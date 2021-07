Le Sporting KC renforce sa place au sommet avec une victoire décisive contre son rival Seattle

Ce fut une semaine folle pour la Major League Soccer grâce à deux tours complets de matches et à de nombreux résultats accrocheurs de haut en bas du classement. Dans la Conférence de l’Est, le New England Revolution rampant a mis un peu de lumière entre eux et le peloton de chasse du Nashville SC, d’Orlando City SC et de la Philadelphia Union avec deux victoires impressionnantes. Dans l’Ouest, le Sporting Kansas City a montré qu’il était une force légitime après avoir dominé les Sounders de Seattle, auparavant dominants, lors d’une confrontation en tête du classement dimanche soir.

Alors rattrapons-nous avec le reste de l’action et voyons où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 12.

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 31 juillet contre FC Dallas, 20 h 30 HE, ESPN+

Le SKC avait besoin d’un match nul 1-1 avec San Jose avant de revenir à sa meilleure forme dans une impressionnante victoire 3-1 contre Seattle pour clôturer la semaine. Jake Russell, Daniel Salloi et Cameron Duke ont tous marqué, infligeant aux Sounders leur première défaite à domicile cette année. – Bonagura

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 31 juillet aux New York Red Bulls, 18 h HE, ESPN+

Les Revs sont revenus dans la colonne des victoires avec une victoire de 5-0 contre l’Inter Miami et une victoire tendue de 2-1 contre Montréal, même si, espérons-le, la blessure à la tête d’Adam Buksa n’est pas trop grave. Le meneur de jeu Carles Gil a poursuivi sa quête pour éclipser le record de 27 passes décisives de Carlos Valderrama en une seule saison, portant son total à 13. –Carlisle

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 31 juillet contre San Jose, 17 h HE, ESPN+

Après avoir battu l’Austin FC, 1-0, sur un but incroyable de Raul Ruidiaz et avec une formation de départ qui comprenait cinq adolescents au cours de la semaine, la deuxième défaite de Seattle de la saison est revenue au Sporting Kansas City, 3-1, dimanche. nuit. – Bonagura

Classement précédent : 8

Prochain match MLS :1er août au Toronto FC, 19 h 30 HE, ESPN+

La semaine dernière, c’était des buts. Samedi, il s’agissait de passes décisives pour Hany Mukhtar, qui a bénéficié de quelques courses et finitions précises de CJ Sapong, lors de la victoire 3-0 de Nashville sur Cincinnati. Après cela, un tirage au sort en milieu de semaine à Columbus a montré que NSC continue d’être une équipe difficile à briser. –Carlisle

jouer 1:11 CJ Sapong marque deux buts pour mener le Nashville SC à une victoire 3-0 contre le FC Cincinnati.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : 28 juillet à LAFC, 22h30 HE, ESPN+

La séquence de quatre défaites consécutives du Minnesota au début de la saison semble il y a une éternité, étant donné qu’il a depuis grimpé au 6e rang du classement de la Conférence Ouest. Les Loons ont récolté trois points samedi avec une victoire 2-1 contre Portland alors que Chase Gasper (74′) et Robin Lod (85′) ont marqué des buts tardifs après avoir pris du retard tôt. – Bonagura

Classement précédent : 6

Prochain match MLS :30 juillet au New York City FC, 19 h 30 HE, ESPN+

La séquence de Darlington Nagbe de ne jamais perdre contre l’un de ses anciens clubs reste intacte après que le Crew a éliminé Atlanta, 1-0, samedi grâce à un but de Jonathan Mensah. Le gardien de but Eloy Room a également effectué quelques arrêts nets pour donner à Columbus un solide résultat sur la route. –Carlisle

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 31 juillet à Austin FC, 21 h HE, ESPN+

Toujours sans Sam Vines, Jonathan Lewis et Kellyn Acosta, qui sont avec l’USMNT alors qu’ils se disputent la Gold Cup, la séquence de quatre matchs sans défaite des Rapids s’est terminée par une triste défaite 3-0 à Real Salt Lake. – Bonagura

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : 28 juillet contre Minnesota United, 22 h 30 HE, ESPN+

La séquence de trois victoires consécutives de LAFC a pris fin brutalement avec une défaite 2-1 contre Portland et un match nul 2-2 avec Vancouver. La bonne nouvelle pour LAFC est qu’un nouvel attaquant devrait être ajouté à la liste dès la conclusion d’un accord pour le Colombien Cristian Arango de Millonarios. – Bonagura

jouer 2:09 Carlos Vela et Jose Cifuentes mènent un retour de deux buts de LAFC dans un match nul contre les Whitecaps de Vancouver.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : 30 juillet contre Columbus Crew, 19 h 30 HE ; ESPN+

