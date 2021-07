Le Sporting Kansas City grimpe au premier rang alors que Toronto touche le fond

Après avoir battu le LA Galaxy, le Sporting Kansas City s’est retrouvé en tête de la Conférence Ouest, du classement Supporters’ Shield et, plus important encore, de notre MLS Power Rankings. Le week-end dernier, une poignée de scores surprises ont provoqué un certain remaniement de nos decks.

Alors, rattrapons-nous avec toute l’action et voyons où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 10.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 21 juillet contre les tremblements de terre de San Jose, 20 h 30 HE, ESPN +

Dans le sud de la Californie contre le Galaxy renaissant, le SKC a présenté un affichage professionnel pour conserver une victoire 2-0 – leur troisième victoire consécutive, toutes contre des équipes occupant des places en séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Peter Vermes a son équipe en tête de l’Ouest, du classement Supporters’ Shield et de notre Power Rankings.

La victoire du Sporting Kansas City au LA Galaxy les a propulsés à la première place du classement MLS Power de cette semaine. Kirby Lee-USA AUJOURD’HUI Sports

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 7 juillet contre Houston Dynamo, 21 h HE, ESPN +

Oui, il est injuste que les Sounders aient chuté dans notre classement malgré le record de la MLS (ère post-shootout) de 12 matchs consécutifs sans défaite avec leur match nul 1-1 avec le Colorado, d’autant plus qu’ils sont toujours la seule équipe de la ligue sans une perte en 2021. Pourtant, ils se retrouvent au n ° 2 par les plus belles marges.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 7 juillet au Chicago Fire, 20 h HE

Les Red Bulls n’ont infligé à Orlando que sa deuxième défaite de la saison en battant les Lions 2-1 au stade Exploria samedi. L’autre équipe à battre Orlando ? Les Red Bulls aussi. Heureusement pour Oscar Pareja & Co., ils ne rencontreront plus l’équipe autrichienne de boissons énergisantes cette saison.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : 7 juillet contre Toronto FC, 19 h HE, ESPN+

Gagner un point sur la route contre les champions en titre de la Coupe MLS, et le jour où ils ouvrent un nouveau stade historique, devrait ressembler à une victoire. Mais étant donné que les Revs menaient 2-0 en une demi-heure, vous pouvez parier que Bruce Arena déplorera les deux points que son équipe a laissés à Columbus après leur match nul 2-2 à Lower.com Field.

Classement précédent : 7

Prochain match MLS : 7 juillet contre Minnesota United, 21 h HE, ESPN+

Le Colorado a rebondi après une défaite difficile contre le SKC la semaine dernière en limitant Seattle à un match nul 1-1 à domicile dimanche. Un point de leurs deux derniers matchs n’est pas exactement la forme d’une équipe dans le top cinq de notre classement de puissance, mais considérez le fait que ces deux adversaires sont en tête de la course Supporters’ Shield. Oh, et le calendrier des Rapids pour le mois prochain offre de nombreuses occasions d’accumuler des points.

jouer 0:39 Major League Soccer : Michael Barrios (58′) Colorado Rapids 1-1 Seattle Sounders FC

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 7 juillet contre FC Dallas, 22 h 30 HE, ESPN+

Il y a beaucoup de contexte derrière la défaite 2-0 du Galaxy contre le Sporting KC qui atténue le coup de trois points perdus à domicile contre un rival de la conférence: Javier Hernandez a été exclu pour cause de blessure juste avant le coup d’envoi, les équipes étaient sans but jusqu’à la 81e minute , et SKC a obtenu son deuxième but à la cinquième minute du temps additionnel alors que les hôtes faisaient pression pour égaliser.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : 7 juillet au FC Cincinnati, 19 h 30 HE, ESPN+

L’atmosphère de carnaval à l’ouverture de Lower.com Field s’est éteinte dans la première demi-heure, lorsque l’équipage s’est retrouvé dans un trou de deux buts, mais Gyasi Zardes a assuré que ce serait une inauguration mémorable pour les personnes présentes, marquant un et forçant un but contre son camp alors que Columbus a remporté un match nul bien mérité contre la Nouvelle-Angleterre, leader de la Conférence de l’Est.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 7 juillet à CF Montréal, 19 h 30 HE; ESPN+

