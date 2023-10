West Dundee est sur le point d’acquérir la dernière pièce nécessaire au réaménagement du Spring Hill Mall.

Les administrateurs devraient voter lors de leur réunion de 19h30 lundi sur un accord visant à acheter le cœur du centre commercial et la salle de cinéma pour 7 millions de dollars.

Le village prévoit de fermer la propriété du centre commercial début 2024.

Il s’agit d’un pas en avant important pour le village de West Dundee », a déclaré le président du village, Chris Nelson.

Le centre commercial, situé à West Dundee et Carpentersville, a connu une baisse des taux d’occupation ces dernières années avec la fermeture de points d’ancrage clés tels que Macy’s et Sears. West Dundee a récemment fermé l’ancien magasin Sears pour 2 millions de dollars et devrait conclure un accord pour acheter le bâtiment Macy’s fermé pour 1,25 million de dollars en novembre.

« Nous sommes heureux qu’ils aillent de l’avant », a déclaré le président du village de Carpentersville, John Skillman.

Les responsables de Carpentersville ont déclaré qu’ils n’avaient aucun intérêt à posséder une quelconque partie du centre commercial.

Les responsables de West Dundee ont poursuivi l’achat du centre commercial pour contribuer à stimuler le réaménagement. Les responsables ont déclaré qu’ils envisageaient un développement à usage mixte comprenant des logements, des commerces de détail et des divertissements.

Le village est en pourparlers depuis des mois avec Kohan Retail Investment Group pour acheter la partie principale du centre commercial et du théâtre.

Jeudi, la société basée à New York a déclaré que le village était mieux équipé pour amorcer le réaménagement du centre commercial.

« La ville va pouvoir faire 10 fois plus que nous serions capables de faire », a déclaré Mike Kohan, président de Kohan Retail. « Nous sommes des gens de centres commerciaux ; nous ne sommes pas des développeurs.

Il a déclaré que les locataires restants du centre commercial avaient été transférés vers des baux au mois et qu’il s’attend à ce que le centre commercial reste ouvert au moins jusqu’à la fin de l’année.

L’achat du centre commercial n’inclut pas le magasin Kohl’s, qui se trouve à Carpentersville, a déclaré Nelson. Bien que le cinéma Cinemark fasse partie du projet d’achat du centre commercial, Nelson a déclaré qu’il s’attend à ce que le cinéma reste ouvert.

Les administrateurs de West Dundee ont créé un nouveau district de financement par augmentation d’impôts pour le centre commercial afin d’attirer les promoteurs avec l’argent des impôts fonciers qui pourrait être orienté vers le réaménagement du centre commercial.

Les responsables du village ont déclaré que l’achat des propriétés du centre commercial contribuerait à ouvrir la voie au réaménagement. Nelson a noté que les promoteurs ont souligné la multiplicité des propriétaires fonciers et les restrictions en matière de propriété comme des obstacles au réaménagement.

Nelson a déclaré que le fait que le village devienne propriétaire de la propriété permet également de contrôler ce qui se passe sur la terre.

« C’est un élément de contrôle qui nous permet de garantir que tout ce qui se trouve sur le site de Spring Hill est quelque chose de souhaitable et conforme à la qualité des développements que nous avons ailleurs dans la communauté », a déclaré Nelson.

https://www.dailyherald.com/news/20231020/west-dundee-closes-in-on-mall-ownership-trustees-to-vote-on-7-million-agreement