Oleg Matytsin a évoqué les mesures anti-crise de son pays

Le sport russe a la force de gérer les sanctions actuelles imposées par diverses fédérations et a déjà mis en œuvre avec succès de nombreux « anti-crise » mesures, selon le ministre des Sports Oleg Matytsin.

S’exprimant lors d’une réunion du conseil d’administration de son ministère lundi, Matytsin a décrit les pressions auxquelles le sport russe est confronté depuis que le Comité international olympique (CIO) a recommandé fin février une interdiction des athlètes du pays à la suite du conflit en Ukraine.

« Dès la mise en place des sanctions, nous avons adopté un plan anticrise », Matytsin a déclaré, selon TASS.

« La tâche principale est de renforcer le système sportif national. Nous insistons sur le fait que la Russie était et reste une puissance sportive puissante et autosuffisante qui peut surmonter ces sanctions temporaires.

Matytsin a ensuite détaillé les mesures que la Russie a prises pour aider ses athlètes en organisant des événements alternatifs car ils sont écartés des pièces maîtresses mondiales.

Cela inclut le ‘Nous sommes ensemble. Sport’ tournoi organisé en Sibérie en mars pour les paralympiens du pays après leur interdiction des Jeux paralympiques d’hiver de Pékin 2022.

« Nous sommes confrontés à une pression sans précédent pour limiter les performances [of Russian athletes] lors de compétitions internationales et pour organiser des événements sportifs », a déclaré Matytsin, selon RIA Novosti.

“Le président nous a chargé d’assurer la stabilité du système sportif, nous avons présenté un ensemble de mesures dans 13 domaines principaux.

« Les résultats ne sont pas faciles, mais nous constatons une tendance positive dans la mise en œuvre des tâches définies.

“Les tâches principales sont d’assurer le processus concurrentiel et de maintenir un plan pour un calendrier unifié [of sporting events].

“L’instruction donnée par le président de mettre en œuvre de nouveaux modèles compétitifs a été remplie”, a ajouté Matytsine.

“Les premiers signes ont été les jeux pour les paralympiens ‘Nous sommes ensemble’. Nous sommes très heureux que dans peu de temps Sotchi organise également des événements ouverts pour les athlètes paralympiques.

Le ministre russe des sports a également noté la “Jeux de l’amitié” qui s’est tenue au Tatarstan pendant l’été et qui, selon lui, a accueilli plus de 1 000 athlètes de 15 pays.

Il y a eu aussi la résurrection de l’ère soviétique “Spartakiade” série de compétitions dans de nombreux sports.

“[The Spartakiad] devrait devenir la référence la plus importante pour évaluer tous les projets – infrastructures et mise en œuvre de programmes pour le développement du sport », Matytsin a dit de l’événement.

« Il est très important que nos décisions sur le versement des primes [for Russian athletes] ont été soutenus.

«Les athlètes et les entraîneurs recevront des prix correspondant au montant payé aux championnats du monde. Il est également important de ne pas oublier les championnats nationaux russes.”

Alors que Matytsin a noté une coopération sportive accrue avec des partenaires des groupes de nations CEI (Communauté des États indépendants), BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et SCO (Organisation de coopération de Shanghai) – en particulier une fois que la Chine aura réduit le Covid-19 actuel. restrictions – il a déclaré que la Russie ne se fermait pas du reste du monde et ne chercherait pas non plus à mettre en place “alternative” fédérations comme le CIO.

« Le président de la Fédération de Russie en a parlé… Nous continuons à interagir avec les organisations internationales », dit Matytsine.

« Nous n’avons pas besoin d’une confrontation avec les structures existantes, il n’est pas nécessaire de déclarer une sorte d’autonomie.

« Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à des pressions politiques, nous avons fait face à de telles situations dans le passé.

“Nous devons être guidés par les intérêts de nos athlètes”, a promis Matytsin, notant que viser à créer des instances sportives internationales parallèles pourrait faire plus de mal que de bien.

Jusqu’à présent, le CIO n’a montré aucun signe de changement de position en recommandant l’interdiction des athlètes russes et biélorusses des événements mondiaux.

Le président du CIO, Thomas Bach, a affirmé que la décision visait en partie à protéger les athlètes eux-mêmes de l’hostilité supposée à laquelle ils seraient confrontés en dehors de leurs pays respectifs.

Cette position a été décrite comme “hypocrite” par des gens comme la championne olympique russe de saut en hauteur Mariya Lasitskene, tandis que les responsables russes ont qualifié les interdictions de discriminatoires et de saper le principe selon lequel le sport est en dehors de la politique.

Il a également été noté que d’autres pays – notamment les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN – n’ont pas fait face à des sanctions similaires malgré le lancement de campagnes militaires étrangères au fil des ans.