Le sport mondial “perd de sa pertinence” sans la Russie (ministre)

Oleg Matytsin a répondu après que les autorités internationales du ski et du snowboard ont prolongé l’interdiction des athlètes russes et biélorusses

Le sport international est dénigré par l’absence d’une forte concurrence des athlètes russes, selon le ministre russe des Sports Oleg Matytsin. Le responsable commentait après que la fédération de ski et de snowboard, la FIS, a annoncé la prolongation de l’interdiction des concurrents russes et biélorusses pour la saison 2022/23.

“La décision de la FIS d’étendre la non-admission des athlètes russes aux compétitions de la saison 2022/23 prive les fans de sport d’une lutte divertissante pour les médailles et prive les athlètes d’une compétition sérieuse”, lire un message sur Telegram de Matytsin dimanche.

«Les skieurs russes sont parmi les plus forts du monde, sans eux, aucune compétition internationale ne perd de sa pertinence, devient moins intéressante et excitante, et les résultats au tableau de bord sont nettement inférieurs aux précédents.

«Nous continuons à soutenir nos athlètes, à créer de nouveaux formats de tournois pour préserver l’expérience compétitive et, en collaboration avec les fédérations, travaillons dur pour protéger les droits de nos athlètes.

“Je suis sûr que la pratique consistant à expulser les Russes cessera bientôt, que la communauté sportive mondiale se souviendra des grands principes de l’Olympisme et que les terrains de sport redeviendront le site d’un grand festival sportif international”, a-t-il ajouté. a ajouté le ministre.



La FIS a confirmé samedi qu’elle prolongeait l’interdiction des athlètes russes et biélorusses de toutes ses compétitions, à la suite d’une réunion de son conseil à Sölden, en Autriche.

“Le Conseil de la FIS a décidé, en tenant dûment compte de l’intégrité des compétitions de la FIS et de la sécurité de tous les participants, et conformément aux recommandations du CIO, de poursuivre sa politique visant à ne pas autoriser les équipes et les athlètes russes et biélorusses à participer à toutes les compétitions de la FIS. “, dit l’organisation.

Le FIS a d’abord agi pour interdire les Russes et les Biélorusses en mars, annulant également tous les événements prévus pour les deux pays.

L’instance dirigeante du ski et du snowboard n’est que l’une des nombreuses fédérations sportives à suivre une recommandation émise pour la première fois par le Comité international olympique (CIO) en février en raison du conflit en Ukraine.

Réagissant à l’annonce de l’extension de l’interdiction de la FIS, la skieuse de fond russe Veronika Stepanova a juré “nous reviendrons.” Le joueur de 21 ans a également partagé des messages de soutien de fans internationaux qui n’étaient pas d’accord avec la décision du FIS.

La responsable de la Fédération russe de ski de fond, Elena Vyalbe, a suggéré qu’un discours prononcé la semaine dernière par le président du CIO, Thomas Bach, dans lequel il a déclaré qu’il était “pas le temps” de lever les interdictions imposées aux athlètes russes – avait joué un rôle dans la décision.

“Il y a un mois, j’étais à une réunion des comités techniques de la FIS, discutant avec des représentants d’autres pays – tout le monde n’était pas favorable à la prolongation de notre suspension”, Vyalbe a déclaré au point de vente russe Championat.

“Mais après le discours enflammé de Thomas Bach à Séoul, il est devenu clair qu’il n’y avait aucun espoir, personne n’irait contre une organisation supérieure. Je ne veux rien dire de plus sur ce sujet.

Les responsables sportifs russes ont fréquemment dénoncé les interdictions imposées aux athlètes de leur pays comme étant discriminatoires et contraires au principe selon lequel le sport est extérieur à la politique.