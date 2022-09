Antonio Conte a admis que Tottenham avait obtenu ce qu’il méritait, le dernier but de Paulinho ayant inspiré la victoire 2-0 du Sporting Lisbon en Ligue des champions mardi.

L’équipe de Conte a payé le prix d’une finition bâclée et de deux morceaux de défense lugubres dans les arrêts de jeu au stade Jose Alvalade.

Richarlison, Harry Kane et Emerson Royal ont tous été incapables de battre le gardien du Sporting Antonio Adan, tandis que la sécheresse de buts de Son Heung-min s’est étendue à huit matchs.

Tottenham était toujours sur la bonne voie pour un point jusqu’au dénouement dramatique alors que Paulinho rentrait chez lui avant qu’Arthur Gomes ne danse à travers la défense pour sceller la deuxième victoire consécutive du Sporting dans le Groupe D.

“C’était un résultat difficile. Lorsque vous perdez le jeu, vous n’êtes pas heureux. Je pense que le jeu était déséquilibré en seconde période, nous pouvions marquer », a déclaré Conte.

« Nous avons essayé de gagner le match et puis dans les 10 dernières minutes, nous pouvons faire beaucoup mieux. Ils ont marqué sur un corner et nous avons encaissé le deuxième but après 90 minutes.

“C’est dommage. Vous devez essayer de nourrir la boîte et avoir de la précision et aller fort pour attaquer le but.

« Nous avons eu deux ou trois situations où nous pouvons faire beaucoup mieux. Un match difficile à coup sûr.

C’était une première défaite en huit matchs toutes compétitions confondues pour Tottenham, mettant un frein à une belle course qui comprenait une victoire 2-0 contre Marseille lors de leur match d’ouverture de la Ligue des champions la semaine dernière.

Tottenham s’attendra toujours à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais cette défaite ajoute de la pression sur eux pour éviter un autre glissement dans leurs matchs de groupe restants.

Avec le match de Premier League du week-end dernier à Manchester City reporté après la mort de la reine Elizabeth II la semaine dernière, Tottenham avait l’air rouillé à son retour à l’action.

Après une minute de silence pour rendre hommage à la reine, le Sporting, qui a battu l’Eintracht Francfort lors de son match d’ouverture la semaine dernière, n’a pas perdu de temps pour donner le tempo.

Marcus Edwards du Sporting était à l’Académie de Tottenham dès l’âge de huit ans et a obtenu des comparaisons avec Lionel Messi du patron de l’époque, Mauricio Pochettino.

Mais Edwards, né au nord de Londres, n’a fait qu’une seule apparition dans un match de Coupe de la Ligue en 2016 avant d’être autorisé à partir trois ans plus tard.

Le joueur de 23 ans a été revitalisé depuis son déménagement au Portugal, gagnant un transfert au Sporting en janvier de cette année.

Edwards, qui a marqué contre Francfort, a rapidement rappelé à Tottenham ce qu’ils avaient lâché alors qu’il lançait un raid précoce qui s’est terminé par un tir de Pedro Goncalves forçant un bon arrêt d’Hugo Lloris.

– Spurs choqués par Shell –

Richarlison avait marqué ses premiers buts à Tottenham depuis son transfert estival d’Everton lors de la victoire contre Marseille et le Brésilien a testé Adan avec une tête sur le centre d’Ivan Perisic.

Alimenté par la chance de prouver son point de vue à Tottenham, Edwards portait la principale menace du Sporting.

Edwards a regardé chaque centimètre carré du clone de Messi lorsqu’il s’est lancé dans une brillante rafale au cœur de la défense de Tottenham sur le coup de la mi-temps.

Après avoir disputé un une-deux avec Trincao, Edwards n’était qu’à six mètres du but avec seulement Lloris à battre mais le gardien de Tottenham a fait un bon arrêt.

Emerson a gâché une bonne occasion lorsqu’il n’a pas réussi à battre Adan avec un tir à bout portant du coup franc intelligent de Kane au début de la seconde période.

Tottenham commençait à s’échauffer et la conduite tonitruante de Kane forçait Adan à faire un bel arrêt avant que Richarlison ne tire de peu à côté.

Kane était à quelques centimètres de convertir le centre de Perisic au deuxième poteau et Richarlison était hors cible avec une chance de la tête.

Lloris semblait avoir sauvé Tottenham lorsqu’il a récupéré la frappe de curling de Pedro Porro dans les arrêts de jeu.

Mais dès le corner qui en résulte, Paulinho passe devant Kane pour marquer de la tête le but décisif.

Tottenham a été sous le choc et Gomes est sorti du banc pour marquer ses débuts en Ligue des champions avec une superbe frappe en solo alors qu’il traversait la défense pour dépasser Lloris.

