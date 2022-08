Le Sporting Kansas City se délecte du rôle de spoiler en bouleversant les espoirs des séries éliminatoires

La MLS, comme toutes les ligues, a de bonnes équipes, de mauvaises équipes et des équipes intermédiaires. Mais grâce à la parité de la ligue, aux voyages, aux horaires parfois étranges, à la fenêtre de transfert de mi-saison et au penchant général pour le chaos, ces équipes du bas semblent certainement gâcher les choses pour le reste avec une délicieuse régularité.

Prenez le Sporting Kansas City, qui a été le dernier de la Conférence Ouest pendant presque toute la saison. Saupoudrez une belle signature estivale comme William Agada, qui est déjà deuxième de l’équipe pour les buts après cinq matchs, et tout à coup, cet habitant du bas bat les espoirs des séries éliminatoires LA Galaxy et Portland Timbers lors de matchs consécutifs à domicile. Attendez, vérifiez ça, ils ont complètement anéanti LA et Portland.

La course aux séries éliminatoires concerne autant l’équipe à l’extérieur qui va ruiner la saison d’une équipe, juste pour le plaisir. Et c’est un spectacle à voir.

Donc à propos de ce haut, milieu et bas. Découvrons qui est où.

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : Vendredi à Austin FC, 20 h HE, ESPN

Les Black and Gold ont eu une semaine difficile, uniquement selon leurs normes, avec une victoire banale contre DC et une défaite contre San Jose, alors bien sûr, ils ont également décroché une place en séries éliminatoires. Même quand ça ne va pas bien, LAFC a encore quelque chose à célébrer cette année.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : Samedi au Chicago Fire FC, 20 h HE, ESPN +

L’attaque était le problème et ils étaient trop dépendants de Djordje Mihailovic, pensait-on. Donc, avec Mihailovic peut-être en déplacement aux Pays-Bas et hors de l’alignement, ils anéantissent la Nouvelle-Angleterre, 4-0. Du moins pour l’instant, il n’y a aucun doute à Montréal.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : Samedi contre Colorado Rapids, 19 h 30 HE, ESPN +

Philly a marqué au moins six buts dans un match à trois reprises depuis le 7 juillet après avoir fumé DC 6-0, alors vous nous excuserez si nous sommes prêts à jeter la défaite 1-0 contre Dallas mercredi par la fenêtre.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : Vendredi contre LAFC, 20 h HE, ESPN

Perdre au Minnesota n’est pas vraiment une raison de s’inquiéter, mais abandonner 12 buts au cours des cinq derniers matchs l’est. Le problème avec la défense d’Austin jouant comme s’ils voulaient voir Sebastian Driussi jouer un super-héros, ce que nous apprécions, mais cela pourrait entraîner l’élimination précoce de l’Argentin des séries éliminatoires, ce que nous n’apprécierions pas.

jouer 0:48 Franco Fragapane but 62e minute Minnesota United FC 2-1 Austin FC

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : Samedi contre Houston Dynamo FC, 15 h 30 HE

C’est l’équipe idéale d’Adrian Heath. Ils travaillent d’arrache-pied, comme on s’y attend de ses côtés, mais ils ont Emanuel Reynoso à faire, eh bien, presque tout le reste. C’est l’équilibre, à sa manière, et il les place au troisième rang dans l’Ouest avec des points par match après avoir battu Austin.

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : Samedi contre Real Salt Lake, 21 h HE, ESPN +

Battre Philly en milieu de semaine vous rapporte un « oublions que ce match est arrivé » à utiliser lors de la défaite du week-end à Nashville.

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : Samedi au FC Dallas, 21 h HE, ESPN +

Rien dans les jeux RSL n’a beaucoup de sens. D’une part, ils ne sont pas assez bons pour garder quoi que ce soit sous contrôle à distance. En revanche, ils sortent du chaos avec des points, comme le match nul de ce week-end contre Vancouver, assez souvent. Ils sont les plus bons joueurs de flipper au monde.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : Samedi contre Inter Miami CF, 19 h HE, ESPN +

Après une victoire à Atlanta et un match nul à domicile contre Cincy, RBNY a maintenant en moyenne 1,93 points par match (ce qui les placerait en tête de l’Est) à l’extérieur et 1,08 points par match (ce qui les placerait deuxième à partir du bas de la conférence) à domicile .

jouer 0:36 Christian Fuchs inscrit un penalty à domicile contre le New York City FC

Classement précédent : sept

Prochain match MLS : Dimanche à Orlando City SC, 19 h 30 HE

Beating the Fire était bien, mais cela ne compense pas le fait de permettre à Charlotte de gagner sur la route pour la deuxième fois. Le monde post-Valentin Castellanos est encore plus sombre qu’on ne l’imaginait.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : Samedi contre Columbus Crew, 19h30 ET, ESPN+

Cincy a fait venir Matt Miazga pour aider l’une des pires défenses de la ligue à arrêter les buts, mais marquer un but est tout aussi bon que d’en garder un à l’écart. Mettez-le, ainsi qu’un point dans le New Jersey, au tableau.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : Samedi à Vancouver Whitecaps, 22 h HE, ESPN +

Nashville a renversé son triste record à domicile avec une victoire 4-0 sur Dallas devant une foule étonnamment petite. Peut-être que NSC est juste timide.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : Samedi au FC Cincinnati, 19 h 30 HE, ESPN +

Si Cucho Hernandez va marquer un but par match, ce qu’il est, alors peut-être que l’équipage devrait faire mieux que de dessiner Atlanta à domicile. Si nous ne voyons pas Cucho en séries éliminatoires, nous nous émeutes.

jouer 0:48 Le but de Cucho Hernández égalise à la 66e minute

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : Dimanche contre New York City FC, 19 h 30 HE

