Le Sporting Kansas City se classe parmi les trois premiers, la Nouvelle-Angleterre n ° 1, l’Inter Miami s’envole

Nous avons un nouveau n ° 1! La Révolution de la Nouvelle-Angleterre continue de récolter discrètement des points dans la Conférence Est, bien que Seattle (glissant au deuxième rang) reste une équipe invaincue en 2021 malgré un match nul décevant avec Austin FC. AUSSI: Le Sporting Kansas City va de mieux en mieux, l’Inter Miami patauge (et pas seulement à cause de l’annonce vendredi soir de leur punition de transfert), et le LA Galaxy et le New York City FC continuent de prendre un élan positif.

Soyez au courant de l’action du week-end et voyez où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 7.

Classement précédent: 2

Prochain match MLS: 19 juin au New York City FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Les Revs n’avaient pas exactement leurs chaussures de finition contre Cincinnati, mais Adam BuksaLe but de l ‘équipe s’est avéré suffisant dans une victoire 1-0. C’est le genre de résultat que les bonnes équipes devraient obtenir et la Nouvelle-Angleterre l’a fait, et c’était suffisant pour pousser les Revs au sommet du classement d’ESPN. – Carlisle

Classement précédent: 1

Prochain match MLS: 19 juin à LA Galaxy, 21 h HE, ESPN +

Les Sounders restent l’une des deux équipes invaincues en MLS (avec Nashville) et mènent la ligue avec 18 points. Ils pensaient avoir un but de feu vert à la 75e minute contre Austin dimanche soir, seulement pour Fredy Monterola grève de s est effacée en raison du hors-jeu. Pourtant, ils sont exactement là où ils veulent être dans la Conférence de l’Ouest. – Bonagura

Classement précédent: 4

Prochain match MLS: 12 juin vs Austin FC, 15 h HE, ESPN +

Un jour après ses 19 ans, Gianluca BusioLe brillant but de ce coup franc a été le point culminant alors que SKC a accueilli une foule de 20 086 places avec une victoire de 3-2 contre Houston. Les trois buts ont été marqués en seconde période, avec Alan Pulido marquer une pénalité et Gadi Kinda le vainqueur éventuel du jeu. – Bonagura

Pulido et Sporting Kansas City franchissent une bonne étape à l’approche de la première pause de la saison 2021. Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Classement précédent: 5

Prochain match MLS: 19 juin vs Seattle, 21 h HE, ESPN +

Un but contre son camp à San Jose a fait la différence alors que le Galaxy a rebondi après la défaite de la semaine dernière contre Portland avec une victoire 1-0. Ils se dirigeront vers la pause troisième de la Conférence Ouest, mais avec un match en cours contre le SKC, deuxième. – Bonagura

Classement précédent: 6

Prochain match MLS: 20 juin vs Atlanta United, 14 h HE, ESPN / ESPN Deportes

La domination sur coups arrêtés a permis à l’Union de s’imposer 3-0 contre Portland, les trois buts venant des redémarrages. Compte tenu du calendrier chargé à Philadelphie en début d’année, l’Union est en bonne forme à l’approche de la pause. – Carlisle

jouer 1:36 Kacper Przybylko, Sergio Santos et Jack Elliott marquent tous alors que l’Union de Philadelphie blanchit les Timbers de Portland 3-0.

Classement précédent: 8

Prochain match MLS: 19 juin au FC Cincinnati, 19h30 HE, ESPN +

Avec Kellyn Acosta à l’extérieur en mission internationale, les Rapids ont réalisé un 3-0 complet contre le FC Dallas pour se diriger vers la pause à la quatrième place de la Conférence Ouest. Le Colorado a obtenu des buts de Keegan Rosenberry, Michael Barrios et un but contre son camp à Dallas, marquant le troisième match consécutif à domicile avec trois buts. – Bonagura

Classement précédent: 7

Prochain match MLS:18 juin aux Red Bulls de New York, 20 h HE, ESPN +

Le manager Gary Smith a frappé un remplaçant contre Atlanta, avec à peu près tous ses sous-marins – de Matt LaGrassa, à CJ Sapong au héros à deux buts Hany Mukhtar – apporter des contributions majeures. Ils ont aidé à transformer ce qui ressemblait à une cause perdue en un match nul 2-2, gardant le départ invaincu de Nashville intact. – Carlisle

jouer 0:36 Atlanta United prend rapidement les devants contre Nashville grâce à cette connexion entre Miles Robinson et Marcelino.