Le jeu acéré du NYCFC n’a pas toujours donné des résultats, mais cette semaine, il a été récompensé par des victoires contre Montréal et une déroute d’Orlando City. Jesus Medina a inscrit son septième but de la saison, améliorant ainsi son précédent record en carrière de six en 2018. –Carlisle

Classement précédent : 7

Prochain match MLS : 31 juillet à l’Inter Miami, 20 h HE, ESPN+

La fortune de Montréal a rapidement changé, alors qu’une paire de défaites contre le NYCFC et la Nouvelle-Angleterre a ramené l’équipe de Wilfried Nancy sur terre après une séquence de trois victoires consécutives. Un match à l’extérieur à Miami semble être une excellente occasion de reprendre le chemin de la victoire. –Carlisle

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : 1er août contre DC United, 18 h HE

Alors, un point sur deux matchs cette semaine est-il un incident ou un signe que les départs de l’intersaison commencent peut-être à dire? Le manager Jim Curtin a qualifié son Union de bon mais pas génial, ce qui semble juste. Le retour d’André Blake de la Gold Cup va certainement aider. –Carlisle

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 30 juillet contre Atlanta United, 20 h HE, ESPN, ESPN Deportes

Une défaite de 5-0 contre NYCFC a été difficile à regarder, même s’il faut dire qu’Orlando était en désavantage numérique avec Nani, Junior Urso et Chris Mueller parmi les absents tandis que Mauricio Pereyra était suspendu. Au moins la victoire 2-1 sur Philadelphie le jeudi précédent signifiait que la semaine n’était pas une perte totale. –Carlisle

jouer 2:01 NYCFC remporte une énorme victoire 5-0 sur Orlando City, grâce à cinq buteurs différents.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS :30 juillet contre Portland 22 h HE, ESPN

Après avoir effacé un déficit de 2-0 pour marquer un point au Real Salt Lake en milieu de semaine, le Galaxy a répondu par une défaite de 4-0 contre le FC Dallas, égalant presque sa pire défaite de l’histoire de la franchise. Il est difficile de savoir quoi en penser car ils ne sont pas presque au complet en raison des appels internationaux. – Bonagura

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 31 juillet au FC Cincinnati, 19h30, ESPN+

Julian Gressel était une machine à presser contre les Red Bulls, et ses manières de chercher le ballon ont aidé à préparer Ola Kamara pour le seul but du match. Un match nul de retour plus tôt dans la semaine contre Chicago en a fait une semaine réussie pour les Noirs et les Rouges.–Carlisle

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 30 juillet à LA Galaxy, 22 h HE, ESPN

Les Timbers ont connu une paire d’extrêmes la semaine dernière, obtenant un but dans le temps d’arrêt de Felipe Mora pour battre LAFC, 2-1, seulement pour perdre contre Minnesota, 2-1, sur une paire de buts en retard. – Bonagura

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : 31 juillet à Houston, 20h30 HE, ESPN+

Bobby Wood a marqué son premier but en MLS et Rubio Rubin a ajouté son cinquième de la saison alors que RSL a battu le Colorado, 3-0, après un match nul en milieu de semaine avec le Galaxy. Les quatre points de la semaine ont placé Salt Lake dans la dernière place des séries éliminatoires de la Conférence Ouest. – Bonagura

jouer 0:46 L’ancien attaquant de l’USMNT Bobby Wood prolonge l’avance de RSL sur les Rapids avec son premier but en Major League Soccer.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : 31 juillet contre New England Revolution, 18 h HE, ESPN+

Après un tirage au sort prometteur à Toronto plus tôt dans la semaine, ainsi que le retour de Caden Clark dans la formation de départ, « plat » était le mot clé autour d’une défaite tiède de la Coupe de l’Atlantique contre DC United qui n’a comporté qu’un seul tir au but pour le Taureaux rouges. –Carlisle

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : 1er août contre Nashville SC, 19 h 30 HE, ESPN+

Toronto a prolongé sa séquence d’invincibilité à quatre matchs avec une égalité contre les Red Bulls et une victoire écrasante contre Chicago. Donc, après avoir été dominé dans les deux matchs, la course sous Javier Perez est-elle un mirage, ou est-ce réel? Étant donné les absences de la Gold Cup dans la ligue, il y a une chance que Toronto puisse continuer à obtenir des résultats. –Carlisle

