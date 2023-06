Le Sporting Khalsa accueillera Punjab United lors d’un match de pré-saison avant le Mois du patrimoine sud-asiatique | Nouvelles du football

Le Sporting Khalsa accueillera Punjab United lors d’un match amical de pré-saison, quelques jours avant le début du Mois du patrimoine sud-asiatique.

Les deux équipes se rencontreront sur le terrain du Sporting Khalsa à Willenhall avant le Mois du patrimoine sud-asiatique, qui a considérablement augmenté ces dernières années et se déroule du 18 juillet au 17 août.

Les équipes se sont affrontées ces dernières années au Diversity Football Festival, notamment au stade Steve Cook de Punjab United il y a deux ans, lors d’un tournoi amical qui a également réuni Sporting Bengal United et Leicester Nirvana.

Le directeur sportif de Khalsa, Jas Batt, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : « C’est vraiment excitant d’accueillir nos frères et sœurs du Punjab United dans les West Midlands pour ce passionnant affrontement de pré-saison.

« Nous avons connu une très bonne campagne et Punjab United vient de remporter le succès de la coupe en remportant le Kent Senior Trophy, nous avons donc de quoi célébrer ensemble.

« Les deux clubs montrent tellement de ce qui est juste dans notre jeu. Ce match s’appuie sur notre relation florissante avec Punjab United. »

Sky Sports Nouvelles comprend les discussions entre les deux équipes sur le fait de jouer un match amical avant la nouvelle saison lors d’un récent événement de foi et de football de la FA, qui a également vu une chronologie et une exposition inédites documentant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique. afficher à la maison du football anglais.

Plus de Sud-Asiatiques dans le football

Punjab United joue dans la Premier Division de la Southern Counties East Football League et a connu une fin de conte de fées la saison dernière en remportant le Kent Senior Trophy.

Jayden Hussain a réussi un triplé lors d’une victoire 6-0 pour Punjab United contre Deal Town au stade Gallagher de Maidstone United.

Le Sporting Khalsa, fondé en 1991 et dont la première équipe masculine joue dans la division Northern Premier League Midlands, dans le huitième niveau du football anglais, est le club le plus titré de la communauté sud-asiatique britannique.

Ils ont terminé la saison dernière en tant que troisièmes meilleurs buteurs de toutes les divisions de la Northern Premier League lors de leur première campagne à l’étape 4 du système de la Ligue nationale.

Punjab United et Sporting Khalsa ont tous deux des équipes féminines. Le Sporting Khalsa a également une équipe féminine florissante, solidement établie et évoluant dans le quatrième niveau du football anglais.

Le Sporting Khalsa a organisé une journée d’entraînement plus tôt cette année, offrant aux joueuses d’origine sud-asiatique la chance de représenter les Apna England Lionesses lors du premier tournoi Copa Del CL réservé aux femmes, au profit de Cure Leukaemia.

Avant le Mois du patrimoine sud-asiatique l’année dernière, l’attaquant de West Bromwich Albion Mariam Mahmood s’est ouvert à Sky Nouvelles sportives sur son parcours dans le jeu et son affection pour les Baggies dans sa première interview avec une grande plateforme.

Sky Sports News raconte qu’Anwar Uddin rejoint le FA Council



Trois jours après le Mois du patrimoine sud-asiatique 2021, Sky Sports Nouvelles Anwar Uddin, pionnier anglo-bangladais et diplômé de l’académie de West Ham, a été révélé en exclusivité et rejoignait le FA Council.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d'histoires, de fonctionnalités et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et le blog Sud-Asiatiques dans le jeu