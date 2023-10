Le spray au poivre est-il légal au Royaume-Uni ? Les lois sur le port d’un spray à masse et d’autres outils d’autodéfense révélées

Au Royaume-Uni, le gaz poivré est généralement associé au maintien de l’ordre et est utilisé pour contrôler les foules et les émeutes.

Mais quels sont les lois entourant son utilisation et ce qui est spray au poivre fait à partir de? Voici tout ce que vous devez savoir.

Sur la photo, un homme tenant du gaz poivré Crédit : Getty

Le spray au poivre est-il légal au Royaume-Uni ?

Selon la loi sur les armes à feu de 1968, les sprays au poivre sont classés comme armes à feu prohibées.

Sa possession, son transport et son utilisation par des citoyens ordinaires sont interdits en vertu de l’article 5 (1) (b) de la loi de 1968 sur les armes à feu.

La loi stipule qu’il est interdit en tant qu’« arme de quelque nature que ce soit, conçue ou adaptée pour rejeter tout liquide, gaz ou autre chose nocif ».

L’arme classée de la section 5 est le plus souvent associée au police qui utilisent ce qu’on appelle PAVA – un spray au poivre de synthèse utilisé comme option tactique par les autorités dans des situations agressives.

En savoir plus sur le spray au poivre

Auparavant, les policiers utilisaient gaz lacrymogèneou Gaz CSmais on pense que PAVA est beaucoup plus puissant.

Il est utilisé comme arme moins meurtrière par la police, émeute contrôle, contrôle des foules et auto-défense.

Le spray est distribué à partir d’un flacon portatif et peut atteindre jusqu’à quatre mètres, affectant ainsi les yeux lorsqu’il est pulvérisé.

Ceux qui entrent en contact avec le spray peuvent ressentir un inconfort, une douleur et une fermeture sévères.

Selon Lincolnshire Selon la police, l’effet qu’il produit lorsqu’il est pulvérisé peut être décrit comme un « feu humide ».

Comme il s’agit d’une arme à feu prohibée et si vous êtes trouvé en possession d’elle, cela pourrait entraîner une peine de prison et/ou une amende.

Cette loi signifie effectivement que le port ou l’utilisation de gaz poivré au Royaume-Uni entraîne la même sanction que le port ou l’utilisation d’une arme à feu.

Une pétition a déjà été créée pour que le gouvernement britannique légalise le port d’armes d’autodéfense non létales.

Cependant, celui-ci a été clôturé le 10 septembre 2021, après avoir reçu seulement 35 617 des 100 000 signatures requises.

Bien qu’il soit interdit aux civils au Royaume-Uni d’avoir du gaz poivré, celui-ci est classé comme arme d’autodéfense dans d’autres pays comme le L’Autriche, Lettonieet Slovaquie.

De quoi est fait le spray au poivre ?

Selon divers rapports, les sprays au poivre (en plus des sprays CS, du macis, etc.) contiennent des substances telles que l’oléorésine de capsicum (connue sous le nom d’OC), la desméthyl dihydrocapsaïcine (connue sous le nom de PAVA) et le 2-chlorobenzalmalononitrile (connu sous le nom de CS) qui provoquent un effet irritant et sont considérées comme être nocif selon la loi britannique.

Une fois que le spray atteint les yeux de l’agresseur, il peut provoquer une douleur et un inconfort intenses.

Les effets inflammatoires du gaz poivré provoquent la fermeture des yeux, ce qui fait perdre la vue et permet à la police d’arrêter plus facilement les suspects.

En juin 2021, le moment terrifiant où on pouvait entendre un homme pleurer et pleurant mes yeux » après avoir été aspergé de poivre par des flics au Royaume-Uni a été capturé.

Quelles sont les lois concernant les pulvérisations de masse et les autres lois d’autodéfense ?

Comme mentionné ci-dessus, la possession de tels produits en public et en privé dans des circonstances spécifiques est illégale.

Selon West Yorkshire La police, seule « légitime défense pleinement légale » Le produit pour le moment est une alarme de viol.

Ceux-ci ne sont pas chers et peuvent être achetés dans la plupart des commissariats de police locaux ou supermarchés.

La police du West Yorkshire déclare également qu’il existe des produits qui projettent un colorant relativement sûr et de couleur vive (par opposition à un spray au poivre).

Un produit de cette nature correctement conçu, utilisé comme prévu, ne devrait pas pouvoir causer de blessure.

Cependant, si une blessure survient, il peut s’agir d’une agression.

Il existe également d’autres produits d’autodéfense qui prétendent être légaux, par exemple les sprays non toxiques, mais jusqu’à ce qu’un cas test soit porté devant le tribunal. tribunalles autorités policières ne peuvent pas confirmer leur légalité ni les approuver.