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : 31 juillet contre Minnesota United, 22 h HE, ESPN+

Après avoir pris une avance de 2-0 contre LAFC samedi, il semblait que les Whitecaps prendraient six points aux deux équipes de LA en trois matchs, mais Vancouver n’a pas pu conserver l’avance. Les Whitecaps n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs cinq derniers matchs, dont un match nul sans but contre Houston mardi. – Bonagura

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : 31 juillet au Sporting Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

À 18 ans et 196 jours, Ricardo Pepi est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la MLS à marquer un tour du chapeau alors que le FC Dallas martelait le Galaxy, 4-0. Le FC Dallas n’a pas eu grand-chose à célébrer cette année, mais l’ascension de Pepi, 18 ans, pour devenir l’un des meilleurs attaquants de la ligue – il se classe troisième, avec huit buts – se qualifie certainement. – Bonagura

jouer 1:44 Ricardo Pepi devient le plus jeune joueur de l’histoire de la MLS à réaliser un tour du chapeau lors d’une victoire 4-0 contre le LA Galaxy.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : 31 juillet contre Real Salt Lake, 20 h 30 HE, ESPN +

Ce fut une semaine familière pour le Dynamo, avec des matchs nuls contre Vancouver (0-0) et San Jose (1-1) portant leur total à huit en 15 matches cette année. Étant donné que ces adversaires siègent tous les deux dans les trois derniers du classement de la Conférence Ouest, c’était une occasion manquée importante pour Houston de se rapprocher de la ligne des séries éliminatoires. – Bonagura

Classement précédent : 22

Prochain match MLS :1er août à Philadelphia Union, 18 h HE, ESPN +

Le Feu ne peut tout simplement pas sortir de son propre chemin. Chicago a complètement dominé Toronto ce week-end, pour s’incliner 2-1. C’était après avoir perdu une avance de 2-0 pour faire match nul en milieu de semaine contre DC United. C’est encore le temps de la tête dans les mains dans la Windy City. –Carlisle

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : 31 juillet contre Colorado, 21 h HE, ESPN+

Après une pause de deux semaines, l’Austin FC est revenu pour abandonner un match 1-0 contre Seattle. Mais ce n’était pas une perte pour les Sounders au sens traditionnel du terme, car les visiteurs ont commencé un record de la ligue avec cinq adolescents dans une formation évidemment renouvelée. – Bonagura

jouer 0:50 Raul Ruidiaz frappe de loin pour Seattle pour prendre une avance de 1-0 contre Austin au Q2 Stadium.

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : 31 juillet contre DC United, 19 h 30 HE, ESPN +

Cette modeste séquence de deux victoires consécutives à la fin du mois de juin n’est plus qu’un lointain souvenir après un match nul à domicile contre Atlanta et un bombardement aux mains de Nashville qui a désormais le FCC sans victoire en cinq. Jaap Stam dit qu’il a besoin de renforts. Même s’il les obtient, il est difficile de voir comment cela suffira à renverser la vapeur. –Carlisle

Classement précédent : 25

Prochain match MLS :31 juillet à Seattle, 17 h HE, ESPN+

Un match nul 1-1 avec le Sporting Kansas City est un résultat objectivement bon pour une équipe en aussi mauvaise forme que San Jose, mais ce SKC a marqué un égaliseur tardif sur ce qui équivalait à un effort. Le match nul 1-1 des Quakes contre Houston samedi a prolongé leur séquence sans victoire à 11 matches. – Bonagura

Classement précédent : 26

Prochain match MLS :30 juillet à Orlando City, 20 h HE, ESPN, ESPN Deportes

Il y a eu un buzz lors du match de samedi contre Columbus, et pas seulement parce que Kanye West était dans la maison. Avec les encouragements du manager par intérim Rob Valentino, il y a eu une légère augmentation de l’attaque d’Atlanta cette semaine. Hélas, cela ne s’est pas traduit par beaucoup plus de production sur le tableau de bord, car les Five Stripes se sont contentés d’un match nul 1-1 en milieu de semaine contre Cincy et se sont inclinés 1-0 à domicile contre Columbus. –Carlisle

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : 31 juillet c. CF Montréal, 20 h HE, ESPN+

Au fur et à mesure des tirages, l’impasse 1-1 avec Philadelphie semble avoir perdu deux points. Mais après avoir été martelé 5-0 par la Nouvelle-Angleterre quelques jours plus tôt – un match qui a semblé briser le commentateur local Ray Hudson – l’espoir est que les Herons ne puissent monter qu’à partir d’ici. –Carlisle