Le squelette de l’ancêtre géant T rex se vend 6,1 millions de dollars – 76 millions d’années après avoir parcouru la terre | Nouvelles américaines

Le squelette fossilisé d’un parent T rex appelé le Gorgosaurus qui parcourait la terre 10 millions d’années avant que son descendant ne se soit vendu pour 6,1 millions de dollars (5,01 millions de livres sterling) aux enchères.

Le carnivore géant, qui traquait des proies dans ce qui est aujourd’hui l’ouest des États-Unis et du Canada il y a 76 millions d’années, est passé sous le marteau de Sotheby’s à New York jeudi.

Le spécimen vendu a été découvert en 2018 dans la formation de Judith River près de Havre, dans le Montana, a déclaré Sotheby’s.

Il mesure près de 10 pieds de haut et 22 pieds de long.

Tous les autres squelettes connus de Gorgosaurus se trouvent dans des collections de musées, ce qui en fait le seul spécimen disponible pour la propriété privée, selon la maison de vente aux enchères.

Cassandra Hatton, responsable mondiale de la science et de la culture populaire chez Sotheby’s, a déclaré avant la vente aux enchères : “Dans ma carrière, j’ai eu le privilège de manipuler et de vendre de nombreux objets exceptionnels et uniques, mais peu ont la capacité d’inspirer l’émerveillement et de captiver l’imagination. comme cet incroyable squelette de Gorgosaurus.”

L’estimation de prévente de Sotheby’s pour le fossile se situait entre 5 et 8 millions de dollars (4,1 et 6,6 millions de livres sterling).