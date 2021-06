« Le sport du Qatar a perdu un grand héros »: une tragédie frappe le médaillé de bronze mondial du 400 m Abdalelah Haroun décède dans un accident de voiture

Haroun a remporté la médaille de bronze du 400 m lors de sa participation aux Championnats du monde d’athlétisme 2017.

L’équipe olympique du Qatar s’est adressée à Twitter pour lui publier un message d’hommage qui disait : « Le sprinteur de l’équipe du Qatar et médaillé de bronze mondial du 400 m Abdalelah Haroun est décédé aujourd’hui. »

« Haroun est mort dans un accident de voiture à Doha », a déclaré séparément à l’AFP le secrétaire général de la fédération, Mohammed Issa al-Fadala.

« Il était dans un programme de rééducation après s’être remis d’une blessure [in preparation] se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le sport et l’athlétisme du Qatar, au niveau mondial, ont perdu un grand héros. »

Équipe #Qatar 🇶🇦 Le sprinteur et médaillé de bronze mondial du 400 m Abdalelah Haroun est décédé aujourd’hui pic.twitter.com/blQyQM5mOD — Équipe Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) 26 juin 2021

Haroun a fait son entrée sur la scène de l’athlétisme en 2015 lorsqu’il a établi un record d’Asie en salle au XL Galan à Stockholm en 45,39 secondes sur 400 m.

L’année suivante, il a terminé deuxième aux Championnats du monde en salle de 2016 aux États-Unis, puis a remporté le bronze à Londres aux Championnats du monde d’athlétisme en 2017.

« C’est un moment très spécial pour mon pays », Haroun a dit au moment de sa réalisation, « et un honneur de prendre la médaille de bronze avec moi. »

Deux médailles d’or ont été décrochées aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta, en Indonésie, dans les épreuves de relais 400m et 4X400m.

Né le jour du Nouvel An au Soudan en 1997 en tant qu’aîné de cinq frères et sœurs, Haroun aimait aussi le football et la boxe, mais a couru une course de 49 secondes sur 400 m à ses débuts à l’âge de 16 ans.

Acceptant les conseils d’un entraîneur, cependant, il a décidé de déménager au Qatar pour vivre avec son oncle et courir pour le pays du Moyen-Orient.

En avril 2014, il a établi un record national U18 de 45,74 secondes dans la capitale Doha et est devenu l’un des sprinteurs les plus prometteurs au monde sur 400 m.

Son record d’Asie mentionné à Stockholm était le troisième plus rapide de l’histoire d’un athlète de catégorie junior et les débuts en salle les plus rapides de tous les temps.

Le stock de Harhoun a continué d’augmenter lorsqu’il a confortablement battu l’Egyptien Anas Beshr de près d’une seconde complète lors des Championnats arabes d’athlétisme en 2015 avec un temps de 44,68.

Il a ensuite pu s’imposer comme l’un des meilleurs athlètes seniors du continent en juin 2015 après avoir vaincu le double champion en titre Yousef Masrahi d’Arabie saoudite aux Championnats d’Asie.

Quelques nouvelles assez poignantes comme @qatar_olympic confirment que le médaillé de bronze mondial du 400 m hommes Abdalelah Haroun est décédé dans un accident de voiture à l’âge de 24 ans. RIP pic.twitter.com/lBSxeIap27 – AW (@AthleticsWeekly) 26 juin 2021

À la fin d’une longue saison en 2016 qui l’a vu remporter l’or aux Championnats du monde U20 400 avec un temps de 44,81 secondes en Pologne, Haroun n’a pas pu aller plus loin que les demi-finales des Jeux olympiques de Rio.

Rebondissant aux Championnats du monde de Londres en 2017, il a terminé troisième et en 2018 a remporté deux médailles d’or aux Championnats asiatiques en salle à Téhéran et aux Jeux asiatiques à Jakarta.

Cette année-là également, il a établi un record national de 44,07 dans la Ligue de diamant, mais n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales des Championnats du monde dans la capitale de sa patrie d’adoption Doha en 2019.

Après une année perdue à cause du covid, Harhoun espérait cependant se rendre à Tokyo pour les Jeux Olympiques reportés.

Mais comme l’a confirmé Issa al-Fadala, cela ne sera tragiquement plus possible maintenant.