie.

“L’hypothèse dominante a été que les chirurgies plus complexes dépassaient les capacités des sociétés de recherche de nourriture passées et présentes”, ont déclaré les auteurs.

Ils ont ajouté: “Avant les développements cliniques modernes, y compris les antibiotiques, on pensait généralement que la plupart des personnes subissant une chirurgie d’amputation seraient décédées, soit au moment de l’amputation suite à une perte de sang et un choc, soit à la suite de scénarios d’infection ultérieurs qui ne laissent aucun marqueur squelettique de stade avancé. guérison.”

Les experts ont déclaré que le chirurgien qui a pratiqué l’amputation sur l’enfant “doit posséder une connaissance détaillée de l’anatomie des membres et des systèmes musculaire et vasculaire pour éviter une perte de sang mortelle et une infection”.

Image:

Un gros plan du squelette montre comment il a guéri après l’amputation



Ils ont ajouté que “des soins infirmiers et des soins postopératoires intensifs auraient été vitaux”, notamment en nettoyant régulièrement la plaie et en la pansant “peut-être en utilisant des ressources botaniques disponibles localement avec des propriétés médicinales pour prévenir l’infection et fournir des anesthésiques pour soulager la douleur”.

Les experts ont poursuivi: “Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer si une infection s’est produite après la chirurgie, cet individu n’a manifestement pas souffert d’une infection suffisamment grave pour laisser des marqueurs squelettiques permanents et / ou entraîner la mort.”

Le squelette avait un “os remodelé” recouvrant les “surfaces d’amputation”, ce qui montre qu’il y avait une guérison après l’opération.

Les auteurs ont également suggéré qu’il était peu probable que l’amputation ait été causée par une attaque animale ou un autre accident, car ceux-ci provoquent généralement des fractures par écrasement.

Il est également peu probable que l’amputation ait été pratiquée à titre de punition, car la personne semble avoir reçu un traitement attentif après l’opération et lors de l’enterrement.

Jusqu’à présent, la plus ancienne opération complexe connue a été réalisée sur un agriculteur néolithique de France il y a environ 7 000 ans. Son avant-bras gauche a été enlevé chirurgicalement puis partiellement cicatrisé.