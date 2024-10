Le sport de vacances du prince William pour George, Charlotte et Louis révélé

Le prince William a montré ses talents de footballeur américain lors d’un événement communautaire organisé récemment par la NFL Foundation UK, au cours duquel il a reçu un ballon de football.

En réponse au cadeau, il a déclaré : « C’est très gentil. Ne jamais rentrer à la maison les mains vides, c’est une devise cruciale en tant que parent. Ils vont adorer ça. Nous allons faire un peu d’entraînement ensemble, voyons combien de fenêtres je peux briser !

Désormais, l’experte royale Jennie Bond affirme que le ballon de football sera utilisé par les enfants Prince George, 11 ans, Princesse Charlotte, neuf ans, et Prince Louis, six ans, alors qu’ils profitent de leur mi-mandat.

Elle a dit D’ACCORD!« Je suis sûr que le football américain sera utilisé à bon escient à mi-parcours. J’imagine qu’ils se rendront à Anmer Hall pour les vacances où il y a beaucoup de grands espaces pour lancer un ballon – et beaucoup de des vitres à casser ! Pendant que Catherine se rétablit, les enfants ont encore un parent très sportif qui aime le plein air autant que sa femme.

« Je pense que les enfants doivent penser que leur père est plutôt cool », a fait remarquer Jennie.

Elle a poursuivi : « Il est grand et athlétique, il pilote des hélicoptères, joue au polo et porte parfois des uniformes élégants. Il les laisse jouer de la musique forte et danser comme des fous à l’heure du petit-déjeuner. Il va être roi mais il adore s’occuper de l’école et les aider à faire leurs devoirs. Il est leur protecteur et le rocher de leur mère. Ces enfants peuvent voir à quel point leurs parents sont dévoués les uns envers les autres et envers eux.

« La mi-mandat sera sans aucun doute la fête habituelle autour de la cueillette des citrouilles, de la décoration de la maison avec toutes sortes de choses macabres et peut-être du visionnage de films d’Halloween effrayants. »

Partageant un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les vacances, Jennie a ajouté : « Je m’attends à ce que leurs grands-parents de Middleton participent pleinement aux festivités, et tout le monde veillera à ce que Catherine se repose suffisamment, même si les enfants sont à la maison toute la journée. La pause peut se terminer par une célébration nocturne avec un feu de joie et Norfolk, avec son immense ciel ouvert, est l’endroit idéal pour un immense feu de joie et un feu d’artifice bruyant.

Elle a ajouté : « Dans l’ensemble, et malgré tout ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée, je pense que William réussit à donner à ses enfants le genre d’enfance qu’il aurait aimé, mais qui a été si gâchée par la rupture du mariage de ses parents, puis , bien sûr, la mort de Diana.