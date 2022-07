Le sport change de nom après JK Rowling trans row

Le Quidditch a pris vie dans les livres Harry Potter et est maintenant populaire dans les universités américaines.

Les instances dirigeantes du Quidditch ont décidé de changer le nom du sport en “quadball”, en partie en réaction à l’auteur de Harry Potter JK Rowling. “Positions anti-trans.”

Le quidditch a été donné vie par Rowling dans la série de livres très populaire sur l’adolescent sorcier, et s’est depuis répandu sur les campus universitaires américains.

En décembre de l’année dernière, le Quidditch américain et la Ligue majeure de Quidditch ont révélé qu’ils réfléchissaient à un changement de nom en raison d’une perte de “opportunités de parrainage et de diffusion.”

Celles-ci étaient réalisées grâce à Warner Bros, qui a produit les films à succès au box-office hollywoodien basés sur les livres de Harry Potter, détenant les droits d’auteur du nom original du sport.

Mardi, cependant, un organe directeur distinct nommé International Quidditch Association a déclaré que Rowling “Positions anti-trans” étaient la raison du passage au quadball.

“Nous avons essayé d’être clairs sur le fait que ce sont les deux raisons”, a fait remarquer Jack McGovern, porte-parole du Quidditch américain et de la Major League Quidditch, au New York Times.

“Nous n’avions pas l’intention de porter un jugement de valeur sur la raison qui était plus importante que l’autre”, a-t-il ajouté, bien que McGovern ait affirmé que l’association du sport avec Rowling, qui a été accusé d’être transphobe et nie de telles affirmations, a été problématique dans le recrutement de nouveaux joueurs.

Le nom quadball fait référence à la quantité de balles sur le terrain pendant les matchs ainsi qu’au nombre de positions de joueurs.

La Major League Quidditch et le US Quidditch seront désormais connus sous le nom de Major League Quadball et US Quadball à l’avenir, l’Association internationale de Quidditch devant modifier son nom en conséquence dans un proche avenir.

Deux équipes de Quidditch en action en Allemagne plus tôt cette année. © Michael Matthey / alliance photo via Getty Images





Dans un communiqué, la directrice exécutive de US Quadball, Mary Kimball, a noté comment, “dans moins de 20 ans” leur sport a grandi “de quelques dizaines d’étudiants universitaires dans le Vermont rural à un phénomène mondial avec des milliers de joueurs, des ligues semi-professionnelles et des championnats internationaux”.

“Nos organisations se sont engagées à continuer à faire avancer le quadball,” elle a juré.

Le quadball a été adapté en sport réel il y a 17 ans en 2005 et compte maintenant 600 équipes dans 40 pays.