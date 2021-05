Le sport se réchauffe sur le marché de la crypto-monnaie avec le prix des gagnants en Bitcoin

Le monde du sport entre enfin sur le marché de la crypto-monnaie avec enthousiasme avec les échecs, le basket-ball et le football qui commencent à faire des transactions en bitcoins. La semaine prochaine, FTX Crypto Cup, le tournoi d’échecs en ligne le plus riche de tous les temps avec 320000 dollars de prix, verra les joueurs classés parmi les 10 meilleurs en action et on leur a promis des bonus massifs en bitcoin. Lorsque le tournoi a été annoncé le 17 mai, la valeur du prix en argent était de 100000 dollars, mais la valeur toujours fluctuante du bitcoin signifie qu’il y a une certaine excitation et intrigue autour du prix réel offert.

Ce n’est pas la première fois que les bitcoins sont à la pointe du paiement dans le sport. L’équipe de Premier League anglaise Southampton a rendu public une partie de son contrat de joueur où il existe une option pour que le club reçoive certains bonus basés sur les performances en Bitcoin à la fin de chaque saison, permettant au club de profiter de la nouvelle devise à forte croissance si elle estime qu’elle apportera des avantages futurs significatifs. « En dehors de cela, depuis 2014, la franchise NBA Sacramento Kings paie une partie du salaire de ses joueurs en bitcoins.

Alors que les sponsors de Southampton sportsbet.io font du commerce de crypto-monnaie, il y a un logo bitcoin sur les manches de Watford, qui s’est qualifié pour la Premier League depuis le championnat cette saison. En janvier dernier, l’ancien diplômé du Real Madrid et attaquant de Levante, David Barral, a signé avec le DUX Internacional de Madrid, du côté de Segunda B, un accord basé uniquement sur la crypto-monnaie, devenant ainsi le premier joueur à le faire.

Le directeur général britannique d’eToro (une plate-forme de crypto-monnaie qui a des liens avec plusieurs clubs de Premier League), Iqbal V. Gandham, a déclaré en janvier au Sun que « dans environ six à douze mois, nous verrons un transfert de joueur en Premier League terminé en utilisant le bitcoin ». Il pense que cela se produira en raison de la flambée des prix du marché des joueurs, car cela aide à éliminer la propriété tierce des joueurs.

Pendant la Coupe du monde de Russie 2018, la FIFA et l’UEFA ont même accepté le paiement des billets en crypto-monnaie, le qualifiant de mode de paiement sûr et transparent.

En revenant au tournoi d’échecs de FTX, il y aura un affichage en direct de la valeur fluctuante du bitcoin sur le site Web du tournoi, ce qui donnera aux joueurs et aux fans un aperçu du bonus en constante évolution pour le gagnant – ce qui est susceptible d’augmenter les hits sur le site Web également. Peu importe la valeur de départ du prix en argent, ce qui compte finalement, c’est la valeur du bitcoin le 31 mai, dernier jour du tournoi.

Andreas Thome, PDG du groupe Play Magnus, a qualifié la Crypto Cup d’événement révolutionnaire. « Nous, avec de nombreux joueurs d’échecs du monde entier, suivons les crypto-monnaies depuis de nombreuses années et sommes passionnés par la célébration de cette industrie en pleine croissance », a-t-il déclaré sur le site Web du tournoi.

Sam Bankman-Fried, directeur général de FTX, a déclaré à Reuters: «À bien des égards, vous savez que la démographie des échecs chevauche un peu la démographie de la crypto-monnaie en termes de personnes qui ont tendance à être technologiquement sophistiquées, plus jeunes et quantitatives, et donc je pense que vous savez, bien que l’attrait de la crypto s’élargisse vraiment un peu, vous savez que cela reste le groupe démographique qui s’y prête le mieux. «

Le grand maître néerlandais Anish Giri a déclaré à chess.com: «C’est comme jouer avec l’argent de la maison, n’est-ce pas? Vous l’obtenez pour presque rien, c’est aussi un bonus ajouté au fonds de prix. C’est une bonne chose, c’est là pour rester. Je n’ai pas de compte, mais je prévois d’en obtenir un bientôt. «

Dans le monde des échecs, l’ancien champion du monde Garry Kasparov a été un ardent défenseur de la crypto-monnaie. Il y a deux mois, il a déclaré à Forbes: «Tout ce qui peut nous offrir la possibilité de reprendre le contrôle ou un certain contrôle de notre vie privée est toujours le bienvenu. C’est une réponse au transfert de pouvoir des individus vers des États ou d’autres institutions qui peuvent agir sur notre vie privée sans notre consentement. Comme pour toute nouvelle technologie, elle n’est ni bonne ni mauvaise en soi. Cela dépend de qui l’utilise et dans quel but. Vous pouvez utiliser la technologie nucléaire pour construire une bombe ou un réacteur. «