Classement précédent: 3

Prochain match MLS: 19 juin au Toronto FC, 19 h 30 HE, ESPN +

La séquence sans défaite des Lions devait se terminer un certain temps, et elle s’est donc avérée contre les Red Bulls. Sylvester van der Water a célébré son premier but dans la MLS, mais a également été laissé à la rue une occasion manquée plus tard. Les Lions sont plutôt ternes, ce qui signifie que la trêve internationale arrive au bon moment. – Carlisle

Classement précédent: 9

Prochain match MLS:19 juin vs Chicago Fire, 19 h 30 HE, ESPN +

S’il y a un record pour la plus longue échappée de l’histoire de la ligue, Luis Diaz Il l’a probablement brisé en parcourant les trois quarts du peloton pour marquer le premier match de Columbus dans une victoire de 2-1 contre Toronto. Pedro Santos bien suppléé à l’arrière gauche, aidant sur les deux buts.– Carlisle

Classement précédent: 14

Prochain match MLS: 19 juin contre New England Revolution, 19 h 30 HE; ESPN +

L’équipe de Ronny Deila a bien rebondi après la déception de la semaine dernière contre Columbus pour remporter une précieuse victoire sur la route contre LAFC malgré une fin avec seulement 10 joueurs. Jésus Médine, autrefois considéré comme un buste de joueur désigné, a poursuivi sa renaissance sous Deila, marquant son cinquième but de la saison avec une belle frappe de curling.

Classement précédent: 20

Prochain match MLS: 18 juin vs Nashville SC, 20 h HE, ESPN +

Les buts sur coup franc ne sont pas meilleurs que la frappe de Cristian Casseres, ce qui s’est avéré être la différence en battant Orlando auparavant invaincu. Arrière gauche de chez nous John Tolkin a fait ses débuts et s’est avéré être le Seigneur des Ailes.– Carlisle

jouer 0:39 Orlando City subit sa première défaite de la saison aux mains de Caden Clark et des Red Bulls.

Classement précédent: 11

Prochain match MLS: 18 juin vs Vancouver, 22 h HE, ESPN +

Damir KreilachLe but de la 13e minute a donné à RSL une avance rapide, mais ce n’était pas suffisant. Avec le gardien David Ochoa en mission internationale avec l’USMNT en Suisse, le remplaçant Zach McMath a commencé et une tentative infructueuse de coup de poing a conduit à Niko Hansenl’égaliseur de la 78e. – Bonagura

Classement précédent: 12

Prochain match MLS: 19 juin au LAFC, 23 h HE

Un premier but de Martias Vera contre le cours du jeu et un but dans le temps d’arrêt de Maxi Urruti ont permis d’obtenir un score respectable, mais le Dynamo a été largement dominé par le Sporting KC dans une défaite 3-2. – Bonagura

Classement précédent: 18

Prochain match MLS: 23 juin vs DC United, 20 h HE, ESPN +

Content de te revoir Mason Toye, alors que la tête tardive de l’attaquant montréalais a aidé CFM à voler une victoire contre le Fire. La quatrième place de Montréal au classement de la Conférence de l’Est est un peu gonflée, mais l’équipe de Wilfried Nancy a dépassé les attentes, rendant sa prolongation d’un an de contrat bien méritée.– Carlisle

jouer 0:49 Mason Toye du CF Montréal marque en profondeur en deuxième demie pour propulser son équipe devant le Chicago Fire.

Classement précédent: 16

Prochain match MLS: 12 juin au Sporting KC, 15 h HE, ESPN +

Le côté de l’expansion a eu ses chances de marquer et d’obtenir ce qui aurait été une victoire monumentale contre Seattle, bien qu’à la fin aucune des deux équipes n’ait pu trouver une percée dans un match nul 0-0. – Bonagura

Classement précédent:15

Prochain match MLS:20 juin vs Philadelphia Union, 14 h HE, ESPN / ESPN Deportes

Au fil des matchs nuls, le dernier résultat d’Atlanta ne peut être considéré que comme deux points perdus. Les Five Stripes semblaient avoir résolu leurs problèmes de but en marquant deux fois contre Nashville – cela aide quand Miles Robinson est en baisse de dix sous – mais Atlanta n’a pas pu conclure l’accord, tuant l’élan à l’approche de la pause internationale. –Carlisle

Classement précédent: 13

Prochain match MLS: 19 juin vs Sporting KC, 22 h 30 HE, ESPN +

Les Timbers n’ont eu aucune réponse lors d’un voyage pour affronter les vainqueurs en titre du Supporters ‘Shield, perdant contre Philadelphie, 3-0. Un manque de cohérence d’une semaine à l’autre a été un thème toute l’année. – Bonagura

jouer 0:47 Major League Soccer: Damir Kreilach (13 ‘) Real Salt Lake 1-0 Minnesota United FC

