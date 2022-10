Le sport russe « étend le cercle des partenaires » selon un responsable olympique

Le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a assisté à un rassemblement international à Séoul cette semaine

L’intérêt pour l’expertise sportive russe reste élevé et le pays continuera d’élargir son groupe de partenaires internationaux, selon le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov.

Pozdnyakov a fait partie d’une délégation russe participant cette semaine à l’Assemblée générale de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) à Séoul, la capitale sud-coréenne.

Partageant un message sur les réseaux sociaux jeudi, Pozdnyakov a évoqué une partie de ses activités lors de l’événement.

“Nous nous préparons à signer des mémorandums de coopération avec des collègues des CNO (Comités Nationaux Olympiques) d’Afrique du Sud, du Mali et du Pérou”, a écrit le quadruple champion olympique d’escrime.

«En particulier, de plus en plus de CNO s’intéressent à nos capacités en matière d’éducation et de formation des entraîneurs.

« Les représentants de nos CNO discuteront des détails des accords, mais je suggère de ne pas perdre de temps sur les formalités et de passer dès que possible à la mise en œuvre pratique de ce dont nous avons convenu lors des réunions de travail.

Pozdnyakov a remercié les hôtes de l’événement, la Corée du Sud, et le responsable olympique local Kee Heung Lee pour leur hospitalité.

© Télégramme / Stanislav Pozdnyakov



“On peut affirmer avec certitude que le Comité olympique russe élargit son cercle de partenaires et d’amis”, a ajouté le chef du ROC.

“Aujourd’hui même, nous avons eu des réunions avec les CNO de plusieurs pays, dont la République de Corée, l’Afrique du Sud, le Mali, la Mauritanie, la Namibie et le Pérou.”

Pozdnyakov s’est adressé jeudi à l’Assemblée générale dans son rôle de président de la commission de la culture et de l’éducation de l’ACNO, montrant une vidéo aux délégués qui présentait des images d’événements internationaux organisés en Russie cette année.

Cela a incité le délégué danois Hans Natorp à sortir de la salle, le responsable affirmant plus tard que la présentation était “la propagande.”

Des responsables danois faisaient partie des 11 comités nationaux olympiques qui avaient remis en question la participation de la Russie et de la Biélorussie au rassemblement de l’ACNO, selon Inside the Games.

Lire la suite Le chef du CIO défend les comités russe et biélorusse

Leur présence intervient alors que les athlètes russes et biélorusses restent interdits d’une grande variété de sports suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) fin février en raison du conflit en Ukraine.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré que les responsables sportifs des deux nations ne devraient pas être directement sanctionnés – une position qu’il a répétée lors de l’Assemblée générale de l’ACNO plus tôt cette semaine.

S’exprimant mercredi, Pozdnyakov a remercié les délégations qui avaient exprimé leur soutien au retour des athlètes russes et biélorusses à la compétition internationale.

“Le principal résultat, à mon avis, est la position de l’écrasante majorité des Comités Nationaux Olympiques sur l’inadmissibilité de la discrimination contre les athlètes pour des raisons politiques”, dit Pozdnyakov.

« Ça sonnait assez clair. Cela a également été confirmé par le président du Comité international olympique, Thomas Bach, qui a donné une réponse convaincante aux attaques radicales contre les Russes et les Biélorusses.

Lire la suite Le chef olympique dit que “ce n’est pas le moment” de lever les interdictions russes

Bach a dit dans ses remarques liminaires qu’il était “pas le temps” de lever la recommandation d’interdiction des athlètes russes et biélorusses.

Le responsable allemand a fait valoir que la position du CIO sert en partie à protéger les athlètes russes et biélorusses de l’hostilité supposée à laquelle ils seraient confrontés en dehors de leur pays d’origine.

Bach a également déclaré que la suspension des athlètes garantit que les gouvernements de certains pays ne prennent pas les choses en main en imposant des interdictions, ce qui, selon lui, signifierait la complète “politisation” du sport.

De nombreux responsables et personnalités sportives russes ont décrit la position du CIO et les interdictions radicales imposées aux athlètes du pays comme discriminatoires et contraires aux principes olympiques du sport en dehors de la politique.

Pozdnyakov et le ministre russe des Sports Oleg Matytsin ont tous deux déclaré que la priorité était de s’assurer que les athlètes russes soient au moins autorisés à temps pour les épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.