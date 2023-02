Le squelette de 8,4 millions de dollars «Sue the T. rex» envahit le Royal BC Museum dans une nouvelle exposition de dinosaures en attente

De nouvelles expositions sur les dinosaures envahiront le Royal BC Museum à Victoria.

L’une de ces expositions est “Sue the T. rex” du Field Museum de Chicago, qui sera présentée conjointement avec une nouvelle exposition interne explorant les dinosaures de la Colombie-Britannique.

Victoria Arbour au Royal BC Museum est le paléontologue à l’origine de la planification.

“Sue est un spécimen vraiment spécial de T. rex”, a déclaré Arbour. “C’est l’un des squelettes de tyrannosaurus rex les plus complets jamais créés. C’est vraiment magnifiquement préservé – presque tout est là. Du crâne jusqu’au bout de la queue.

Sue a été retrouvée à la fin des années 1980 et le squelette a été préparé à partir de la roche dans les années 90 et au début des années 2000. Cette attraction itinérante a, selon les mots d’Arbour, “quelques nouvelles idées sur la forme et les proportions du corps de Sue”.

Beaucoup avaient reconnu que Sue était la plus grande créature vivante de tous les temps. Ce titre pourrait être tiré de la créature féminine fougueuse après que le candidat canadien “Scottie de la Saskatchewan” soit entré en scène.

Le Field Museum a mis la main sur la structure du squelette de manière coûteuse. Après que Susan Hendrickson ait fait sa découverte historique, Sue a été désirée par trois parties. La bataille de cinq ans pour la garde s’est terminée par une vente aux enchères publique en 1997. Le Field Museum a payé 8,4 millions de dollars – le montant le plus élevé jamais payé pour un squelette lors d’une vente aux enchères.

Localement, le musée met en lumière les découvertes de dinosaures à travers la province.

“Nous ne pensons généralement pas que la Colombie-Britannique soit un endroit avec une tonne de fossiles de dinosaures”, a déclaré Arbour. « Bien que nous n’ayons pas autant de dinosaures ici qu’en Alberta, nous en avons en fait des très intéressants. Nous avons un nombre toujours croissant de fossiles de dinosaures. Nous avons une nouvelle espèce ici au Royal BC Museum surnommée « Buster » et une très belle histoire de la recherche que je fais ici, à la recherche de nouveaux sites de fossiles de dinosaures dans la partie nord de la province.

Elle, avec les autres découvreurs de fossiles, “y conduit généralement en été, y passe une heure en hélicoptère, puis se promène sur ces hautes plates-formes alpines et trouve des dinosaures”.

Alors que l’Alberta possède le plus de fossiles au Canada et est l’une des plus grandes banques de fossiles au monde, la Colombie-Britannique possède plusieurs fossiles des trois principales périodes de dinosaures. Celles-ci comprennent les périodes du Trias, du Jurassique et du Crétacé, contrairement à l’Alberta qui n’a que des fossiles de la période du Crétacé.

RBCM n’a pas finalisé de date pour “Sue the T. rex” mais prévoit une arrivée en juin.

— Ella Matte, contributrice

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : newsroom@vicnews.com.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

Musée