Le Sporting KC libère le cadre Gavin Wilkinson après 8 jours suite à la réaction des fans

L’ère Gavin Wilkinson est terminée au Sporting Kansas City, une période de huit jours qui a déclenché des réactions négatives parmi les fans comme peu d’embauches en MLS ont suscité. Vendredi, le propriétaire principal du club, Michael Illig, a annoncé que le club avait « mutuellement convenu avec Gavin Wilkinson de le libérer de son rôle récemment annoncé ».

L’embauche de Wilkinson a été critiquée par les fans de l’équipe après son mandat de directeur général et président des Portland Timbers and Thorns. Portland a licencié Wilkinson vers la fin de la saison 2022 à la suite d’enquêtes distinctes sur la gestion par les organisations de la mauvaise conduite d’un joueur ou d’un entraîneur.

Les fans ont exprimé leur dissidence dans la semaine qui a suivi l’annonce de l’embauche de Wilkinson par le Sporting Kansas City, se ralliant au hashtag des médias sociaux #GWOut et plusieurs d’entre eux ont annulé leurs abonnements.

“En prenant cette décision difficile, nous voulons d’abord reconnaître la passion de nos fans, de notre communauté de supporters, de nos partenaires et de nos parties prenantes”, poursuit le communiqué d’Illig. « Ensemble, ils constituent notre famille sportive très appréciée. Notre action d’aujourd’hui démontre notre respect sans équivoque de longue date pour leurs voix et notre conviction que nous sommes tous plus forts lorsque nous nous écoutons les uns les autres.

« Nous avons mené un processus diligent et exhaustif pour identifier notre nouveau directeur sportif. Il s’appuie sur les principes et les normes profondément ancrés auxquels nous adhérons depuis le jour où nous avons acquis l’équipe.

« Cela dit, la réponse passionnée de nos fans nous a renforcé une philosophie fondamentale qui nous anime depuis le premier jour : honorer et protéger nos précieuses relations. C’est dans cet esprit que nous prenons cette mesure aujourd’hui, reflétant notre profonde gratitude envers nos fans inégalés du SKC et notre communauté de Kansas City.

En tant que président du football des clubs de Portland après avoir rejoint l’organisation en 2001, Wilkinson avait recommandé l’ancien entraîneur des Thorns, Paul Riley, pour un poste au sein du Western New York Flash, bien qu’il soit au courant des allégations de coercition sexuelle formulées par plusieurs joueurs de Thorns. Des années plus tard, lui et l’organisation Timbers ont omis de signaler une citation délivrée à l’ailier Andy Polo après que la police ait été appelée pour gérer un incident de violence domestique. Bien que Wilkinson soit resté dans ce rôle à la suite d’une enquête commandée par la MLS, il a ensuite été licencié à la suite du rapport Sally Yates.

Wilkinson s’est entretenu avec les fans des Timbers dans le cadre d’un événement public le 22 avril 2022, entre l’enquête commandée par la ligue et les conclusions du rapport Yates. Après une demi-heure de questions sur le terrain, un fan lui a posé des questions sur « la perception selon laquelle il y a eu beaucoup de dissimulation » de la part de la hiérarchie de Portland. La réponse de Wilkinson était centrée sur son implication à la fois dans les allégations de coercition et dans le défaut de signaler la citation pour violence domestique.

ALLER PLUS LOIN Contextualiser la bataille d’optique des Timbers dans la saga Andy Polo

“Les allégations sont une chose, et à un moment donné, pour moi personnellement, les faits doivent compter”, a déclaré Wilkinson. “Donc, si nous prenons ce que nous croyons être une histoire et la démesurons et que cela prenne de l’ampleur – et puis les médias sociaux et une chambre d’écho – si nous voulons identifier ce que nous pensons être les défauts plutôt que d’écouter les faits, cela va créer des problèmes. Cela a gâché mon expérience. Cela a ruiné la vie de ma famille à Portland. Alors je sympathise et je l’ai vécu.

En annonçant Wilkinson la semaine dernière, le Sporting a déclaré avoir travaillé avec la société de recherche sportive Nolan Partners pour remplir le rôle de directeur sportif. Jeudi matin, L’Athlétisme a contacté Nolan Partners pour commenter les résultats de leur processus concernant le séjour de Wilkinson à Portland et si ce type de réaction était attendu. Nolan Partners n’a pas répondu à cette demande avant que le club ne se sépare de Wilkinson.

Lors d’une conférence de presse après son embauche au Sporting KC, Wilkinson a déclaré qu’il y avait eu une “erreur de jugement” à Portland et que “j’aurais dû faire plus”.

“Je pense avoir appris que je ne suis pas parfait, mais je n’ai jamais rencontré de personne parfaite”, a-t-il déclaré. “Et vous savez, comme je suis sous les projecteurs du public, évidemment, tout le monde peut avoir une opinion, tout le monde peut porter un jugement et j’espère juste que les fans examineront les faits et que j’aurai beaucoup d’opportunités avec la mairie et d’autres initiatives pour entrer en relation avec les gens et répondre également aux questions.

“Et puis c’est à eux de se décider.”

La réaction la plus forte des supporters est venue des Ladies of SKC, un groupe de femmes et d’hommes dont l’objectif déclaré est « de développer le jeu, de bâtir une communauté et de soutenir notre famille SKC autant que nous le pouvons ». Depuis la nomination de Wilkinson, ils sont apparus dans des reportages télévisés locaux et dans des interviews avec des médias écrits locaux. Ils avaient prévu une manifestation samedi lors de la vente d’entrepôt du Sporting KC.

Juste avant la déclaration d’Illig, le groupe a été interviewé par le Journal de football indépendant de Kansas Cityoù ils ont décrit l’embauche de Wilkinson comme « une gifle » de la part d’un club pour lequel ils ont tant fait pour soutenir.

“Cette embauche nous a fait décider que nous allons y aller et mener le bon combat”, a déclaré Brandy Peed, membre des Ladies of SKC, sur le podcast Shades of Blue, “parce que nous ne pensons pas qu’il devrait faire partie du Communauté sportive.

« Pour moi, personnellement, j’ai l’impression que c’est une gifle. Cet homme a eu de nombreuses occasions de protéger les joueurs et il ne l’a pas fait. Même lors de sa conférence de presse avec le Sporting, il a mentionné qu’il aurait dû faire mieux et qu’il méritait une seconde chance, mais il avait de nombreuses occasions de protéger ces femmes – et il a choisi de ne pas le faire, et il a continué à le faire.

Le Sporting Kansas City a refusé d’ajouter d’autres commentaires au-delà de la déclaration de vendredi. Le club devrait embaucher un remplaçant pour renforcer son personnel sportif en coulisses.

Un porte-parole de la MLS a également refusé de commenter la situation entre Wilkinson et le Sporting Kansas City.

(Photo : Diego Diaz/Icon Sportswire via AP)