Les Blues du Bronx sont restés inactifs ce week-end et reprendront l’action mercredi contre Montréal.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS: 8 juillet contre Atlanta United, 20 h 30 HE, ESPN+

CJ Sapong a passé quatre saisons à Philadelphie, donc cela a probablement piqué les fans de l’Union de le voir marquer à la deuxième minute pour mettre fin à leur séquence de huit matchs sans défaite alors que Nashville a remporté une victoire 1-0 qui le place au quatrième rang dans l’Est.

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : 8 juillet aux New York Red Bulls, 20 h HE, ESPN+

La série de huit matchs sans défaite de l’Union s’est terminée à Nashville, alors que Philadelphie s’inclinait 1-0 face à un but de l’ancien attaquant CJ Sapong, rien de moins. C’est dommage, car un neuvième match de suite sans défaite aurait établi un record de franchise.

jouer 0:33 L’ancien attaquant de l’Union de Philadelphie CJ Sapong marque en deux minutes pour mener le Nashville SC devant son ancienne équipe 1-0.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : 8 juillet contre Philadelphia Union, 20 h HE; ESPN+

Seul bémol de la victoire 2-1 des Red Bulls à Orlando : ils n’affronteront plus les Lions cette saison. Deux des cinq victoires de New York en 2021 sont venues contre l’OCSC.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 7 juillet à Colorado Rapids, 21 h HE, ESPN +

L’attaque du Minnesota semblait exceptionnelle contre le système unique de marquage des hommes de San Jose, mais il n’a pu qu’un match nul 2-2 à domicile contre une équipe de Quakes essayant de rester en dehors du pied de la table de la Conférence Ouest. Ce n’était pas si mal, cependant: l’international américain U23 Hassani Dotson a proposé à sa petite amie sur le terrain. Elle a dit oui.

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : 7 juillet à Austin FC, 21 h HE, ESPN+r

Avant le match de dimanche contre le Real Salt Lake, LAFC n’avait pas gagné à l’extérieur toute la saison et a été dominé 26-11 lors de ses 12 derniers matchs sur la route. Gagner une victoire 1-0 à Sandy sera un poids pour les éternels prétendants à la Coupe MLS.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : 17 juillet à Philadelphia Union, 19h30, ESPN+

DC a établi un record de club en marquant sept fois lors de sa victoire 7-1 sur le malheureux Toronto. Peut-être plus remarquablement, United l’a fait avec sept buteurs différents.

jouer 2:50 DC United démolit le Toronto FC 7-1, laissant les Reds en visite sans victoire lors de leurs sept derniers matchs en MLS.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : 7 juillet à Seattle Sounders, 21 h HE, ESPN +

Houston et Cincinnati se sont échangés des buts dans les cinq premières minutes, et puis… Eh bien, c’était tout. Le match nul 1-1 a prolongé la séquence d’invincibilité du Dynamo à quatre matchs, mais il faut remonter au 22 mai pour trouver leur plus récente victoire.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 7 juillet contre New York City FC, 19 h 30 HE, ESPN+

Montréal a remporté sa quatrième victoire de la saison contre Miami samedi, dont deux contre les Herons. Les deux autres? Toronto et Chicago.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : 7 juillet aux Whitecaps de Vancouver, 22 h HE, ESPN+

Une défaite 1-0 contre LAFC n’a rien d’extraordinaire, mais RSL n’a remporté qu’un de ses huit derniers matchs. La bonne nouvelle pour Freddy Juarez & Co. est que cette victoire est survenue contre Vancouver, qu’ils visitent mercredi.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 17 juillet contre FC Dallas, 22 h 30 HE

