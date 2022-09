Le squelette à une jambe de l’âge de pierre peut montrer la plus ancienne amputation

NEW YORK (AP) – Le squelette vieux de 31 000 ans d’un jeune adulte trouvé dans une grotte en Indonésie auquel il manque le pied gauche et une partie de la jambe gauche révèle la plus ancienne preuve connue d’une amputation, selon une nouvelle étude.

Les scientifiques disent que l’amputation a été pratiquée alors que la personne était enfant – et que le “patient” a continué à vivre pendant des années en tant qu’amputé. La chirurgie préhistorique pourrait montrer que les humains faisaient des progrès médicaux beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait, selon l’étude publiée mercredi dans la revue Nature.

Les chercheurs exploraient une grotte à Bornéo, dans une région de forêt tropicale connue pour avoir l’un des premiers arts rupestres au monde, lorsqu’ils sont tombés sur la tombe, a déclaré Tim Maloney, archéologue à l’Université Griffith en Australie et chercheur principal de l’étude.

Bien qu’une grande partie du squelette soit intacte, il lui manquait le pied gauche et la partie inférieure de la jambe gauche, a-t-il expliqué. Après avoir examiné les restes, les chercheurs ont conclu que les os du pied n’étaient pas absents de la tombe, ni perdus dans un accident – ils ont été soigneusement retirés.

L’os de la jambe restant a montré une coupe propre et inclinée qui a guéri, a déclaré Maloney. Il n’y avait aucun signe d’infection, comme on pouvait s’y attendre si l’enfant s’était fait mordre la jambe par une créature comme un crocodile. Et il n’y avait également aucun signe de fracture par écrasement, ce à quoi on aurait pu s’attendre si la jambe s’était cassée dans un accident.

La personne semble avoir vécu environ six à neuf ans après avoir perdu le membre, mourant finalement de causes inconnues en tant que jeune adulte, selon les chercheurs.

Cela montre que les butineurs préhistoriques en savaient suffisamment sur la médecine pour pratiquer l’opération sans perte de sang mortelle ni infection, ont conclu les auteurs. Les chercheurs ne savent pas quel type d’outil a été utilisé pour amputer le membre, ni comment l’infection a été évitée – mais ils pensent qu’un outil en pierre pointu a peut-être fait la coupe et soulignent que certaines des plantes riches de la région ont propriétés médicales.

De plus, la communauté aurait dû s’occuper de l’enfant pendant des années, car survivre au terrain accidenté en tant qu’amputé n’aurait pas été facile.

Cette chirurgie précoce “réécrit l’histoire des connaissances et des développements médicaux humains”, a déclaré Maloney lors du briefing.

Avant cette découverte, le premier exemple d’amputation avait été chez un fermier français d’il y a 7 000 ans, qui s’était fait enlever une partie de l’avant-bras. Les scientifiques pensaient que les pratiques médicales avancées se sont développées il y a environ 10 000 ans, alors que les humains s’installaient dans des sociétés agricoles, ont déclaré les auteurs.

Mais cette étude ajoute aux preuves croissantes que les humains ont commencé à prendre soin de leur santé bien plus tôt dans leur histoire, a déclaré Alecia Schrenk, anthropologue à l’Université du Nevada à Las Vegas, qui n’a pas participé à l’étude.

“On avait longtemps supposé que les soins de santé étaient une invention plus récente”, a déclaré Schrenk dans un e-mail. “Des recherches comme cet article démontrent que les peuples préhistoriques n’étaient pas laissés à eux-mêmes.”

Maddie Burakoff, Associated Press