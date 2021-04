Le Vitality Netball Superleague est télévisé en direct sur Sky Sports

Le sport féminin au Royaume-Uni pourrait générer 1 milliard de livres sterling par an d’ici 2030, mais nécessite une visibilité accrue des athlètes féminines pour libérer son potentiel, selon une nouvelle étude.

Les projections de revenus, publiées par le Women’s Sport Trust et l’agence de données et d’informations Two Circles, représentent une augmentation par rapport aux 350 millions de livres sterling générés par le sport féminin, grâce à la billetterie, aux droits de diffusion et aux ventes de commandites.

L’étude – intitulée «Closing the Visibility Gap» – a révélé que le sous-investissement dans la promotion des athlètes féminines et la création d’interactions significatives pour les partenaires limitent sa capacité à capitaliser sur la valeur commerciale.

«Le sport féminin est sur une trajectoire de forte croissance», a déclaré Tammy Parlour, directrice générale et cofondatrice du Women’s Sport Trust.

« Cependant, la plupart des sports pratiqués par des athlètes féminines d’élite ont encore un long chemin à parcourir jusqu’à ce qu’il devienne commercialement viable.

«Pour parvenir à un changement durable et pour que le sport féminin occupe un rôle central dans notre culture au Royaume-Uni, l’industrie du sport doit largement reconnaître une responsabilité sociale dans la construction du sport pour tous et relier pratiquement une vision du sport féminin à une vision à long terme. terme profit commercial. «

L’enquête a révélé que plus de 80 pour cent des fans de sport féminin au Royaume-Uni estiment que les grands événements et les émissions télévisées étaient des facteurs essentiels derrière le sport féminin.

Mais plus d’un tiers des sports féminins n’utilisent que les canaux numériques pour diffuser leurs événements.

La recherche a également révélé que 12% des amateurs de sports féminins ont déclaré que les images d’action étaient un moteur important pour les inciter à en savoir plus sur le sport.

En outre, moins de 30% des images les plus visibles sur le site Web et les réseaux sociaux des organes directeurs du sport au Royaume-Uni présentent des athlètes féminines.

Parlour a ajouté: « Nous espérons que cette recherche pourra jouer un rôle en soutenant tous les acteurs de l’industrie du sport dans cette entreprise, en les aidant à présenter les athlètes féminines et les équipes de manière à résonner avec les fans, à créer des interactions significatives pour les partenaires et à favoriser le succès du sport féminin en général.

«Nous pensons que la prochaine décennie changera la donne pour le sport féminin et avec une concentration concertée sur des domaines clés tels que la visibilité et les données, nous pouvons nous assurer qu’il est non seulement commercialement viable mais durable pour les décennies à venir.