Pour la deuxième fois cette saison, Portland a concédé quatre buts à un club du Texas, s’inclinant 4-1 à Austin jeudi soir. Ce n’est pas de bon augure pour le prochain match des Timbers, qui se déroulera contre Dallas après la brève interruption de la Gold Cup de la Major League Soccer.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : 7 juillet contre LAFC, 21 h HE

La troisième fois, c’est un charme : Austin a remporté sa première victoire dans l’opulent nouveau stade Q2 à domicile lors du troisième match de l’histoire du bâtiment. Et quelle victoire ce fut, mettant quatre fois Portland dans la victoire 4-1 – représentant 40% des buts du club marqués cette saison.

jouer 1:06 Jon Gallagher et Diego Fagundez marquent les premiers buts de l’Austin FC au Q2 Stadium.

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : 7 juillet à LA Galaxy, 22 h 30 HE, ESPN +

Dallas était à un but contre son camp à la quatrième minute de sa troisième défaite consécutive. Au lieu de cela, FCD est sorti de la rencontre de dimanche avec Vancouver avec un match nul 2-2, ce qui a prolongé sa séquence sans victoire à huit matchs.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : 7 juillet contre Real Salt Lake, 22 h HE, ESPN +

Ah, Vancouver. Sans ce but contre son camp dans les arrêts de jeu contre Dallas, les ‘Caps auraient pu gagner pour la première fois depuis le 8 mai. Au lieu de cela, ils se sont contentés d’un match nul 2-2, les gardant à deux points des adversaires de dimanche au pied du Table de conférence de l’Ouest.

Classement précédent : 25

Prochain match MLS: 17 juillet à Colorado Rapids, 21 h HE, ESPN+

Jesse Fioranelli a été démis de ses fonctions de directeur général mardi, et samedi, les Quakes ont fait preuve de caractère en ripostant (deux fois) pour un match nul 2-2 au Minnesota, récoltant un point pour la deuxième fois seulement lors de leurs huit derniers matchs.

Classement précédent :20

Prochain match MLS: 8 juillet à Nashville SC, 20 h 30 HE, ESPN+

La défaite 3-0 de samedi à Chicago a vu la séquence sans but d’Atlanta s’étendre à 270 minutes. Les Five Strips attendront désespérément le retour de Josef Martinez de la Copa America : ils n’ont marqué que quatre buts en cinq matchs depuis son départ pour le tournoi sud-américain avec le Venezuela.

jouer 1:52 Ignacio Aliseda porte la majeure partie de la charge offensive en marquant deux buts alors que le Fire bat de manière décisive Atlanta United 3-0.

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : 9 juillet contre Columbus Crew, 19 h 30 HE, ESPN+

La séquence de deux victoires consécutives de Cincinnati a pris fin lors du match nul 1-1 de dimanche à Houston, mais la séquence d’invincibilité de FCC est désormais de trois – n’encaissant qu’une seule fois au cours de cette période de 270 minutes. Cet élan leur sera très utile lorsqu’ils accueilleront leur rival intra-étatique Columbus au stade TQL vendredi.

Classement précédent :27

Prochain match MLS: 7 juillet contre Orlando City, 20 h HE

Le vent tourne-t-il dans la Windy City ? Après la victoire 3-0 de samedi sur Atlanta, les Fire ont marqué six fois lors de leurs deux derniers matchs, après avoir été blanchis lors de six de leurs sept précédents.

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : 17 juillet aux New York Red Bulls, 19 h HE, ESPN+

La défaite 1-0 de samedi contre Montréal a prolongé la séquence de défaites de Miami à cinq matchs. Pire encore, l’Inter a été tenu sans but dans quatre de ces compétitions.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : 7 juillet à New England Revolution, 19 h HE, ESPN+

La défaite 7-1 aux mains de DC United doit être le plus bas pour les champions de la Coupe MLS 2017. Toronto est bon dernier dans la ligue, possédant le pire différentiel de buts en MLS. Chris Armas s’est retrouvé dans une situation difficile lorsqu’il a pris le poste lors de la dernière intersaison, mais il n’y aurait probablement pas d’autre issue que de perdre son emploi après le dernier embarras des Reds.