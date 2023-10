Le spox du NSC est consterné par les hypothèses selon lesquelles un État sponsor majeur du terrorisme aurait utilisé les 6 milliards de dollars pour financer le terrorisme – Twitchy

Sur le site Internet du Département d’État américain, l’Iran est toujours répertorié en tant que principal État sponsor du terrorisme :

La désignation en vertu des autorités mentionnées ci-dessus implique également d’autres lois sur les sanctions qui pénalisent les personnes et les pays engagés dans certains échanges commerciaux avec des sponsors étatiques. Actuellement, quatre pays sont désignés sous ces autorités : Cuba, la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), l’Iran et la Syrie.

Le mois dernier, l’administration Biden – à l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre – a annoncé qu’elle débloquait 6 milliards de dollars au régime iranien dans le cadre d’une négociation sur la prise d’otages.

Près d’un mois plus tard, le Hamas organisait une attaque surprise contre Israël.

Naturellement, beaucoup se demandent si l’Iran pourrait être au moins partiellement derrière l’attaque, mais un porte-parole du Conseil de sécurité nationale aimerait que tout le monde sache que c’est une hypothèse complètement ridicule :

Je ne peux pas faire de commentaire sur 2024 à cause du Hatch Act. Mais je peux clarifier les faits : pas un seul centime de ces fonds n’a été dépensé, et lorsqu’il est dépensé, il ne peut être dépensé que pour des choses comme la nourriture et les médicaments pour le peuple iranien. –Adrienne Watson (@NSC_Spox) 7 octobre 2023

On ne peut même plus donner 6 milliards de dollars au premier État sponsor du terrorisme au monde sans que les gens supposent qu’ils vont les utiliser d’une manière ou d’une autre pour financer le terrorisme !

Les spox ont qualifié de « désinformation » de telles affirmations et, comme d’habitude, ils sont plus qu’heureux de croire l’Iran sur parole :

Ces fonds n’ont absolument rien à voir avec les horribles attaques d’aujourd’hui et ce n’est pas le moment de répandre la désinformation. –Adrienne Watson (@NSC_Spox) 7 octobre 2023

Et nous savons à quel point le simple fait de croire l’Iran sur parole a fonctionné dans le passé.

Recommandé

Si vous remettez en question les milliards de dollars que nous venons d’envoyer à l’Iran, c’est de la désinformation. https://t.co/wF3RNDOVTo – Vanessa (@Nessakins_) 7 octobre 2023

Ouais, et pourquoi quelqu’un remettrait cela en question ?

Ainsi, ils couvrent 6 milliards de dollars de dépenses, ce qui rend 6 milliards de dollars disponibles pour le terrorisme.

J’ai compris. 😬 – Tom (@BoreGuru) 7 octobre 2023

Ils l’utiliseront pour tout ce qu’ils veulent : https://t.co/EVok8tHNpN – Tom (@BoreGuru) 7 octobre 2023

L’Iran a littéralement publié une déclaration disant que personne ne pouvait lui dire comment dépenser la rançon de 6 milliards de dollars que l’administration Biden lui avait donnée.

Alors vous pouvez arrêter avec ces conneries du genre « ça ne peut être dépensé que pour ». https://t.co/mW1XZqh5ju – Sean le producteur (@SeanTheProducr) 7 octobre 2023

De plus, le régime iranien a une définition des « objectifs humanitaires » très différente de celle des bureaucrates crédules de cette administration.

Des citoyens israéliens sont massacrés par les terroristes du Hamas et pris en otage, des maux monstrueux et indescriptibles sont commis et la Maison Blanche s’inquiète de la « désinformation » concernant les 6 milliards de dollars qu’ils ont en fait versés à l’Iran après que les responsables ont haussé les épaules… https://t.co/m7tU3tehEo – Katie Pavlich (@KatiePavlich) 7 octobre 2023

Désinformation? L’administration Biden va-t-elle essayer d’amener les sociétés de médias à interdire aux gens de dire la vérité ? https://t.co/oVB4Pnsv3x -Ari Fleischer (@AriFleischer) 7 octobre 2023

Eh bien, ils sont expérimenté pour essayer d’amener les sociétés de médias à interdire aux gens de dire la vérité.

Ils donnent des milliards à un pays qui soutient le Hamas et qualifient cela de « désinformation » parce que les gens l’ont remarqué. Je ne peux pas arrêter de rire. Spectacle de clown absolu https://t.co/scSdEjyOFW – Le chevalier Dank 🦇 (@capeandcowell) 7 octobre 2023

Ces gens sont VRAIMENT les pires ! Comment osez-vous remettre en question l’échec de l’incendie des poubelles d’un gouvernement qui a connu un autre désastre de politique étrangère sous sa surveillance ?!? https://t.co/gmwTOpGM6x -Rebecca Downs (@RebeccaRoseGold) 7 octobre 2023

Non, cet argent a été utilisé pour autre chose afin que l’Iran puisse dépenser de l’argent « propre » pour armer le Hamas. Le sang israélien est entre vos mains incompétentes. https://t.co/fiNcv1h9hb – Mousquet fédéraliste🇺🇸 (@Patriot_Musket) 7 octobre 2023

Le pays – et d’ailleurs d’autres pays – n’est pas entre les mains les plus compétentes ou les plus honnêtes.

***

John Kirby tente de faire tourner Biden en laissant l’Iran bénéficier d’un accord de 6 milliards de dollars et ne fait qu’empirer les choses.

***

Note de l’éditeur : aimez-vous les reportages conservateurs de Twitchy s’attaquant à la gauche radicale et aux médias éveillés ? Soutenez notre travail afin que nous puissions continuer à vous apporter la vérité. Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAVEAMERICA pour obtenir 40 % de réduction sur votre abonnement VIP !