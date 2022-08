Le sprinteur Letsile Tebogo reproduit le geste de “regard en arrière” d’Usain Boult en vue d’établir un record du monde U20

Le sprinteur botswanais Letsile Tebogo a récemment conservé son titre de champion du monde U20 en Colombie en établissant un nouveau record du monde en 9,91 secondes.

Son dernier record n’était qu’à trois centièmes de seconde de son propre record établi lors des récents championnats du monde à Eugene (9,94), où il a atteint les demi-finales.

Tebogo est considéré comme un héritier possible du légendaire sprinter jamaïcain Usain Bolt et pas seulement sur la base de ses performances, mais aussi de ses bouffonneries sur la piste qui ressemblent à l’ancien athlète jamaïcain.

Boult, lors d’une de ses courses aux Jeux olympiques de Rio 2016, a regardé en arrière pour regarder André De Grasse avant de franchir la ligne d’arrivée. De même, Tebogo a été vu taquiner ses adversaires avant même de franchir la ligne lors de la course de sprint de 100 m au Championnat du monde U20.

9️⃣.9️⃣1️⃣ 🤯 Record du monde U20 ✔️

Championne du monde U20 ✔️

Traverser la ligne ✔️@LetsileTebogo2 🇧🇼 est le futur #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/lRniU1oAYJ — Athlétisme mondial (@WorldAthletics) 2 août 2022

Tebogo, dans un communiqué, a déclaré qu’Usain Boult était son idole et qu’il ne voulait pas manquer de respect à qui que ce soit avec ses actions.

“La déclaration était de sortir et de profiter de la course. Si quelqu’un a pris ça comme un manque de respect, je suis vraiment désolé. J’ai vu les fans et (c’était ainsi) tout le monde qui regardait à la maison pouvait profiter de la course – pour leur rappeler un peu ce qu’Usain Bolt a fait à l’époque. C’est mon idole – la personne que j’admire », a-t-il déclaré.

« J’ai vu qu’ils avaient peur de moi, mais j’avais aussi peur d’eux. Quand le coup de feu a explosé, je devais m’assurer de prendre le meilleur départ de ma vie et c’était le meilleur départ de ma vie. Je n’avais pas prévu (la célébration) mais dès mon premier pas, j’ai su que le titre était à moi. Je ne m’inquiétais pas du temps. Je n’ai pas regardé », a ajouté le Botswanais.

Interrogé sur Boult, Tebogo a répondu: “Ce serait un très grand plaisir pour moi de le rencontrer”.