Oscar Pareja savait qu’Anton Walkes raterait un dégagement incontesté, et si Tesho Akindele tirait directement sur le gardien de but, le rebond lui reviendrait pour une finition facile. C’est de la tactique. Et une place au-dessus de la ligne des séries éliminatoires.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : Samedi à New York Red Bulls, 19 h HE, ESPN +

L’Inter a quelque chose qui mijote et, après une victoire contre Toronto, est dans une place en séries éliminatoires, mais s’ils veulent jouer à ces hauteurs, ils doivent trouver une nuance de rose pour leurs kits qui résistent à l’été en Floride. sueur. Ce magnifique rose au coup d’envoi a l’air terriblement lourd à … la 10e minute.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : Samedi au Charlotte FC, 19 h HE, ESPN +

Devoir jouer trois matchs en une semaine, couronné par un vol de trois heures vers la Floride en août ? Certains pourraient appeler cela cruel, d’autres pourraient simplement appeler cela MLS. Étonnamment, cela s’est terminé par une défaite à Miami.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : Samedi à Philadelphia Union, 19 h 30 HE, ESPN +

Le Dynamo a traversé une période difficile, donc les laisser jouer les 10 dernières minutes contre un homme était très gentil, mais les fidèles des Rapids apprécieraient probablement une place en séries éliminatoires plus que le prix Nice Boys. Deux points perdus à domicile contre Houston, c’est un bon moyen de rater les séries éliminatoires.

jouer 0:52 Lalas Abubakar marque un centre parfait de Felipe Gutierrez

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : Dimanche contre LA Galaxy, 20 h HE, ESPN +

Les Revs ont finalement appris après un voyage sans victoire à Toronto et à Montréal que vous avez des problèmes lorsque vos joueurs clés sont tous blessés. Qu’il leur ait fallu des semaines pour apprendre la leçon est à mettre au crédit de Bruce Arena & Co.

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : Samedi contre Nashville SC, 22 h HE, ESPN +

Après une victoire 2-1 contre les Rapids et un match nul 1-1 contre RSL, les ‘Caps ont encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils sont à un point d’être en séries éliminatoires et ont la deuxième pire différence de buts de la Conférence Ouest. C’est une absurdité contre laquelle personne ne peut s’enraciner.

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : Vendredi à Portland Timbers, 22 h HE, ESPN

Chaque semaine ressemble à un jeu de “Alors tu penses que les Sounders sont déjà enterrés ?” “Et maintenant?” Et la réponse est toujours “non” et ne s’en va pas, après un match nul à Los Angeles.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : Dimanche à New England Revolution, 20 h HE, ESPN

Le Galaxy est, historiquement, la meilleure équipe de la MLS et les Sounders sont la classe de l’ère moderne, donc cela ne fait que raisonner qu’avec les deux équipes tellement décevantes qu’elles sont sur la bulle des séries éliminatoires et ont besoin d’une victoire, elles feraient se donner des coups de pied dans les tibias et dessiner.

jouer 1:59 Le Galaxy et les Sounders en donnent pour leur argent aux fans dans un match qui se déroule jusque dans les dernières minutes.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : Samedi contre Toronto FC, 19 h HE, ESPN +

La Couronne a en fait remporté un match à l’extérieur, seulement son deuxième, au NYCFC et a obtenu une véritable aide de Kamil Jozwiak lors d’une défaite contre Orlando. C’est une raison suffisante pour un défilé à Charlotte.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : Vendredi contre Seattle Sounders, 22 h HE, ESPN

Les Timbers ont de la chance que vous ne puissiez pas prendre de points négatifs à un match, car perdre 4-1 contre SKC serait un motif pour cela.

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : Dimanche contre DC United, 16 h HE

Qu’est-ce qui est pire quand vous êtes dans une course en séries éliminatoires : jouer horriblement, comme Atlanta l’a fait lors de la défaite contre les Red Bulls, ou jouer de manière phénoménale et ne pas obtenir trois points, comme les Five Stripes l’ont fait lors d’un match nul avec le Crew ?

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : Samedi contre San Jose Earthquakes, 20 h 30 HE, ESPN +

Sporting Park, maison des séries éliminatoires des horreurs. Cela ne veut plus dire ce qu’il était auparavant, avec SKC loin des séries éliminatoires, mais si vous êtes un candidat aux séries éliminatoires, évitez peut-être le voyage à Kansas City. LA et Portland auraient aimé.

jouer 0:52 William Agada but 75e minute Sporting Kansas City 4-0 Portland Timbers

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : Samedi au Sporting Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

Jouez la volée gagnante de Cade Cowell contre LAFC en boucle jusqu’en février prochain.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : Samedi contre CF Montréal, 20 h HE, ESPN+

Après une défaite contre le NYCFC, il semble que nous ne pourrons pas lancer “Mr. Brightside” pour un match éliminatoire du Fire à Soldier Field comme en 2005.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : Samedi au Minnesota United, 15 h 30 HE

Le Dynamo n’avait besoin que de jouer 10 minutes contre un homme pour revenir pour un match nul dans le Colorado, alors au moins nous avons appris que Houston est, en fait, une équipe compétitive à 11 contre 10.

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : Dimanche à Atlanta United, 16 h HE

Cette semaine, il s’agissait moins de Wayne Rooney admettant que DC n’avait aucune chance de participer aux séries éliminatoires après des défaites contre LA et Philly, et plus de se souvenir de la confiance qu’il avait il y a quelques semaines à peine lorsqu’il a dit qu’il pensait qu’ils pouvaient encore participer aux séries éliminatoires. C’était la performance la plus convaincante que DCU ait réalisée depuis 2019.