Classement précédent: 21

Prochain match MLS: 19 juin au FC Dallas, 20h30 HE, ESPN +

Une autre bonne performance du gardien de but Tyler Miller a aidé les Loons à pousser leur séquence sans défaite à trois avec un match nul 1-1 à RSL. Le résultat a permis au Minnesota de prendre la dernière place de la Conférence Ouest, un point devant le FC Dallas, qu’il jouera à la reprise de la MLS. – Bonagura

Classement précédent: dix

Prochain match MLS: 19 juin vs Houston, 23 h HE, UniMas / TUDN / Twitter

Le début de saison frustrant des Black and Gold s’est poursuivi avec une défaite 2-1 à domicile contre le NYCFC. C’était 1-1 quand NYCFC Nicolas Acevedo a été expulsé à la 86e minute, mais LAFC a quand même concédé un but tardif pour rater au moins un point. – Bonagura

Classement précédent: 27

Prochain match MLS: 19 juin vs Inter Miami CF, 20h, ESPN +

Les managers jouent souvent la carte «Si seulement nous étions en bonne santé» après de mauvais résultats, mais dans ce cas, il y a une certaine validité dans la façon de penser d’Hernan Losada. La présence accrue de Bill Hamid, Paul Arriola et Ola Kamara a aidé les Noirs et Rouges à remporter une victoire 3-0 sur la route contre Miami.– Carlisle

jouer 1:23 Ola Kamara marque une paire de buts sur la route alors que DC United remporte une victoire 3-0.

Classement précédent: 17

Prochain match MLS:19 juin à Austin FC, Univision / TUDN / Twitter

Les Quakes ont été l’une des équipes les plus chaudes de la ligue à travers quatre matchs, mais n’ont réussi à marquer qu’une seule fois en quatre matchs depuis – tous des défaites. La dernière était une défaite 1-0 au Galaxy avec le milieu de terrain Jackson Yueill loin avec l’USMNT. – Bonagura

Classement précédent: 19

Prochain match MLS: 19 juin à DC United, 20 h HE, ESPN +

Miami est sous le choc sur tous les fronts. En dehors du terrain, les pénalités de Matuidi-gate ont été lourdes, bien que la partie de l’argent d’allocation n’entre en vigueur que la saison prochaine. Sur le terrain, les Herons étaient misérables, embarrassés à domicile par DC United devant une foule de capacité. Ces premiers résultats positifs semblent avoir eu lieu il y a longtemps. – Carlisle

jouer 1:13 Herculez Gomez réagit à la punition de l’Inter Miami résultant d’une enquête de la MLS sur la signature de Blaise Matuidi.

Classement précédent: 23

Prochain match MLS: 19 juin vs Minnesota United, 20 h 30 HE, ESPN +

Au moment où le FC Dallas reviendra sur le terrain dans près de trois semaines, 49 jours se seront écoulés depuis la dernière victoire du club. Une défaite de 3-0 contre le Colorado samedi a fait chuter Dallas à la dernière place de la Conférence Ouest. – Bonagura

Classement précédent: 22

Prochain match MLS: 19 juin vs Orlando City, 19 h 30 HE, ESPN +

Rien ne va pour les Reds. Jozy Altidore est en exil. Yeferson Soteldo est blessé. Oh oui, l’équipe perd aussi, crachant une paire de buts de transition dans une défaite 2-1 contre Columbus. Au moins Alejandro Pozuelo est de retour sur le terrain, mais à ce stade, les problèmes de Toronto vont plus loin que le retour d’un joueur, même s’il est le joueur par excellence de la ligue en titre. – Carlisle

Classement précédent: 26

Prochain match MLS: 18 juin à Real Salt Lake, 22 h HE, ESPN +

Les Whitecaps étaient absents cette semaine et sont encore à des mois de pouvoir jouer à Vancouver. Le club a annoncé vendredi qu’il continuerait à jouer ses matchs à domicile au stade Rio Tinto de Sandy, dans l’Utah, jusqu’en juillet. – Bonagura

Classement précédent: 25

Prochain match MLS: 19 juin vs Colorado Rapids, 19 h 30 HE, ESPN +

FCC a bien commencé et a eu quelques chances en retard, mais était par ailleurs dominé par la Nouvelle-Angleterre de haut vol, donc une défaite à domicile était ce que Cincinnati méritait. Jaap Stam a déclaré par la suite que son équipe devait travailler sur «tout». Ils auront beaucoup de temps avec le début de la pause internationale.– Carlisle

Classement précédent:24

Prochain match MLS:19 juin à Columbus Crew, 19 h 30 HE, ESPN +

Après la victoire de la semaine dernière, le Fire est revenu au type contre Montréal, offrant une performance parsemée d’occasions ratées, quelques buts refusés par VAR et une déception catastrophique qui a changé la donne tardivement à perdre à domicile. Le pire, c’est que Raphael Wicky aura deux semaines pour mijoter cette dernière défaite.– Carlisle