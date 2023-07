Le Sporting CP annonce la signature record de Viktor Gyokeres de Coventry City

L’attaquant de Coventry City, Viktor Gyokeres, a terminé son transfert prévu vers le club portugais du Sporting Lisbonne, pour un montant de 24 millions d’euros.

Cette décision fait de l’attaquant suédois le joueur le plus cher acheté dans l’histoire du Sporting, comme l’a rapporté Coventry City.

Gyokeres ajoutera une puissance de feu supplémentaire aux rangs offensifs du Sporting CP, qui a raté les qualifications pour la Ligue des champions et la Ligue Europa cette saison.

Souvent déployé en tant qu’attaquant solitaire avec de nombreux milieux de terrain énergiques derrière lui, le Suédois agit souvent comme un point de contact et tire les défenseurs loin et attaque l’espace derrière l’opposition. Mais ses prouesses offensives ne s’arrêtent pas là, car il a également la force de tenir le ballon et d’attendre que ses coéquipiers soutiennent l’attaque, ce qui en fait un atout précieux à avoir à l’avant.

Le joueur de 25 ans avait encore un an sur son contrat avec les Sky Blues, après avoir chanté avec eux en juillet 2021.

Gyokeres a connu un début difficile dans sa carrière de footballeur anglais, qui a commencé lorsqu’il a déménagé à Brighton en 2016. Ce qui a suivi a été une série de prêts alors que l’attaquant suédois avait du mal à se frayer un chemin vers l’équipe de départ de la Premier League et finalement, il s’est rendu à Coventry en 2021.

Il a finalement trouvé sa place dans le championnat puisque ses 21 buts et 12 passes décisives la saison dernière ont fait de lui l’un des atouts les plus précieux du championnat – et ont amené les Sky Blues au bord d’un retour dans l’élite pour la première fois en 22 ans, avant de perdre en finale des séries éliminatoires.

Le président exécutif de Coventry, Doug King, a parlé de la carrière de l’attaquant suédois à Coventry et a déclaré: « Après une longue discussion, nous avons finalement conclu un accord qui convient à toutes les parties concernées et confirmons le transfert de Viktor Gyokeres au Sporting Lisbonne. »

« Viktor a fait une énorme impression pendant son séjour avec nous et laisse beaucoup de bons souvenirs et nous lui souhaitons beaucoup de succès avec son nouveau club. »

Les frais pour Gyokeres, estimés à environ 24 millions d’euros, dépassent confortablement les 13 millions de livres que Coventry a reçus pour Robbie Keane lorsqu’il a déménagé à l’Inter Milan en août 2000.

Il bat également le précédent montant record que Lisbonne a payé de 16 millions d’euros au Sporting Braga pour l’attaquant Paulinho en janvier 2021.