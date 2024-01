Le sprint TD de Josh Allen épate les Bills lors d’une victoire wild-card contre les Steelers

ORCHARD PARK, NY – Alors que le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen se précipitait et se frayait un chemin sur le terrain, se préparant à rencontrer les défenseurs des Steelers de Pittsburgh, c’était le coordinateur offensif par intérim Joe Brady qui appelait ses collègues entraîneurs avec le casque pour qu’Allen glisse vers éviter le contact.

D’autres membres des Bills sur le terrain et sur la touche lui criaient de descendre, selon Allen, mais au lieu de cela, il a simplement continué à courir. Ses jambes ont continué à se déplacer sur les troisième et septième positions de la ligne des 48 verges de Buffalo au milieu du deuxième quart et ont abouti à un touché de 52 verges dans le cadre d’une performance en séries éliminatoires qui a réinitialisé le livre des records de la NFL et des Bills.

Le jeu d’Allen a propulsé Buffalo vers une victoire de 31-17 contre les Steelers lors du match éliminatoire de lundi. Imaginez la neige projetée dans les airs autour du stade Highmark.

“Ils ont joué mec, nous n’avions pas de grand homme à appeler, alors j’ai décidé d’essayer de trouver un couloir et j’ai parcouru 15 à 20 mètres sur le terrain et il y a beaucoup de gars qui crient au slide”, a déclaré Allen. “Et je n’ai pas glissé ni marqué. Donc ça a marché cette fois-là.”

Ou comme McDermott l’a décrit : “C’est Josh qui fait une partie de ce pour quoi Josh est connu. Et donc, tout est fait avec modération.” Cela vient d’un entraîneur qui a souligné l’importance pour Allen d’apprendre à glisser au fil des ans pour éviter les coups sûrs.

Le receveur Khalil Shakir s’est souvenu de sa mâchoire tombée lors du jeu, l’ailier rapproché recrue Dalton Kincaid reconnaissant que cela lui restait surprenant. L’ailier rapproché Dawson Knox a fait remarquer qu’il est presque normal maintenant de le voir faire au moins un jeu fou dans un match.

“Ce qui est impressionnant, c’est que j’ai l’impression d’avoir été gâté depuis que je suis dans la ligue”, a déclaré le plaqueur droit Spencer Brown. “J’ai été avec Josh chaque année, mais juste sa capacité à jouer et à faire des trucs comme ça, c’est presque, on ne voit pas ça beaucoup, mais je l’ai vu de nombreuses fois. fois et, je ne veux pas dire que je suis insensible à cela, mais c’est juste comme: ‘Oui, nous allons le prendre.'”

Allen a terminé le match reprogrammé – initialement prévu pour 13 h HE dimanche, mais a reculé d’un jour en raison d’une tempête de neige – complétant 21 passes sur 30 pour 203 verges et trois touchés par la passe. Il a couru 74 verges en huit courses et le score. La course de touché a été le plus long score au sol de l’histoire des séries éliminatoires des Bills et le deuxième plus long par un quart-arrière (Colin Kaepernick, 56 verges, ronde de division 2012).

“Je pense que Josh a fait un travail fantastique lorsque nous avions le plus besoin de verges… il a juste décollé et a fait quelques courses sérieuses et nous le félicitons”, a déclaré le centre Mitch Morse. “Au début, je pensais qu’il pourrait glisser, puis c’est une de ces choses du genre ‘Non, non, non. Oui, oui, oui, oui.’ Comme il le fait toujours, il nous sort de situations délicates. »

Le match a marqué le troisième match éliminatoire en carrière d’Allen avec quatre touchés combinés de passes et de course et aucun revirement, égalant Joe Montana et Patrick Mahomes pour le plus grand nombre de l’histoire de la NFL. Ce n’était que la deuxième fois depuis la semaine 4 qu’Allen ne retournait pas le ballon.

Une réduction des revirements de l’offensive des Bills est liée au fait que Brady a pris en charge les appels de jeu au cours de la semaine 11 et à son augmentation dans la gestion du football. Des semaines 1 à 10, Buffalo avait un pourcentage de rushes prévu de 36 % et un pourcentage de turnover de 17. Depuis lors, le pourcentage de jeu précipité est passé à 47 et le pourcentage de drives qui se terminent par des turnovers a diminué à 10.

Ce n’était pas un match parfait de la part d’Allen et l’offensive avec un début de seconde période lent – un trois-et-out suivi d’un seul panier sur un entraînement de 14 jeux – a aidé les Steelers à revenir dans le jeu et obtenez-le en un seul score.

Mais quand ils en avaient le plus besoin, Allen et l’offensive ont répondu avec un touché dès le prochain drive, grâce à quelques moments insaisissables de Shakir après avoir capté une passe d’Allen pour entrer dans la zone des buts.

“[Allen’s] si différent. Il est sans conteste le meilleur quart-arrière de la ligue”, a déclaré Shakir. “Ce qu’il est capable de faire. Et oui, ces moments comme ça, c’est un bon sentiment, bien sûr.”

La prochaine étape pour les Bills sera d’accueillir les Chiefs de Kansas City lors du premier match éliminatoire sur route de Mahomes avec une journée de préparation de moins en raison du report de la compétition. Mahomes et Allen marquent le troisième groupe de quarts partants à s’affronter trois fois en séries éliminatoires avant d’avoir 30 ans, rejoignant John Elway et Bernie Kosar ainsi que Troy Aikman et Brett Favre.

“[Mahomes] “Je veux peut-être venir ici, mec, les nombreuses fois où nous avons joué là-bas, il pourrait avoir besoin de changer de décor”, a déclaré le plaqueur défensif Ed Oliver. “Il pourrait être heureux de venir ici. On ne sait jamais.”