Le sport et la mode ont gagné gros ensemble cette année

De la marque Jordan ayant choisi d’ouvrir son premier concept store à Milan, plutôt que, disons, à Chicago. Quant à savoir pourquoi, eh bien, “c’est une capitale mondiale de la mode”, a déclaré Craig Williams, président de la marque, à WWD. “Les gens viennent ici parce qu’ils pensent à ce qui est nouveau, à ce qui va être chaud dans un an ou deux, Et quand on pense à l’impact qu’on veut avoir auprès des consommateurs, dans l’industrie, dans le streetwear, et dans la culture aussi, il y a il y a beaucoup de synergies entre nos aspirations et tout ce que Milan représente.

Selon les mots de M. Grede : « Cela se résume à l’intersection du commerce et du divertissement. Ils ont convergé.

Le langage de l’influence

M. Villaseñor a déclaré que son entente avec les Coyotes lui permettra de mettre la main sur tout, de, potentiellement, “les campagnes à la palette de couleurs de l’arène, les boissons, l’éclairage, le logo et le design, y compris en dehors du merchandising stéréotypé”. programme pour habiller l’équipe à la fois au niveau de la rue et de la formalité. C’est comme un programme de relooking maison !

Et un peu comme ce qu’il essaie de faire en réinventant Bally, où il a ajouté un peu d’éblouissement louche aux éphémères alpins. “Si vous le disséquez vraiment, il s’agit d’honorer le patrimoine et de l’amplifier”, a déclaré M. Villaseñor.

C’est le genre de mode que l’on trouve traditionnellement dans les ateliers de design, pas dans les salles de musculation. Mais, a déclaré Scott Malkin, propriétaire des Islanders de New York, ce n’est pas le seul lien. M. Malkin est également le fondateur de Value Retail, un groupe de centres commerciaux de luxe en Europe et en Asie, et cette année, il a inauguré un nouveau village commercial à côté de l’arène de hockey UBS récemment ouverte à Belmont Park.

Le sport et la mode sont tous deux, a-t-il dit, « une énergie créative mariée à l’exécution », une gestion de talents qui souvent ne s’intègre pas facilement dans une structure rigide et qui doit évoluer avec la société. Ils ont tous deux un emploi du temps implacable et peuvent avoir un impact et une portée psychiques énormes, a-t-il dit, et tous deux aiment parler de la «conservation de l’expérience».